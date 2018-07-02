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迅雷：未参与newifi及其他区块链产品运营

迅雷：未参与newifi及其他区块链产品运营
2018年07月02日 22:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月2日晚间消息，今日迅雷在其官网，发文称迅雷于2014年3月投资成都谛听科技，投资期间谛听科技并未提及有做区块链项目的规划。一直以来，迅雷与谛听科技的任何区块链产品（包括newifi系列产品）均无关系，也无任何合作。

　　文章还称，截止目前，在中国大陆地区，迅雷仅通过网心科技一家企业进行区块链技术研发及产品销售。

　　此前，市场中流传的“迅雷投资newifi、迅雷投资的区块链企业、产品”等信息。

　　以下为迅雷声明全文：

　　关于迅雷未参与newifi及其他区块链产品运营的说明

　　亲爱的玩客：

　　近期市场中流传的“迅雷投资newifi、迅雷投资的区块链企业、产品”等信息，请广大玩客注意辨别：

　　迅雷于2014年3月投资成都谛听科技股份有限公司（下简称谛听科技），投资期间谛听科技并未提及有做区块链项目的规划。一直以来，迅雷与谛听科技的任何区块链产品（包括newifi系列产品）均无关系，也无任何合作。

　　迅雷将持续大力投入共享计算与区块链的事业，截止目前，在中国大陆地区，迅雷仅通过网心科技一家企业进行区块链技术研发及产品销售。用户是企业安身立命的根本，作为股东，我们呼吁谛听科技妥善保护用户权益。

　　深圳市迅雷网络技术有限公司

　　2018年07月02日

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