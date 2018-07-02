上海消保委从58、百度平台找人修空调 发现套路满满

原标题：上海消保委从58同城、百度等平台找人修空调发现套路满满

澎湃新闻记者 邹娟

高温天家里空调坏了，你找维修企业时放心吗？

7月2日，上海市消保委发布《2018年空调维修消费体察报告》。体察实验中，消保委家电办专家只是将遥控器设置为乱码，11家维修企业中有9家虚构电脑板故障、缺少制冷剂等毛病，以进行“套路”。

最夸张的一家是58同城搜索到的维修店铺“邻家易道维修服务”，欺骗不成，甚至弄坏机器，导致机器无法开启。

更出人意料的是，发布会现场，当上海市消保委副秘书长询问58同城代表，上述维修店铺公司注册名与注册地址时，该代表表示涉及商户隐私，不方便透露。

修了2000多元1个月后又“罢工”

在7月2日发布会现场，上海市消保委秘书长陶爱莲当场宣读了一则空调维修投诉。

2018年5月，该消费者家里空调故障，拨打维修电话后，5月22日师傅上门修，换了空调主板等各个零件，还加了气，收费2070元，并声称保修36个月，留下维修电话。6月30日，空调再次不制冷，上述消费者按提示拨打了好几个电话。接通后，对方表示要核实，但并未要求留下任何证据，至今未回应报修请求。

2015年至今，上海市消保委共受理空调维修类的相关投诉达2121件——部分空调企业维修工通过虚构故障、小病大修等收取高额维修费；“山寨”版“特约维修部”侵害消费者权益的事件频发，他们假冒品牌家电维修企业对外揽客，消费者事后往往很难找到相关侵害主体，即便找到，由于消费者缺乏相应的专业知识，其最终权益也很难得到救济。

上海市消保委分析三年来的投诉数据发现，绝大多数投诉者都是从互联网上找的空调维修商户，从而产生争议、甚至受骗上当。

电脑板故障和缺少制冷剂是最大“套路”

那么这些维修公司都有哪些匪夷所思的套路？

此次，上海市消保委家电专业办联合徐汇区消保委，根据消费者的消费习惯，挑选了360、百度、家电报修一线通、962512、114、大众点评、58同城、淘宝、苏宁、国美、京东等11家平台作为体察对象，涉及互联网平台8家、电话查询平台3家，以平台搜索排名靠前的空调维修服务商作为体察对象，相关商户有相当一部分还是平台的推广企业。

体察过程中，家电办专家在每次活动前均会检测空调性能，以确保机器正常运转且制冷剂充足，随后设置一个简单故障，即将万能遥控器设为乱码，空调维修服务商只需对码准确，便能使机器重新正常工作。

但维修企业上门，诊断出的结果“套路”满满。

最常见的是谎称机器缺少制冷剂。在百度、360、报修一线通、淘宝网、114等5家平台寻找到的空调维修服务商均采用此种手法，通过虚假“加液”等手段骗取维修费，在11次体察中占比45.45%。

其次是谎称电脑板损坏。有的维修工甚至不经任何检查，就通过修理或者更换电脑板收取高额维修费。本次体察中，百度、大众点评网、报修一线通、淘宝网、58同城等平台找到的5家商户均采用此种方式，在11次体察中占比45.45%。

再次是谎称电子元器件损坏。本次体察中，360、国美等2家商户通过此种方式抬高维修费，在11次体察中占比18.18%。

空调维修体察情况汇总。 上海市消保委供图

最恶劣案例：维修工故意拔掉连接线

上海市消保委透露，本次体察中，58同城、百度、360等平台的问题较为突出。同时，平台涉嫌从不法经营者欺诈消费者行为中谋取不当利益。

在体察中，通过58同城找到的“邻家易道维修服务”维修工，上门就说电脑主板损坏，强烈推荐更换通用板。体察人员要求修理或更换原装板子，未达成一致，维修工最终同意将机器回复原状，收取80元费用。但在离开前，维修工故意拔掉了内接插件连接线和外机电源连接线。

上海市消保委家电办专家任超英介绍，这种做法会产生严重的安全隐患，可能导致触电，在所有体察中性质最为恶劣。

对此，58同城代表在7月2日发布会现场答复：为了不侵犯商家隐私，不方便透露商家注册名称和地址。

从百度上找到的上海喜梦制冷设备安装维修有限公司也有问题。

上海市消保委透露，维修工上门检查内机后就判定内机电脑板故障，表示要么付400元修理电脑板，要么付800元更换电脑板。体察人员选择修理后，维修工将内机“捣鼓”了一会儿（实际并未修理），便称修好了。随后维修工又谎称室外机没制冷剂，随即接上压力表进行加液并反接加液阀造成机器低于正常压力的假象，达到虚假加液的目的，收费730元。

百度代表现场答复：该企业为百度广告推广企业，商家证照齐全，信誉度v3。企业服务方面，百度难以控制。如果消费者投诉到百度，百度会下线该企业。

通过360找到的两名维修工上门后，一人在室内检查内机并牵制体察人员，另一人在外机做各种“手脚”。视频显示，外机维修工欲拔下压缩机启动电容，但因插件较紧未能成功，他随即将电容外表擦拭干净，以给体察人员造成更换新电容的错觉。外机维修工还谎称机器需要加液，加液手段与上述“喜梦制冷”如出一辙。收取加液费、更换电容费共700元。

对此360现场代表回复：该商家不是收费推广。代表表示，自己不太懂空调维修，如果自家空调坏了，不会上360搜索空调维修企业，而是找空调售后。

上海市消保委表示，通过上海交电家电商业行业协会（报修一线通52285151）找到的维修工检查后，称电脑主板坏了，而制冷剂不足是造成电脑主板坏的诱因，他简单“修理”了一下，又装模作样地加了制冷剂，最后还校准了遥控器码，机器正常开启，收费470元。

上述协会代表现场回复：维修商是会员单位，将加强管理。代表还表示，越来越觉得维修行业难度很大，无论品牌大小，技术工水平整体越来越差。目前将根据追溯系统，倒追企业责任。