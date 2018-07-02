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直击|北京严查非法客运 滴滴等受影响打车难再现

直击|北京严查非法客运 滴滴等受影响打车难再现
2018年07月02日 21:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月2日晚间消息，《北京市查处非法客运若干规定》于7月1日起正式开始实施，北京市交通执法总队昨日也组织对黑出租车、黑网约车等开展打击。值得关注的是，滴滴、易到等网约车平台也受到影响，出现打车难、加价等问题。

　　5月31日，北京市第十五届人民代表大会常务委员会第四次会议《北京市查处非法客运若干规定》。其中规定，未经许可擅自从事或者组织从事网络预约出租汽车客运经营的，由交通行政执法部门责令停止经营，扣押车辆，并按照国家和本市相关管理规定处以罚款。该规定于7月1日正式实施。

　　根据媒体报道，北京市交通执法总队昨日查处了多起黑网约车。按照新规要求，执法总队对车辆进行30天至60天的扣押，并对司机处以1万-3万元的罚款。

　　不过在该行动之下，滴滴、易到等网约车平台的运力也受到一定影响。

　　今日上午，新浪科技通过滴滴平台叫车发现，快车、优享等业务皆需要排队等待十几人、几十人。更有网友在微博上晒出排队等待上百人的截图。

　　一位满足京人京牌、但没有考网约车驾驶证的易到司机告诉新浪科技，自7月1日北京市交通执法总队严查以来，很多司机担心被查都不敢再出去拉活。“逮着了就罚一万多，这得干多少天才能拉回来。拉完这一单我就收活了。”对于新浪科技“为何不去考证”的问题，他称需要将车辆改为营运车辆，这意味着车辆将被强制8年报废，“太不划算，考证也不好考。”

　　实际上，这样的案例在滴滴、易到等网约车平台上不是个例。

　　2016年12月，北京发布的网约车新政细则规定，网约车驾驶员和网约车为北京市户籍、北京市车辆，车辆经营权期限自车辆注册登记之日起最长不超过8年（或行驶里程达到60万千米时），同时驾驶员要取得网约车驾驶证，此外还有关于车辆排量、轴距等规定。

　　虽然在2017年5月北京网约车新政的过渡期就已经结束，但各家网约车平台上仍旧存在着不完全合规的车辆和司机。证件齐全是司机合规上路的必要条件之一，但许多司机也在算账，比如要把车辆从私家车变为营运性质，意味着报废年限缩短，保险费用上涨；考资格证的通过率并不高；而对于租车的司机来说，付出的成本更高；而对于非京籍司机而言，合规意味着需要有北京户口，更是不可能完成的任务。（张俊）

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