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携程联盟提高一嗨租车竞购报价 真正动机遭质疑

携程联盟提高一嗨租车竞购报价 真正动机遭质疑
2018年07月02日 19:41 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月2日晚间消息，一嗨租车(NYSE:EHIC)今日宣布，开曼群岛大法院(GCotCI)金融服务处今日作出终审裁决，称携程投资控股有限公司(Ctrip Investment Holdings Ltd)之前在起诉书中对一嗨租车的指控不成立。

　　双方的这起官司源自一嗨租车私有化。2018年4月6日，一嗨租车宣布与Teamsport Parent达成并购协议，后者将以每股普通股6.75美元现金(即每股ADS 13.50美元)收购一嗨租车。Teamsport Parent由公司董事长兼CEO章瑞平牵头，其他成员还包括霸菱亚洲和安博凯等。

　　但2018年4月13日，在该交易被一嗨租车董事会批准后，携程向开曼群岛大法院提交请愿书和禁令救济，要求一嗨租车董事会下属的特别委员会评估私募股权公司鸥翎投资(Ocean Link)4月2日给出的初步的非约束性报价。后者引入携程作为合作伙伴，共同竞购一嗨租车，报价为每股ADS 14.50美元。

　　携程认为，一嗨租车选择与Teamsport Parent达成并购协议，其动机是不当的。但开曼群岛大法院认为，携程的这种说法没有依据。在法院作出该裁决后，携程联盟提高了对一嗨租车的竞购报价。

　　对此，一嗨租车特别委员会今日称：“由独立董事组成的特别委员会已对携程联盟之前的报价进行了评估，将来还会对新报价展开评估。但是，在法院刚刚作出终审裁决后，携程联盟马上就提高报价，其真正动机难免引发质疑。”

　　一嗨租车今年4月16日曾发表声明称，出售给Teamsport Parent符合公司及股东的最大利益。一嗨租车称，在公司特别独立委员会的推荐下，在公司董事会深思熟虑后，决定与Teamsport Parent签署该并购协议。该交易符合公司及股东的最大利益，与其他收购要约相比，是唯一可行的方案。(李明)

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