乐购与家乐福一起：降低产品价格 对抗亚马逊等电商

乐购 资料图

原标题：乐购与家乐福战略合作：降低产品价格，对抗亚马逊等电商威胁

澎湃新闻记者 王歆悦

北京时间7月2日，英国零售商乐购与法国零售商家乐福联合宣布，两者将建立长期的战略合作，旨在削减成本、降低产品价格，抵御来自以亚马逊为代表的电商的威胁。

家乐福中国公司向澎湃新闻记者称，该合作“目前没有涉及中国”。

两家公司声明称，该合作暂时将持续3年，内容将涵盖与全球供应商的关系、联合购买自有品牌产品和非转售品。

同为全球最大的零售商品牌第一梯队的乐购和家乐福称，这次合作将让双方能够在降低产品价格的同时，改善现有产品的质量、增加选择，这将提高两者的竞争力。双方没有详细说明合作的具体内容，称预计在未来两个月内会就细节正式达成一致。

随着亚马逊进军实体杂货零售行业，杂货市场的竞争已经越来越激烈。亚马逊在2017年收购了全食超市（Whole Foods），并扩充了其品牌食品和自有品牌产品。因此实体零售巨头纷纷抱团取暖，以减少内耗。

不久前，全球最大零售巨头沃尔玛将公司在英国的业务Asda集团出售给J Sainsbury，这在一定程度上对乐购在英国市场造成了压力。此次与家乐福合作，也是乐购对J Sainsbury这笔收购的回应。

6月11日，家乐福宣布与科技巨头谷歌签署了战略合作伙伴关系，以加码公司在线购物业务的开发，加速数字化转型。从2019年初开始，家乐福的商品将在谷歌搜索引擎的法国专营购物网站上开放销售，用户也可以通过连接网络的智能音箱Google Home等声控设备，在谷歌的操作系统上选购家乐福商品。

作为全球营收排名第二的零售商，家乐福在法国本土面临巨大竞争压力，其市场份额正被非上市的竞争对手勒克莱尔（Leclerc）抢占，最近勒克莱尔还在巴黎地区上线了数字销售平台E Leclerc，亚马逊也与家乐福的竞争对手Casino签署了分销协议。在这种情况下，家乐福就只能跑步进入电子商务领域，与竞争对手进行正面对抗。

在中国市场，家乐福也已经与科技公司腾讯牵手。

今年1月23日，家乐福中国宣布，家乐福与腾讯已达成在华战略合作协议，且腾讯与永辉将对家乐福中国进行潜在投资。通过此次战略合作，家乐福将提升其线上曝光率、提高线上与线下零售业务的流量，并利用腾讯先进的数字和技术专长开发全新的智慧零售项目。

根据当时披露的信息，腾讯将在家乐福生态圈内，进一步发展其社交平台所提供的零售服务、推广微信的使用与微信支付、云计算等服务。