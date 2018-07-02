新浪科技> 互联网 > 正文

乐购与家乐福一起：降低产品价格 对抗亚马逊等电商

乐购与家乐福一起：降低产品价格 对抗亚马逊等电商
2018年07月02日 18:55 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
乐购 资料图乐购 资料图

　　　原标题：乐购与家乐福战略合作：降低产品价格，对抗亚马逊等电商威胁

　　澎湃新闻记者 王歆悦

　　北京时间7月2日，英国零售商乐购与法国零售商家乐福联合宣布，两者将建立长期的战略合作，旨在削减成本、降低产品价格，抵御来自以亚马逊为代表的电商的威胁。

　　家乐福中国公司向澎湃新闻记者称，该合作“目前没有涉及中国”。

　　两家公司声明称，该合作暂时将持续3年，内容将涵盖与全球供应商的关系、联合购买自有品牌产品和非转售品。

　　同为全球最大的零售商品牌第一梯队的乐购和家乐福称，这次合作将让双方能够在降低产品价格的同时，改善现有产品的质量、增加选择，这将提高两者的竞争力。双方没有详细说明合作的具体内容，称预计在未来两个月内会就细节正式达成一致。

　　随着亚马逊进军实体杂货零售行业，杂货市场的竞争已经越来越激烈。亚马逊在2017年收购了全食超市（Whole Foods），并扩充了其品牌食品和自有品牌产品。因此实体零售巨头纷纷抱团取暖，以减少内耗。

　　不久前，全球最大零售巨头沃尔玛将公司在英国的业务Asda集团出售给J Sainsbury，这在一定程度上对乐购在英国市场造成了压力。此次与家乐福合作，也是乐购对J Sainsbury这笔收购的回应。

　　6月11日，家乐福宣布与科技巨头谷歌签署了战略合作伙伴关系，以加码公司在线购物业务的开发，加速数字化转型。从2019年初开始，家乐福的商品将在谷歌搜索引擎的法国专营购物网站上开放销售，用户也可以通过连接网络的智能音箱Google Home等声控设备，在谷歌的操作系统上选购家乐福商品。

　　作为全球营收排名第二的零售商，家乐福在法国本土面临巨大竞争压力，其市场份额正被非上市的竞争对手勒克莱尔（Leclerc）抢占，最近勒克莱尔还在巴黎地区上线了数字销售平台E Leclerc，亚马逊也与家乐福的竞争对手Casino签署了分销协议。在这种情况下，家乐福就只能跑步进入电子商务领域，与竞争对手进行正面对抗。

　　在中国市场，家乐福也已经与科技公司腾讯牵手。

　　今年1月23日，家乐福中国宣布，家乐福与腾讯已达成在华战略合作协议，且腾讯与永辉将对家乐福中国进行潜在投资。通过此次战略合作，家乐福将提升其线上曝光率、提高线上与线下零售业务的流量，并利用腾讯先进的数字和技术专长开发全新的智慧零售项目。

　　根据当时披露的信息，腾讯将在家乐福生态圈内，进一步发展其社交平台所提供的零售服务、推广微信的使用与微信支付、云计算等服务。

乐购家乐福电商
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有