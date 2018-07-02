杭州成为海归学生新宠 阿里网易带动人才需求

杭州是中国大型科技公司的所在地。而据一项新的研究显示，现在越来越多海外毕业生回国后希望定居于杭州。调查机构发现，在104，000名毕业生样本中，有7%选定杭州为他们生活和工作的首选地点。

据南华早报报道，这项调查显示，尽管人数无法与北京和上海相比，但有一个重要的不同是：杭州对中国海归的毕业生而言，吸引力明显在增加，相反地北京和上海的吸引力正在下降。选择杭州的求职者比例比去年上升了0.7个百分点，成为第四大最受海归学生欢迎的城市。

调查结果似乎表明，完善发展的一线城市似乎失去了一些光环，因为中国留学生回国后，选择在自己的家乡工作。

选择中国首都为自己喜爱的城市的人数，较上年下降1.3个百分点，而上海这个全国的商业中心，其吸引力下降了0.3个百分点。

浙江省东部沿海省会杭州，是阿里巴巴和网易等互联网巨头的所在地。该报告称，基于科技初创企业，杭州作为蓬勃发展的“新经济”地位 ，对海外大学的年轻毕业生更具吸引力。

在接受调查的人中，66%拥有硕士或博士学位，而其余的拥有学士学位。这些数据是由BOSS直聘从其求职者收集的，他们在上传个人信息时被要求选择他们的首选城市。

报告指出，中国最大的两个城市北京和上海，由于其在经济活力和城市发展方面的稳固地位，因此在海归方面依然受到欢迎。

阿里巴巴在搜索求职申请和追随者方面受到最大关注，其次是竞争对手腾讯控股和中国证券公司中信证券。

根据教育部的数据显示，2017年，出国留学的中国学生人数增长了12%，达到608，400人。与此同时，480，900名毕业生，创纪录地回到了中国土地，比一年前增加了11%。

预计中国将在未来五年内吸引更多海外人才，并保持其作为全球最大海外留学生来源国的地位。

福布斯早前的一份联合报告称，中国是“全球人才流动”史上罕见的案例，其中人才的流入和流出正相互保持同步。

一般而言，吸引受过良好教育的全球人才、又拥有强大研究能力的国家，倾向于鼓励自己的学生在国内学习，而那些产生大量出境学生的国家，往往对全球人才的吸引力较小。然而中国人才的流入和流出人数不相上下，成为一个 “特殊案例”。