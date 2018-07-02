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直击|ofo上线新闻信息流服务 名为“看看”

直击|ofo上线新闻信息流服务 名为“看看”
2018年07月02日 17:34 新浪科技
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ofo App截图ofo App截图

　　新浪科技讯 7月2日下午消息，ofo在商业化探索方面再有新动作，其近日宣布在App新增名为“看看”的新闻信息聚合功能模块。

　　商业化是目前ofo的重要的目标之一。此前，ofo成立了B2B事业部，上线了车身广告、App广告等服务；同时ofo还通过提升共享单车的运营效率来降低成本，日前其已经宣布每辆单车运营成本已从此前的1.5元降至0.2元。

　　新浪科技在ofo App上看到，“ofo看看”目前开设了看点、图片、视频、体育、财经、社会、科普、读报等频道。信息流业务也有着信息流广告等商业化想象空间，不过新浪科技目前还未在“看看”上发现信息流广告。

　　ofo方面介绍称，该功能为ofo党委打造的党建创新项目，向中国共产党成立97周年献礼。目前，“ofo看看”主要推介新华社等中央主流媒体提供的原创内容。ofo党委书记、创始人、CEO戴威表示，“ofo看看”的创意，源于去年以来ofo党委与新华通讯社、中央电视台等中央主流媒体开展的一系列正能量传播活动。

　　据项目负责人介绍，“看看”是在公司党委领导下，由13名党员组成的志愿者团队开发而成的。该负责人还表示，志愿者团队接下来将不断优化“看看”功能，使它成为浏览主流媒体新闻信息的便捷平台，在未来的版本迭代中，“看看”还将增加更多个性化智能化服务。(张俊)

ofo信息流商业化
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