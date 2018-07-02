印度中小店主将举行静坐 抗议沃尔玛收购Flipkart

新浪科技讯 北京时间7月2日下午消息，一些来自印度的小商人与店主本周一呼吁在印度全国范围内举行静坐，反对沃尔玛以160亿美元的价格收购Flipkart。

印度全国贸易商联合会（CAIT）表示，美国零售巨头沃尔玛如果收购了Flipkart，将会在零售市场上形成垄断，并且让小型零售店店主失去业务。

CAIT秘书长普拉文·肯德尔瓦（Praveen Khandelwal）对路透社表示，他预计将会有来自数百个印度城市的超过100万人参与周一的静坐抗议活动。

肯德尔瓦表示：“这只是我们抗议的第一个阶段。如果政府不倾听我们的声音，我们将会在本月晚些时候在德里举行的全国大会上决定我们未来的行动。”今年5月，沃尔玛宣布将会收购Flipkart大约77%的股份，目前这笔交易正在等待印度反垄断部门的批准。

多名消息人士与接近这笔交易的律师此前曾对路透社表示，尽管印度竞争委员会将会考虑所有与这笔交易有关的因素，但是CAIT的行动并不会对这笔收购造成影响。

沃尔玛目前在印度经营着21家商店，该公司本周一表示，他们一直在为印度本土制造业提供支持，并且从许多中小型供货商、农民以及女性经营的企业那里进货。

沃尔玛印度公司高级副总裁拉杰尼希·库马尔（Rajneesh Kuma）在一份声明中表示：“我们与Flipkart的和合作，将会通过线上市场模式为成千上万的印度本地供应商和制造商提供接触到消费者的机会。”(月恒)