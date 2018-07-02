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今日头条都上线付费阅读功能了，微信呢？

今日头条都上线付费阅读功能了，微信呢？
2018年07月02日 16:13 新浪科技综合
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　　来源：爱范儿

　　最近微信在订阅号上的动作特别频繁，改版”信息流”、恢复公众号赞赏、推出开放转载功能……

　　但是其中一个据说微信已经测试很久的功能依旧没有出现，而最近今日头条就要抢先推出这个功能了。

　　近日不少头条号运营者多收到了开通付费专栏的要邀请，据悉这项功能还在内测中，不过今日头条要上线付费阅读这件事基本是实锤了。

　　先来看看今日头条的付费阅读是怎么做的，当头条号作者进入‘创建专栏’的界面，可以选择创建免费或者付费的专栏，并在专栏下的‘添加章节’中设置是否付费。

　　在‘付费专栏’发布时，作者可以选择设置‘限免推广’，那读者就能在信息流中免费阅读对应的付费章节，‘限免推广’的文章也可以获得更多的曝光和推荐。

　　不过”付费专栏”的创建在提交后也要经过官方的审核，如果包含‘违规词’和‘广告信息’都不会被通过，但具体的标准还没公布。

　　由于这项功能还在内测，今日头条”付费专栏”最终的呈现形式，是否开放给所有头条号用户、平台会不会分成这些付费收入，目前还不得而知。

　　在月活 10 亿的微信对订阅号作出大幅改版后，订阅号的呈现形式更加接近信息流，以算法推荐的信息流起家的今日头条，对内容生态作出调整也是理所当然，这也是腾讯头条大战的其中一个缩影。

▲ 左为旧版，右为新版▲ 左为旧版，右为新版

　　其实微信去年就曾传出过开通付费订阅功能的消息，去年 2 月马化腾就在知名互联网人士 keso（洪波）的朋友圈下评论，表示微信将推出公众号付费订阅功能，并敦促加快开发进度。

　　随后 keso 发布了一条朋友圈，称“微信公众号的付费订阅功能尽管有点姗姗来迟，但总算要来了。”

　　不过一年多过去了，即便订阅号迎来大改版，付费订阅功能依旧不见踪影。在付费阅读这件事上，或许微信团队还没想清楚，而今日头条抢先推出付费阅读，能在与微信的竞争中抢占先机吗？

　　实际上，在付费阅读这件事上，微信和今日头条根本不在一个维度上。

　　张小龙曾说微信是一个森林，而非一座宫殿。那今日头条则可以说是一座宫殿，或者一个牧场。

　　今日头条以资讯推荐为主，头条内的生态往往不是自给自足，往往要通过平台的推荐才能获得比较高的曝光，加之信息流的模式，用户对头条号主体的归属感较弱，粉丝数对阅读量的影响也相对较小。

　　这能让其他平台的头部号和小号站在同一起跑线，因此常常能看到微信的千万百万粉丝大号，在头条的阅读量可能还不如十几万粉丝的小号。不过这也意味着内容运营不能把命运完全抓在自己手中，更大的决定权在头条的算法上。

　　而微信公众号之所以能成为这么多内容生产者最为重视的一个平台，是因为微信让所有人都能以零门槛打造属于自己的品牌，‘再小的个体，也有自己的品牌’，而且不对内容分发进行干预，已经形成了一个比较成熟的生态。

　　在付费阅读领域，虽然得到、分答和知乎 live 等知识付费平台过去积累了不少用户，但付费阅读始终不是大部分用户的习惯。

　　无论在哪个平台，要让用户为内容付费。一是提供高质量、具有稀缺性的内容，为用户节省筛选信息的成本。

　　二是通过作者和品牌的影响力来吸引忠实的读者，也算是一种粉丝经济。之前范丞丞发付费照片一夜赚 480 万，就是这类内容付费一个比较极端的例子。

　　如果把今日头条和微信订阅号相比，微信在这两方面都有比较明显的优势。虽然微信内也充斥了不少没有营养的营销号，但内容水化的情况还是没有今日头条那么严重。

　　至于内容生产者的品牌，这是微信内容得以繁盛的根基之一，比起要把半条命交给算法推荐的今日头条，微信显然更利于内容品牌依靠影响力和粉丝变现。

　　此外经过微信上一些微课的刷屏后，不少用户都已经在微信内体验过付费内容，微信用户对于付费阅读的接受度也可能更高。

　　不过微信如果要上线付费阅读功能，需要考虑的问题也不少，毕竟这也是一个牵一发而动全身的改动。

　　虽然微信订阅号早就有了赞赏功能，让作者可以直接通过用户获得一定收入。但赞赏和付费阅读还是有很大的不同，赞赏是阅读后的付费行为，而付费阅读则是提前付费，对作者的内容规划和订阅号的粉丝粘性都有更高的要求。

　　微信付费订阅功能可以在广告和赞赏外，给内容生产者开辟一块新的收入来源。可以让一些作者只靠内容养活自己，不用为了生计而频发软广，这对于那些‘小而美’的公众号来说是个好消息。正如 keso 在《内容创业这把虚火》里写的：

　　一个健康的社会，应该可以养活那些了不起的写作者，而不是逼着他们都变成创业者、生意人。

　　但想要实现这样的愿景，微信也面临一些挑战。爱范儿就此采访知名的互联网评论博主阿禅，他表示：

　　微信是否会推付费阅读还不好说，但是可能会面临苹果支付方面的困难，此外知识付费的风口已经过去也可能也会是一个影响因素。

　　微信此前因为迫于苹果方面的压力曾一度关闭了 iOS 的赞赏功能，虽然双方如今已经达成协议，但如果推行付费阅读可能又会触及苹果的敏感神经。

　　至于知识付费风口是否已经过去还有待商榷，虽然刷屏的病毒海报少了，但根据《2018 年中国在线知识付费市场研究报告》，2017 年中国知识付费产业规模约 49 亿元，同比增长近 3 倍，预计 2020 年将达到 235 亿元，这依然是一个极具潜力的市场。

　　毕竟在信息过载越来越严重的今天，用知识付费来过滤内容的需求也越来越强。

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