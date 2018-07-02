彭博社：特朗普新签证计划将使10万人失去工作

新浪科技讯 北京时间7月2日下午消息，彭博社报道，一项最新的研究指出，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）提出的禁止高技能签证持有者配偶在美国进行工作的计划，有可能会让10万人失去工作，并且会对签证持有人以及他们的雇主产生负面的影响。

一直以来，特朗普政府都在试图收紧H-1B签证的发放。这个签证允许外国人在美国工作数年时间。除此之外，特朗普还想要废除允许签证持有人在美国进行工作的权力。在这个背景下，来自田纳西大学查塔努加分校的克里斯托弗·J·L·坎宁安（Christopher J. L. Cunningham）以及利莫瑞克大学凯米商学院的普加·B·维亚亚库马（Pooja B. Vijayakumar）展开了一项研究，研究的目的就是探索政策的改变所带来的影响。

研究发现，签证政策的改变有可能会让签证持有者的配偶与社会隔离，从而提升美国国内的紧张情绪，并且为签证持有者的家庭带来经济压力。另外，政策的改变还很有可能伤害签证持有者对美国的满意度，从而使得一部分持有者放弃加入美国国籍。研究显示，每当有一名优秀国外技术人员放弃加入美国国籍，美国将会损失25-100万美元，这个损失还不包含间接损失。

这份研究写道：“那些意在为美国带来好处的政策改变，在制定的时候往往缺少足够的信息，这些信息本能够帮助决策者更好的理解政策改变可能带来的后果。”

2015年起，在奥巴马政府的推动下，美国开始允许H-1B签证持有者的配偶在美国进行工作。在对这个政策进行研究的时候，研究人员在2014年联系到了1800名来自印度的外派人员，这些人员参与了研究。

美国在1952年第一次推出了工作签证项目，最初的时候这个项目是为了允许美国企业雇佣临时海外员工，因为当时的美国企业难以找到足够的符合要求的美国本土员工。但是这个项目随后招来了诸多指责，因为一些企业，尤其是印度外包巨头大量申请这类签证，并且将大量廉价劳力带到了美国。特朗普在上任之初曾表示要全面修订工作签证项目，以此来保护美国本土劳动力。

于是，特朗普治下的美国国土安全部开始了行动，禁止H1-B签证持有者的配偶在美国进行工作。以谷歌和亚马逊等公司为代表的美国科技企业尤其反对特朗普的这个决策，这些企业认为特朗普政府的决定会对H1-B签证持有者的配偶造成伤害，尤其是女性。科技企业还认为，这个决定对于H1-B签证持有者本人也造成了巨大的伤害。

在H1-B签证持有者看来，自己的配偶没有工作的权力，会对他们造成很多问题。一位H1-B签证持有者表示：“这个决定对于她来说非常不公平，她想要回到印度去。”另一位H1-B签证持有者表示：“我的夫人现在很沮丧，因为她无法继续自己的事业了。”

研究人员表示，特朗普政府的这个决定将会给在2014年之前来到美国的海外劳工家庭带来巨大的困难。在前一任总统治下，这些外籍家庭短暂获得了几年福利，许多家庭在2014年的时候在美国购买了房屋，或是自己做起了生意，如今这些家庭中突然少了一个人的收入，他们将会陷入巨大的经济压力之中。

这个研究的作者之一坎宁安来自田纳西大学查塔努加分校，是行业、组织和职场健康心理学方面的专家。该研究的另外一名作者是维亚亚库马，他当前研究的领域是驱逐海外与跨文化管理。(月恒)