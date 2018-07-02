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共享单车用信用"上锁" 更多行业或迈入信用消费时代

共享单车用信用"上锁" 更多行业或迈入信用消费时代
2018年07月02日 11:04 大洋网-广州日报
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　　原标题：共享单车用信用上“新锁” 更多行业或迈入信用消费时代

　　解锁后上了把“新锁”

　　上周，摩拜单车、哈罗单车等共享单车企业陆续实施免押金举措，引起了广泛关注。当共享单车进入免押时代后，整个行业也逐渐步入了信用租赁的新时代。免押之后，共享单车如何管理和发展，成为公众关注的新焦点。虽然免押金破除了用户租车的最后一道门槛，但通过信用租车，也给企业和用户在运营管理和文明使用上加了一把更牢固的“新锁”。

　　预测：

　　免押金后或出现四种新变化

　　为何共享单车免押金会带来如此大的影响，究其原因，还是共享单车的押金池规模巨大。仅一家共享单车企业宣布免押，可能就会免去高达数十亿甚至上百亿元的押金。另一方面，有数据显示，仍有40%的用户在因为需要缴纳押金这道门槛上，放弃了骑行共享单车。而免押之后，共享单车的市场用户量也会较目前大幅增加。

　　免押后，共享单车会带来哪些可能预见的新现象？首先，新用户量必然会出现增长，老用户也会申请退还押金，享受免押的新举措优惠；第二，无论新老用户，都会按照各家共享单车企业的不同规定，通过不同的信用体系和标准，使用共享单车；第三，私自占用、恶意破坏、违规停放等不文明使用共享单车的行为，依然会持续发生；第四，公共自行车行业面临巨大压力，何去何从将考验相关部门的决策。

　　采访中，多家共享单车企业表示，上述可能出现的变化，他们在免押金前已做了预判。虽然表态内容不一，但他们均未感到“压力”，而是觉得能够“坦然”应对，大家不约而同揪住了“信用”二字，并以此做起了文章。

　　观察：

　　信用消费成新时代“试金石”

　　目前，在佛山主要的共享单车企业有3家，分别是摩拜单车、哈罗单车和ofo小黄车。摩拜单车免押金后，会通过自有的信用积分体系，对用户使用行为进行分析、评估和管理；而哈罗单车免押金后，则会通过第三方的信用体系对用户进行准入评估、管理；虽然没有免押金，但ofo小黄车也已建立了自己的信用体系，对用户使用行为进行管理。可见，共享单车已从以往过去“先交押金后用车”的时代，迈入到了“有信用才能借车”的新时代。

　　“免押金后，用户不会觉得是‘减压’了，信用租赁反而会给用户带来新的制约”，长期关注共享单车的禅城区政协委员徐玉发认为。在共享单车未出现以前，禅城区的公共自行车虽然是需要缴纳押金才能租借，但也发生了一些用户私自占用的情况，可见押金并不能很好地解决公共自行车被“私有化”的现象。当时，徐玉发便提出，将公共自行车使用者的信用与金融信用体系挂钩，用信用作为约束。

　　而今，共享单车企业主动免押，并推动信用租赁在共享行业试水，从而成为分享经济里“吃螃蟹的人”。这并非偶然。业内人士分析，此轮的“免押潮”背后，主要有两方面原因，一是近年来共享单车的押金问题备受争议，企业如何管理和被监管是个难题；二是共享单车规模庞大，拥有强大的大数据体系，高度依赖押金的共享单车企业推动信用租赁，也为社会信用体系的建设贡献着海量数据，这也是发展的趋势所在。

　　前沿：

　　更多行业或迈入信用消费时代

　　可见，此轮的共享单车免押，既不是企业单方面采取的优惠举措，也不是让用户“扫码一刷，车子骑走”。随着未来共享单车管理的日益完善，单车使用者是否有不良信用记录、借车期间有无不文明使用行为、还车后是否及时缴纳租金等一系列问题，都会纳入信用评估体系，成为“下一次是否可以获准使用”的评判条件。这对于用户来说，他们应该更文明、更爱惜地使用共享单车；而对于企业而言，信用体系的搭建，也能让他们及时发现管理上的漏洞和问题，及时处置和改进。

　　2016年至今，共享经济从最初的共享单车，已覆盖到更多领域，例如共享充电宝、共享雨伞、共享汽车等。共享单车从依赖押金到免押金，整个历程也给共享经济带来深远影响。未来，会有更多共享企业开启免押时代，并通过搭建信用体系，更好地约束和规范共享消费行为。

　　“共享企业的免押金，进一步告诉了人们信用的重要性”，徐玉发分析说，随着更多行业加紧建设信用体系，通过信用制约用户行为，未来，这些信用数据将会实现共享，也会改变消费者的消费行为。例如，“如果你租借共享单车时，恶意破坏，当这一行为被纳入信用体系后，下次你借共享汽车时，就会受到使用限制或承担比普通标准更高的使用成本。”（记者李传智）

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