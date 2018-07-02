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农业农村部：“互联网+”当务之急是推动农产品出村

农业农村部：“互联网+”当务之急是推动农产品出村
2018年07月02日 13:40 第一财经
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　　自2015年国务院出台“互联网+”行动意见以来，互联网技术正在越来越深入地影响到农村。

　　7月2日，在国务院政策例行吹风会上，农业农村部副部长屈冬玉称，“互联网+”可以加很多，但加农业农村，里面还有很多不同的事项，但最当务之急是互联网+农产品营销，就是农产品出村。

　　他解释称，现在传统的电商，通过互联网把大量的工业品、消费品输送到农村，对活跃农村的物质供应，生活方便发挥了很重要的作用。但是对于农业农村部来说，对于乡村振兴的大业来说，最重要的是要帮助农民，把他优质合格的、有特色的农产品出村，卖到城市来，就是所谓的农产品上行。

　　推动农产品出村上行

　　6月27日，国务院召开常务会议指出，要依托“互联网+”发展各种专业化社会服务，促进农业生产管理更加精准高效，使亿万小农户与瞬息万变的大市场更好对接，对推动农业提质增效、拓宽农民新型就业和增收渠道具有重要意义。会议强调，要加快信息技术在农业生产中的广泛应用，要实施“互联网+”农产品出村工程，要鼓励社会力量运用互联网发展各种亲农惠农新业态、新模式，满足“三农”发展多样化需求。

　　屈冬玉提到，这次常务会议将农产品出村上行作为重点，要求农业农村部会同有关部门出台政策，包括农产品的质量安全可追溯、标准化，还有分级包装、冷链物流，要确保农产品出村，出得来、出得好，而且要出得好价钱。所以，出村工程是为了乡村振兴、产业振兴和农民致富的目的。

　　值得关注的是，近年来，农业农村电子商务快速发展，新业态蓬勃兴起。在14个省市开展了农业电子商务试点，探索鲜活农产品、农业生产资料、休闲农业等电商模式，在428个国家级贫困县开展电商精准扶贫试点。2017年底，电子商务进农村综合示范已累计支持了756个县，目前的农村网络零售额去年底达到了1.25万亿元，农产品电商正迈向3千亿元大关，带动就业人数超过2800万人。

　　另外，互联网技术在农业生产中的应用不断深化。农业农村部最近几年组织了9个省，开展农业物联网区域试验，发布了426项节本增效农业物联网产品技术和应用模式。2017年启动实施了数字农业建设试点，2018年前不久，成功发射了首颗农业高分卫星，现代农业技术在轮作休耕、监管、动植物疫病远程治疗、农机精准作业。不久前，小麦联合收割机等大的收割机都有GPS或者是北斗卫星系统，发挥了重要的作用。还有新疆生产建设兵团的棉花大田种植中，集成应用了物联网技术，综合应用效益每亩增加210元。

　　对于农产品卖难的问题，屈冬玉认为，农产品大多数是鲜活农产品，所以农产品卖难，在全世界都是重要话题。但是并不是因为有困难就无所作为。农产品标准化、分级预处理是实现交易的前提条件。所以，多年来，农业农村部首先抓了农产品批发市场，包括城市的批发市场和田头市场的建设，改革开放40年，市场化基础设施的能力大大加强，北京的批发市场标准水平越来越高，全国各地也有很多著名的产地批发市场集散地，都有冷链、预处理、分级包装。

　　此外，还要做好营销。一方面由政府搭台，打造农产品交易会，比如从2001年开始，国务院批准设立每年搞一届中国国际农产品交易会，还有专场推介会。另一方面还要利用电商里推介各地特色农产品，因为电商的特点是，动员能力快，精准。

　　最后，还要加强农产品品牌建设，这是解决产销对接的重要方面。

　　屈冬玉提到，对于特色农产品来说，没有技术含量，没有标准，没有管理和市场营销的创新，在激烈的竞争中是没有优势的。而且现在中国是全球最开放的农产品市场，消费者享受了全世界最优质农产品的同时，对国内特色农产品的发展也带来了不小的压力，因此必须面对这个压力。中国的开放会越来越大，不可能关起门来搞农业。因此，要统筹国际国内两个市场、两种资源，这是现代农业人包括管理生产和科技人员必须面对的挑战。只有过了这一关，中国的农业农村现代化才能真正迈上新的台阶。

　　农业农村部：“互联网+”当务之急是推动农产品出村

　　对于农村一二三产业融合发展问题，农产品加工局局长宗锦耀称，过去就农业抓农业，种养业搞种养，没有把加工、流通、销售等联起来，这是不行的，要全产业链、全价值链打造，使农业不断增值、增效，农民增收。

　　他提到，“互联网+”具有互通互联，连接万物的作用，刚才说是新农具、新工具、新设施，连接人、连接商品、连接市场、连接万物，可以利用市场需求和消费信息来引导生产、加工、流通，增强一二三产业的互联互通性，还可以把“互联网+”的理念、技术引入到农业，推进农业与其他产业深度融合，打造农业农村经济的升级版。2017年，我国的农产品加工业产值达到22万亿，休闲农业、乡村旅游营业收入达到7400亿，各种创意农业、分享农业、众筹农业、电子商务等新业态、新模式层出不穷，不断挖掘了农业的多功能，让农民分享增值的收益，这些都是“互联网+”催生出来的。

　　近年来，农业农村部深入推进农村一二三产业融合发展，从2015年开始，组织实施一二三产业融合发展补助政策。到目前为止，已经累计安排了121亿资金支持融合发展项目，现在农村融合发展呈现出多模式推进、多主体参与、多利益连接、多要素发力、多业态打造的新格局。

　　下一步，农业农村部要继续实施农村一二三产业融合发展推进行动。值得关注的是，在落实政策引导融合方面，政府推动落实财政、金融、税收、科技人才、用地用电等扶持政策的落地生效，扶持一批县、乡镇、村，在农村发展一些融合发展的先导区、示范园，培育融合发展的一些企业主体。而且国务院还出台支持返乡下乡人员创业创新的八个政策大礼包，鼓励农民工、大专院校毕业生、退役士兵、科技人员等返乡下乡创业创新。

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