直击|饿了么CEO王磊:启动夏季战役 两月投入数十亿元

新浪科技讯 7月2日下午消息，在融入阿里3个月后，阿里巴巴集团副总裁、饿了么CEO王磊今日在饿了么“夏季战役”启动大会上表示，饿了么将升级为新零售时代的本地生活服务核心平台。“在接下来两个月，我们将投入数十亿元，完善整个餐饮外卖体系，提升本地生活服务平台能力。”

今年4月，阿里巴巴集团宣布联合蚂蚁金服将以95亿美元收购饿了么。收购完成后，阿里也在将各种内部资源投入饿了么。比如手机淘宝、支付宝等平台的用户可以领取饿了么卡券；天猫淘宝的“88会员”也能同步享受到饿了么的服务；饿了么近日还联合零售通开辟天猫小店线上运营新模式。零售通的供应链优势可以和饿了么的本地生活流量入口和分钟级配送相结合。

而在夏季，优惠活动是每年外卖市场的主题，饿了么今日举行“夏季战役”启动大会。王磊表示，这个夏季饿了么将全面出击，围绕商家赋能、即时配送和消费者福利进行“三大升级”，在商家服务和消费者福利等环节获得了来自阿里的资源支持。

“阿里的决心，就是饿了么的信心。”王磊说，“所以，饿了么不仅要打赢这场‘夏季战役’，而且要成为本地生活服务新零售时代的领导者。”

“在接下来两个月，我们将投入数十亿元，完善整个餐饮外卖体系，提升本地生活服务平台能力，提高外卖小哥的收入，餐饮商家也会得到实质性的让利和来自整个阿里新零售体系的赋能。”王磊表示。

在日前的蜂鸟代理商大会上，王磊表示，即时配送市场体量越来越大，基础性作用越来越明显，已不再只是一个服务于外卖交易的履约环节，将成长为与传统物流一样的商业支柱产业。

目前，蜂鸟在全国分布有3000个配送站点，结合饿了么内部孵化项目“未来餐厅”的数千家线下实体店和联营便利店，蜂鸟已逐步建立起下沉到社区一线的餐饮外卖前置仓网络。

据透露，在接下来几个月内，以“夏季战役”为契机，蜂鸟配送将进一步向阿里生态内各路新零售纵队输出运力，接入“分钟级配送”。例如蜂鸟很快将以“24小时送、24分钟达”的标准提供医药配送服务。

“饿了么现在站在两个大风口上，一个是新零售的风口，一个是本地生活服务的风口。”王磊在饿了么“夏季战役”启动大会上说。“饿了么将和阿里新零售生态各路纵队协同作战。”(张俊)