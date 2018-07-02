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普华永道：2018年前5月ICO规模已是去年全年两倍

普华永道：2018年前5月ICO规模已是去年全年两倍
2018年07月01日 13:41 新浪科技综合
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　　来源：巴比特资讯　

　　Cointelegraph 6月29日报道称，据普华永道咨询公司和瑞士加密谷协会的一份联合报告显示，尽管加密货币价格大跌，但首次币发行（ICO）蓬勃发展。普华永道发现，2018年上半年ICO数量达到了历史新高。

　　根据报告，仅在2018年1月至5月间，ICO的规模就已经是2017年全年的两倍。普华永道瑞士在随附的新闻稿中写道：

　　总的来说，自今年年初以来，注册发行ICO的企业共有537家，他们筹集了超过137亿美元。相比之下，2017年总共有552家发行ICO，筹募总额仅仅超过70亿美元。与此同时，自去年以来，ICO募集到的平均资金也几乎翻了一番，从1280万美元增加到2550万美元。

　　特别值得一提的是，Telegram和EOS的ICO已筹集了数十亿美元。Telegram 通过ICO筹集了17亿美元，而EOS筹集了41亿美元的资金。

　　报告显示，就目前而言，美国、新加坡和瑞士是全球三个最重要的ICO中心，这主要是源于他们监管的进步。瑞士借助Zug小镇的“加密谷”，吸引了众多区块链和金融科技创业公司。较小的国家和城市，如香港、直布罗陀、马耳他和列支敦士登，“抄袭”了新加坡和瑞士的加密友好环境模式，也已经取得了一些成功。

　　此外，报告还提出了目前全球正在实施的三种不同监管方法：

　　美国采用集中式管理，规定ICO发行的所有代币都需要作为证券来交易。相反，欧洲的监管模式存在差异。例如，瑞士金融市场监督管理局（FINMA）将代币分为三类：资产、支付手段和功能代币（utility tokens），这些代币不构成实际投资，但是允许买方直接购买ICO产品或服务。最后，在亚洲，监管非常多样化，从严格禁止ICO到积极推广ICO项目。

　　不过，监管机构和传统金融机构仍对ICO持怀疑态度，并批评其在某些司法管辖区缺乏监管。纳斯达克首席执行官Adena Friedman最近声称，由于监管缺陷，ICO对个人投资者构成“严重风险”。本月早些时候，美国证券交易委员会主席杰伊-克莱顿（Jay Clayton）重申该机构的立场，即ICO是证券，应该受到监管。

普华永道ICO
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