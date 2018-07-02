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俄罗斯支付巨头Qiwi成立加密货币投资银行

俄罗斯支付巨头Qiwi成立加密货币投资银行
2018年07月02日 10:41 新浪科技综合
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　　来源：巴比特资讯　

　　俄罗斯最大的电子支付提供商之一Qiwi正在推出一家名为HASH的加密货币投资银行。一旦俄罗斯适当监管政实施后，该银行将为投资者提供建议，并帮助俄罗斯企业对其资产进行代币化。

　　该公司宣布将在今年3月成立的金融科技子公司Qiwi区块链技术公司（ Qiwi Blockchain Technology）的基础上成立一家新的公司。被称为“俄罗斯首家加密货币投资银行”的HASH银行将帮助客户管理其ICO，建立区块链网络并筹集资金。Qiwi区块链技术公司的合伙人康斯坦丁•科尔特索夫（Constantine Koltsov）表示，该公司已经与全球范围内的一系列金融科技公司进行了合作，包括Bitfury Capital、Itech、InVenture、Target Global、Hosho、Wings和RootStock。他补充说道：

　　“我们将建立一家提供交易服务、研究和ICO顾问服务的国际性加密货币银行……在适当监管措施实施后，我们将帮助自然资源和重工业等传统经济领域的企业通过ICO来筹集资金。”

　　HASH银行还将向金融机构提供有关其将购买的加密货币资产质量的建议。科尔特索夫说，现在他们中的许多人对ICO非常担忧，因为市场上出现了很多骗局

　　科尔特索夫称HASH已经在与一家大型私人石油和天然气公司合作，计划推出一项ICO计划以筹集2000万美元资金，但他拒绝透露该公司的名称。

　　他说，在俄罗斯主要银行受到制裁，而且可能很难从西方机构借钱的时候，ICO将非常有帮助。

　　科尔特索夫说，由于俄罗斯尚未通过区块链和加密货币的监管法律，HASH最初将与在其他司法管辖区注册的项目合作，但俄罗斯投资者可以在该公司的帮助下自由参与各种ICO项目。

　　他补充说，Qiwi预计俄罗斯议会将在今年秋天通过加密货币和区块链监管法案。如果没有的话，该公司将继续专注于不同法律管辖区的项目。

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