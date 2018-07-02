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称网站发文属捏造事实 美团诉一点资讯索赔50万

称网站发文属捏造事实 美团诉一点资讯索赔50万
2018年07月02日 11:03 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月2日上午消息，海淀法院发布案件快报称，因认为对方网站上发布的文章捏造事实，北京三快科技有限公司以名誉权纠纷为由将北京一点网聚科技有限公司诉至法院，要求其停止侵权、赔礼道歉、赔偿经济损失及合理支出共计50万元。日前，海淀法院受理了此案。

　　原告三快科技公司诉称，其是“美团”的运营商。2018年5月21日，一点网聚公司在其经营的网站“一点资讯”上刊载标题为《陆奇从百度离职背后的推手，相同境况的美团陈亮路在何方？》的文章，作者为“老徐时评”。上述文章针对“美团”编造了诸多不实言论，包括但不限于“这种任人唯亲而不是唯贤唯德的僵硬体系，也成了两三年来，美团多位高层出走的主要原因”、“美团前COO干嘉伟的离职，根本原因就是被美团老板娘郭万怀架空”、“另一方面，在三大主营业务巨亏的情况下，美团酒店被迫接过假装已业内第一的大棒”、“美团当初创业打下天下的八大金刚已出走七位，另一位则被排挤到猫眼”等内容。

　　原告三快科技公司认为，“任人唯亲”、“假装”“排挤”等词语带有明显贬义，该篇文章捏造事实，误导大众，意在降低“美团”的社会评价，严重侵害了“美团”的商业信誉，给“美团”造成了严重的损失

　　目前，本案正在进一步审理中。

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