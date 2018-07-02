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人民网三评浮夸自大文风之一：文章不会写了吗？

人民网三评浮夸自大文风之一：文章不会写了吗？
2018年07月02日 11:29 人民网
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　　[编者按]

　　文风无小事。

　　近期“跪求体”“哭晕体”“吓尿体”等浮夸自大文风频现，消解媒体公信力，污染舆论生态，扭曲国民心态，不利于成风化人、凝聚人心、构建清朗网络空间。

　　为了匡正各媒体浮夸自大、华而不实的文风，落实习近平总书记对文风“短、实、新”的要求，倡导清新文风，崇尚风清气正，今天起，人民网观点频道推出“三评浮夸自大文风”系列评论。

　　原标题：人民网三评浮夸自大文风之一：文章不会写了吗？

　　一篇文章的优劣，取决于能否映射现实、有无社会观照。倘若文风浮夸自大、标题一惊一乍、事实似是而非，不仅唐突了读者，也丧失了传播价值，污染了舆论生态。

　　最近在网上，“美国害怕了”“日本吓傻了”“欧洲后悔了”之类的文章，总能赚取不少莫名点击。然而，纵观这些所谓“爆款”文章，其内部水平却了无新意，令人堪忧。比如，有的一味夸大、以偏概全，高喊《在这些领域，中国创下多个“世界第一”！无人表示不服》；有的任意拔高、贻人口实，鼓吹《别怕，中国科技实力超越美国，居世界第一》；有的一厢情愿、照单全收，将国外的只言片语，放大成“中国在世界舞台上占据中心位置”“中国现在是全球第一经济体”等声音。

　　这些“雄文”的共性，一无事实骨架，二无内容血肉，三无思想含量，徒有浮躁外壳，经不起一点风吹日晒。要知道，文章不会因为浮夸而增色，国家也不会因为自大而变强。挑动极端情绪、肆意传播偏见的后果，容易造成公众走进夜郎自大、自吹自擂狂妄误区，导致社会陷入信息碎片化、思维程序化的认知闭环。

　　新闻学有一种观点认为，“最好的编辑一定是个营销专家。”对一些媒体而言，浮夸自大的文风，无异于吸睛涨粉的气球，一触即破。在此类文章的始作俑者眼里，标题就是一枚带着诱饵的鱼钩，不加点“刺激”的猛料，就无法吊起胃口。然而，新闻不是爽文。如果只讲营销不讲营养，只要眼球不讲责任，即使一时流量爆棚，也是在误导大众。

　　有网友感慨，进入了自媒体时代，新闻越来越多，离真相却越来越远。的确，浮夸自大的文风套路，看似抄了“10万+”的近路，实则误入新闻生产的歧路。据统计，去年新媒体运营行业人数超过300万，各类机构对内容创业者的投资金额超过50亿元，可谓既有前途，又有“钱途”。然而，自媒体要想创作自如，还需恪守自律。倘若毫无底线蹭热点，肆无忌惮造噱头，结果只能是漫出道德水位，偏离法治轨道，荼毒公众认知不说，更消解媒体公信力。

　　言之无文，行而不远。有人疑惑，是文章不会写了吗？并不是。还记得，南海仲裁闹剧群情激愤，“中国一点都不能少”的声音却产生共鸣。针锋相对却有礼有节，气贯长虹而又言之有物，这样的文风文气，怎能不引发舆论场同声同气？全媒体时代，真实客观理性的新闻准绳没有变，新鲜有趣优质的价值取向没有变，平实求实务实的文风导向也没有变。只有创作者自律自觉，将文风与世风勾连，给流量和情绪松绑，方能写出真正从容自信的作品。

　　好的舆论可以成为发展的“推进器”、民意的“晴雨表”、社会的“黏合剂”、道德的“风向标”，不好的舆论可以成为民众的“迷魂汤”、社会的“分离器”、杀人的“软刀子”、动乱的“催化剂”。新闻讲事实，讲真相，讲正道，来不得半点虚假和浮夸，那些热衷于耍噱头、故弄玄虚、哗众取宠的路数可以休矣。

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