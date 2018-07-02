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喜马拉雅:腾讯参与新一轮融资不属实 无明确上市计划

喜马拉雅:腾讯参与新一轮融资不属实 无明确上市计划
2018年07月02日 11:28 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月2日上午消息，对于媒体报道喜马拉雅正在进行的腾讯参与的新一轮融资及明年在香港上市的消息，喜马拉雅回应称，目前并无确切上市计划与时间安排，在与腾讯进行新一轮融资消息不属实。

　　今日据报道，喜马拉雅正与腾讯进行新一轮融资，本轮融资规模为40亿元人民币，估值为240亿元人民币。同时，喜马拉雅正在搭建VIE架构，并决定明年在香港上市，目标估值500亿元人民币。

　　5月，青岛城市传媒股份有限公司曾发布《关于拟参与认购美元基金的公告》，该公告称公司将以不超过4000万美元的公司自有资金认购Grand Everlasting Limited Partnership，该美元基金将投资国内某移动互联网音频行业企业预计间接占据标的公司1%左右的股权。

　　据全天候科技报道，有知情人士称，该音频企业为喜马拉雅。按此投资价格计算，喜马拉雅估值为40亿美元。喜马拉雅方面向新浪科技表示，关于这笔投资目前不知情，没有确定的信息。

　　2015年底，喜马拉雅FM联席CEO陈小雨曾表示，喜马拉雅FM已经完成VIE分拆，正在筹划C轮融资以及在内地主板上市。城市传媒曾经参与过喜马拉雅的C轮融资，2016年6月13日，青岛城市传媒发布公告显示，公司通过深圳前海兴旺投资管理有限公司间接参与喜马拉雅融资，投资金额为6000万元，投资完成后城市传媒约占喜马拉雅1.45%的股权。此前，2014年，喜马拉雅FM就先后完成了A轮1150万美元、B轮5000万美元的融资。(宵寒)

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