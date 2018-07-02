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研究：千禧一代喜欢叫外卖 未来厨房将消失

研究：千禧一代喜欢叫外卖 未来厨房将消失
2018年07月02日 10:57 环球网
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　　【环球网科技综合报道】据香港“东网”7月1日报道，随着智能手机的普及，近年来外卖服务手机应用程序(App)也在全球多地迅速发展。外国有研究指，网上外卖服务尤其受到千禧世代(泛指1982至2000年间出生的人)的青睐，加上市区房价的上涨，未来的房屋设计会愈来愈倾向“牺牲”厨房的空间，到了2030年厨房甚至会消失。

　　西方人以往会视厨房为“家的心脏”，开放式厨房在近代逐渐成为厨房设计的主流，整个房屋的正中央有张宽长流理台，既可让人煮食，也可让人直接坐在旁边吃饭。大家回家后可能各自在房间内休息，在客厅看电视，在洗手间沐浴，但只有厨房才能把家人聚在一起。

　　瑞银集团6月发表了一篇名为《厨房已死？》的调查报告，指千禧世代使用网上平台或外卖App的下单次数比他们父母一辈多3倍，外卖App更是成为全球主要市场中最受欢迎的40个手机App之一。报告称：“由专业人士制作菜肴，再直接送餐上门，加上时间的节省，总体而言会比自己在家做饭的成本低。”

　　也有分析指，家庭厨房消失后，取而代之的是“隐闭厨房”(Dark kitchen)，即没有餐厅门面、只专门制作外卖食物的工场。外卖App公司负责提供场地、器材，合作餐厅则安排员工进行大批食物的烹饪，这样可以大大降低成本，使用户更愿意叫外卖。

　　此外，另一个“杀死”厨房的“凶手”是不断攀升的房价和大幅缩水的住房空间。以英国为例，现在新落成房屋的客厅和厨房面积较1960年代的减少了13%。英美两国的单人房屋比率也持续上升，占整体住房的逾1/4，这反映出愈来愈多的人独居，家中没有人做饭，只能叫外卖。

　　虽然民众担心厨房消失后会影响传统的家庭观念，但西班牙建筑师安娜•普伊加纳(Anna Puigjaner)却有另一番见解，她认为虽然摒弃厨房会对传统家庭价值及观念造成冲击，但不失为一件好事，她说：“没有厨房可促使我们把家务外包，令工作的人获得酬劳。”而且，这类没有厨房的家也有助建立一个更注重协作、资源更平均分配的社会。

　　她还说：“当大家谈及睡房或客厅消失时的反应都很一致，但当谈到厨房时，众人却有相反表现。厨房向来都是一个具争议的空间，它与一些意识形态如女权、政治以及理想的家庭结构等有关。”(实习编辑: 周思敏 审稿：谭利娅)

外卖厨房
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