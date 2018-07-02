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直击|58集团调整组织架构 庄建东、何明科任联席总裁

直击|58集团调整组织架构 庄建东、何明科任联席总裁
2018年07月02日 11:22 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月2日上午消息，58集团今日公布最新组织架构调整，对多位管理事业群的高管职责进行调整。58集团宣布，晋升原集团资深副总裁庄建东、高级副总裁何明科为集团联席总裁（Co-President），对各自分管事业群（BG）业务和创新工作整体负责，两位仍向集团CEO姚劲波汇报。

　　同时晋升原58集团副总裁向明慧为集团首席人才官（CPO），全面负责集团组织人才发展工作，同时负责组织部干部管理和集团企业文化建设等相关工作，向姚劲波汇报。晋升原高级副总裁叶伟为集团副首席财务官（Deputy CFO），全面负责集团财务运营、分析、财报、内控内审、税务、投资者关系等相关工作，仍向集团首席财务官（CFO）周浩汇报；周浩仍向姚劲波汇报。

　　同时，58集团宣布，原后台信息系统部升级为商业智能中心，划入公司中台部门。商业智能中心将持续提升商业系统智能化，为商户及集团的营销、客户服务人员提供更加优质高效的系统及工具。部门副总裁贾利军向集团首席技术官CTO邢宏宇汇报；邢宏宇仍向姚劲波汇报。

　　58集团将继续围绕从业务运营到公司职能的三段式体系架构。通过聚焦前台、效率中台和服务后台满足外部服务和内部管理需求。完成升级后，58集团的事业群管理架构更加清晰，形成人力资源事业群（HRG）、本地服务事业群（LBG）、社交事业群（SLG）、汽车事业群（ABG）、房产事业群（HBG）的五大事业群的核心前台业务矩阵。其中汽车事业群（ABG）和房产事业群（HBG）由庄建东负责，持续发挥房产和汽车的业务在产品、用户及商户层面的协同发展；人力资源事业群（HRG）、本地服务事业群（LBG）、社交事业群（SLG）由何明科负责，增强服务中小微企业能力，并通过社交等创新属性为商家提供服务。

　　58集团称，该调整进一步明确了未来整体战略方向， 强化了各个平台的核心优势和协同。商业智能中心划入中台后，将通过智能化全面打通中台的业务支撑能力，提升用户体验和客户端效率，形成对业务更加稳健的辅助能力；后台团队为整个集团的持续、健康、快速发展提供专业的服务和保障，对实现集团战略目标提供造血能力。(张俊)

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