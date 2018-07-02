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朋友圈转发广告能领工资？三个月内全国上万人受骗

朋友圈转发广告能领工资？三个月内全国上万人受骗
2018年07月02日 08:16 新浪科技综合
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　　来源：检察日报

　　每天只要在朋友圈转发三条广告，便能收到每日30元工资？短短三个月，全国便有1.1万余人（次）中了这个微信骗局，诈骗团伙共骗取所谓“入职费”510余万元。近日，湖北省阳新县检察院以诈骗罪对李某等6人依法提起公诉。

　　2017年6月，李某等6人为谋取非法利益，成立了一个以微信为载体的诈骗团伙。该团伙以某有限公司的名义，注册了几个微信号，对外宣称只要交纳398元“入职费”，每天在自己的朋友圈发布三条广告，即可领取每天30元工资，若推荐其他人加入，可领取80元推荐奖等。这吸引了全国各地微信用户加入。

　　该团伙将受骗的微信用户拉入众多微信群，每天在微信群发布一定数量的任务，待受骗微信用户完成每天的任务即发放30元红包，以此取得各被害人的信任。随着被害人数量的不断增加，达到一定的规模，该团伙再统一解散所有微信群，拉黑被害人，从而非法占有被害人交纳的“入职费”。

　　为了达到快速、大量敛财的目的，该团伙在实施诈骗过程中还使用了下列方法：因该团伙人员有限，便雇用部分被害人做微信群的“管理人员”，负责给其他被害人发放每天30元红包，每天领取90元工资，但受雇被害人需交纳1200元“保证金”；对部分被害人宣称只要再交纳320元“入职费”，每天在朋友圈发布五条广告，即可得到双份工资；在该团伙准备解散微信群之际，通知各被害人再交纳65元，每天工资可增加5元，否则按退群处理。

　　该团伙通过前期的操作，利用被害人推荐他人加入、在微信朋友圈发消息等方式逐渐扩大诈骗规模，于2017年8月底9月初达到作案顶峰。9月12日17时许，该团伙解散所有微信群，拉黑所有被害人。短短三个月，该团伙共计骗取510余万元。

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