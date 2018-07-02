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美团映客海底捞“群英会” 港股IPO进入火热下半场

美团映客海底捞“群英会” 港股IPO进入火热下半场
2018年07月02日 10:20 新华网
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　　上半年最后一个交易日，猎聘网母公司有才天下在港交所鸣锣上市，成为6月在港上市的第13只新股，同时也是上半年登陆港股的第101只新股。

　　同样是6月29日，小米集团宣布以招股价下限17港元/股定价，成为完成招股等待下月挂牌的第9只新股。而市场上，映客等19只新股，正在紧锣密鼓接受认购。

　　此外，包括美团点评、艺龙、海底捞等诸多“网红”在内的逾120家公司也都正在路上，他们已向港交所递交上市申请，预计将于下半年陆续启动IPO。

　　上半年，港股IPO募资额为512亿港元，随着众多科技新秀及大型H股扎堆于下半年上市，安永预计，港股全年的IPO募资额将达2000亿港元，有望重返全球IPO前三之列。毕马威更是预测，全年港股IPO募资总额将超过2500亿港元，较去年全年的1290亿港元接近翻番。

　　多只巨无霸重磅来袭

　　与上半年101只新股仅募资512亿港元、募资规模最大的也不过88亿港元不同，下半年的港股市场，将迎来多只募资额超百亿的“大家伙”。

　　其中，将于7月9日挂牌的小米集团，已于6月底完成招股，发行价最终确定为17港元/股。由此，小米集团本次IPO募资额达370亿港元，如行使超额配售权，其募资额将进一步增至426亿港元。

　　继小米之后，港股市场最快将于7月初迎来又一只大型新股。据悉，由三大电信运营商中国移动、中国联通中国电信共同出资设立的中国铁塔，目前已通过港交所上市聆讯，近日就会更新招股说明书。据接近承销团队的人士透露，中国铁塔募资规模可能高达80亿至100亿美元(约624亿至780亿港元)，有望超越小米，成为今年来港股市场募资额最大的新股。

　　另一只大型新股美团点评也于6月25日递交上市申请并披露招股说明书，美团将成为继小米后，又一家以“同股不同权”架构赴港上市的科技企业。市场预期其将集资40亿至60亿美元，最快10月登陆港交所，腾讯为第一大股东。

　　此外，继甘肃银行、江西银行之后，下半年仍将有中型银行股登陆港交所。6月29日，九江银行公开招股，拟发行3.6亿股H股，发行价格每股10.48港元至10.96港元。假设以最高价发行，且15%的超额配售权悉数行使，九江银行募资总额最高将达45.37亿港元。九江银行计划于7月10日在港交所主板挂牌上市。

　　科技股扎堆赴港IPO

　　新经济企业中，除了已于6月29日挂牌的有才天下(猎聘网母公司)，以及两个“大家伙”小米和美团外，映客、宝宝树、同城艺龙、找钢网等也即将登陆港股市场。

　　求职平台猎聘网的母公司有才天下此次发售8800万股，募资29.04亿港元。公司2015年及2016年均处于亏损状态，2017年盈利760万元，2018年一季度却出现亏损。由于盈利前景不明朗，有才天下公开发售仅获1倍左右的超额认购，并在挂牌首日出现破发。

　　而手机直播平台映客的母公司映客互娱，已于6月29日在港启动公开招股，拟发售3.02亿股，招股价每股3.85港元至5港元，拟募资11.55亿至15亿港元。映客互娱也是腾讯参股的公司，根据招股书，腾讯于上市前持有该公司0.91%的股份。

　　休闲旅游在线服务商同程艺龙也已递交赴港IPO招股书，预计募资额在10亿至15亿美元。同程艺龙由同程旅游集团旗下的同城网络与艺龙旅程网合并而来。目前，同程艺龙的主要业务是向旅行者提供住宿、航班和火车票预订等业务。据招股书，同程艺龙将利用IPO募资提升大数据及人工智能方面的技术能力。

　　6月28日，母婴社区平台宝宝树也正式向港交所递交了招股说明书。2015年至2017年，宝宝树营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元；2017年经调整盈利1.38亿元。目前，广告和电商是宝宝树的两大收入来源，前四大股东分别为王怀南家族、复星、好未来教育集团以及阿里

　　钢铁电商找钢网近日也向港交所提交了招股书。过去三年，找钢网分别亏损10亿元、8.22亿元和1.24亿元。按近期的一项债转股协议，找钢网估值已经超过170亿元。

　　伴随着这些新股的上市，港股新经济板块有望快速扩容。目前，该板块已汇聚了腾讯、美图、阅文、众安、易鑫、雷蛇、平安好医生等多只科技大咖。

　　逾150只新股排队上市

　　当然，下半年排队登陆港股市场的公司远不止这些。比较有名的还包括海底捞、佳兆业物业、华兴资本等。

　　如美团的财务顾问华兴资本在辅助美团IPO的同时，也向港交所递交了上市申请，市场预计其将募资6亿至8亿美元(约47.1亿至62.8亿港元)，最新估值目标为40亿至50亿美元。

　　此外，知名火锅类餐厅海底捞也向港交所递交了招股书。公司已聘请招商国际及高盛为联席保荐人，募集资金将主要用于业务扩张。招股书显示，海底捞2017年营收106.37亿元，最近三年的复合年增长率为35.9%；2017年净利润11.94亿元，最近三年的复合年增长率高达70.5%。

　　港交所披露易网站资料显示，目前有超过150家企业已递交上市申请材料，排队下半年登陆港股市场。其中，有29家已经通过港交所上市聆讯，有望于近期陆续挂牌。

　　安永预计，港股新股全年募资可能会高达2000亿港元，有望重返全球IPO前三之列。零售和消费品、TMT、金融、建筑、健康等行业将成为下半年港股IPO募资的主力军。

　　毕马威则预测，2018年全年港股IPO市场的募资总额将超过2500亿港元，较去年全年募资总额1290亿港元增长接近一倍。随着港交所修改上市规则允许未盈利的生物制药企业申请上市，预计至少有10家生物科技公司将在年底前递交上市申请。

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