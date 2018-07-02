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阿里王坚:AI应叫机器智能 很多“商业化”在侮辱商业

阿里王坚:AI应叫机器智能 很多“商业化”在侮辱商业
2018年07月02日 10:21 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月2日早间消息，TechCrunch国际创新峰会杭州站今日于云栖小镇国际会展中心举行，会议主题为“不仅仅是独角兽（BEYOND UNICORN）”。阿里巴巴集团技术委员会主席、阿里云创始人王坚出席了会议，并参加了主题为“对话：城市大脑”对话环节。

　　王坚表示，城市大脑不应该被翻译为“The Brain of Smart City”，而应该被翻译为“City Brain”。王坚认为，智慧城市这个概念在发展的过程中存在一些问题，人们往往希望将最新的技术放到里面，而不去考虑是否合适，比如无人驾驶。

　　王坚认为，城市大脑应该是城市的基础设施，就像电力之于城市。有些智慧城市的改造让城市变成了一个怪物，“一个电线杆上装十个摄像头，就好像人的头上长了20只眼睛”，这是没有必要的。一些智慧城市的建设，让城市变得更加复杂、更笨了。

　　王坚表示，城市大脑和人类大脑没有可比性，就像昆虫也有大脑，但并不是对人类大脑的模仿。和动物进化出大脑一样，一个城市有没有“大脑”将会是一个质变。

　　王坚认为，人工智能是一个非常傲慢的提法，这个提法最后会害死大家，应该用“机器智能”的概念来取代“人工智能”的概念。

　　谈及创业，王坚表示，偏执没有错，但不要搞得其他人也很偏执。“我的错误在于让大家都知道了我的偏执，其实每个人都有偏执的地方。”王坚认为，创业分两种，一种是为了卖掉而创业，一种是为了持续下去而创业，创业者必须考虑清楚自己属于哪一类。中国是世界上最适合做持久的创业的地方。

　　王坚认为，阿里云的创业经历给他最大的感悟是对商业的尊敬。今天很多“商业化”的手段其实是在侮辱商业，他们将商业作为达成自己目的的一种手段。

　　谈及乌镇世界互联网大会上几场饭局，王坚表示，一个世界级的大会，媒体写的却都是关于“饭局”的事情，这是不对的。能够解决未来的问题的，不是所谓的成功人士，而是年轻人。

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