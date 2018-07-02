新浪科技> 互联网 > 正文

疑商家推销劣质商品之手段 快递公司审核有漏洞

疑商家推销劣质商品之手段 快递公司审核有漏洞
2018年07月02日 09:24 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　远离消费陷阱，提升消费体验，黑猫投诉平台全天候服务，您的每一条投诉，都在改变这个世界。[投诉，就上黑猫！]

　　来源：IT时报

　　IT时报见习记者 丁晓东 记者 章蔚玮

　　近日，市民刘先生向《IT时报》记者投诉称自己收到一个“假快递”。自己从来没有买过的商品，竟然直接通过快递邮寄到了公司，为此刘先生白白付了46元。

　　这个“假快递”清楚地知道刘先生的公司地址和公司号码，这背后究竟谁是“内鬼”？

　　寄到公司的“不明快递”

　　6月19日，徐汇区的刘先生收到了一份来自圆通速递的“不明快递”，这是一份“代收货款”的快递，在快递的收件信息中，特意标注了由前台代收的字眼。也正因此，刘先生公司的前台为其代付了46元货款签收该商品。

　　可是，刘先生拿到快递后，发现里面装的是一条标价108元的“防暑神器冰凉巾”，但他从未买过类似商品。“毛巾看上去就像三无产品。”刘先生说。

　　感觉上当受骗的刘先生当天决定退货，没想到退货过程却遭遇了种种波折。刘先生首先拨打了快递单上的寄件人电话，却一直无人接听，寄件人的姓名也是一个奇怪的英文名“LUTON”。无奈之下，刘先生只好求助于圆通，但送件的快递员表示，签收后款项已经进入了公司总部账户，他无法退款，建议刘先生联系公司客服。刘先生又联系了圆通徐汇网点的工作人员，工作人员表示该快件是杨浦网点接收的，徐汇站点仅仅负责派件，但会将此事反馈给杨浦网点，并会让杨浦网点的工作人员联系刘先生。

　　实际上，遭遇同样事件的不只是刘先生，6月初，夏先生也收到了这样一份快递。签收情况与刘先生极其相似，夏先生的秘书代为签收了快递并支付了货款，而快递里装的也是一条“防暑神器冰凉巾”。“我平时经常代夏总签收快递，这次也是交到夏总手里时才知道这不是他购买的东西，应该是有人在故意欺骗。”秘书杨小姐告诉记者。

　　寄件地址“查无此处”

　　这些“代收货款”的快递到底从何而来？消费者能否拿回退款？截至记者发稿刘先生还未得到圆通快递的回复。

　　6月27日，记者拨打了圆通客服电话跟进刘先生的快递情况，徐汇网点工作人员表示已将情况反映给了杨浦网点，但暂时还没有回复。记者联系了杨浦网点圆通客服，客服人员表示该件由用户到网点寄出，寄件地址“共青路480号”以及寄件姓名“LUTON”均由用户填写。

　　记者电话联系寄件人无果后，来到杨浦区共青路480号。在双号路段，《IT时报》记者发现共青路448号之后便直接到了共青路486号。共青路486号处的工厂门卫则告诉《IT时报》记者，没有见过共青路480号,附近的市民也表示不清楚这个地址。

　　跟进该单的圆通工作人员至今未联系刘先生，对于快递到底从何寄来？有没有其它联系方式？怎样进行退款？跟进该单的工作人员何时给出处理？圆通客服却一问三不知，仅告知记者需要等待跟进的工作人员进行回复，会尽快给出处理结果。

　　一位圆通网点负责人告诉记者，圆通速递在承接第三方商家的“代收货款”业务时，会要求商家提供其营业执照以及法人身份证等信息，并与圆通总部签署相关合作协议，并为其开设对接账户。由于在签订合同时第三方公司已提供了相关信息，因此在寄件过程中不再需要实名制审核。但如何审核，该负责人并未说明。

　　“代收货款”业务流程是怎样的？据了解，首先由第三方商家与快递公司签订协议，之后快递公司会开设资金账户与公司进行对接，货款先由快递公司总部代收，随后，在协议约定的时间内将费用打至第三方商家账户。在这个过程中，快递公司也有利润，每一单“代收货款”订单除了收取快递费之外还会额外收取货品价值约1%的手续费。但若是业务过程中涉及用户退款，则比较麻烦。快递公司不负责退款事宜，需要由用户与第三方商家进行协商退款，快递公司依旧会根据协议将款额打至第三方商家账户。

　　记者观察

　　谨防“代收货款”快递

　　“代收货款”的快递在方便部分交易的同时，也使得不良商家借机大肆推销劣质商品。记者发现有不少快递网点均不提供“代收货款”业务，某快递网点负责人表示“代收货款”业务如果商家拒签率达到一定程度时会额外收费，以防不良商品借此机会大肆兜售。

　　上述刘先生作为公司法人，其公司地址、电话以及姓名都是公开的。第三方公司通过对企业信息的收集再借助快递公司的“代收货款”业务，造成了诸多类似的“强卖事件。”寄到公司的快递，很多都是由前台进行签收，几十元的到付费前台往往也会帮忙先行垫付，这却给了不良商家的可乘之机。只要一旦签收，退款所涉及的程序非常繁琐。因为用户一旦签收快件，款额就直接打到快递公司账户，而快递公司就会将货款打至第三方公司账户。这时候，用户只能联系商家进行退款，但若是遇到寄件人电话打不通、寄件地址不存在的情况，用户要回退款的过程则非常艰难。

　　快递公司在与第三方公司合作“代收货款”的业务时，应该对公司的产品及资质进行严格的验证，刘先生事件中“寄件地址”不存在的情况实在不该发生，客服人员在处理该事件时更不应该“一问三不知”。

快递货款圆通
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有