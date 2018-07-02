疑商家推销劣质商品之手段 快递公司审核有漏洞

来源：IT时报

IT时报见习记者 丁晓东 记者 章蔚玮

近日，市民刘先生向《IT时报》记者投诉称自己收到一个“假快递”。自己从来没有买过的商品，竟然直接通过快递邮寄到了公司，为此刘先生白白付了46元。

这个“假快递”清楚地知道刘先生的公司地址和公司号码，这背后究竟谁是“内鬼”？

寄到公司的“不明快递”

6月19日，徐汇区的刘先生收到了一份来自圆通速递的“不明快递”，这是一份“代收货款”的快递，在快递的收件信息中，特意标注了由前台代收的字眼。也正因此，刘先生公司的前台为其代付了46元货款签收该商品。

可是，刘先生拿到快递后，发现里面装的是一条标价108元的“防暑神器冰凉巾”，但他从未买过类似商品。“毛巾看上去就像三无产品。”刘先生说。

感觉上当受骗的刘先生当天决定退货，没想到退货过程却遭遇了种种波折。刘先生首先拨打了快递单上的寄件人电话，却一直无人接听，寄件人的姓名也是一个奇怪的英文名“LUTON”。无奈之下，刘先生只好求助于圆通，但送件的快递员表示，签收后款项已经进入了公司总部账户，他无法退款，建议刘先生联系公司客服。刘先生又联系了圆通徐汇网点的工作人员，工作人员表示该快件是杨浦网点接收的，徐汇站点仅仅负责派件，但会将此事反馈给杨浦网点，并会让杨浦网点的工作人员联系刘先生。

实际上，遭遇同样事件的不只是刘先生，6月初，夏先生也收到了这样一份快递。签收情况与刘先生极其相似，夏先生的秘书代为签收了快递并支付了货款，而快递里装的也是一条“防暑神器冰凉巾”。“我平时经常代夏总签收快递，这次也是交到夏总手里时才知道这不是他购买的东西，应该是有人在故意欺骗。”秘书杨小姐告诉记者。

寄件地址“查无此处”

这些“代收货款”的快递到底从何而来？消费者能否拿回退款？截至记者发稿刘先生还未得到圆通快递的回复。

6月27日，记者拨打了圆通客服电话跟进刘先生的快递情况，徐汇网点工作人员表示已将情况反映给了杨浦网点，但暂时还没有回复。记者联系了杨浦网点圆通客服，客服人员表示该件由用户到网点寄出，寄件地址“共青路480号”以及寄件姓名“LUTON”均由用户填写。

记者电话联系寄件人无果后，来到杨浦区共青路480号。在双号路段，《IT时报》记者发现共青路448号之后便直接到了共青路486号。共青路486号处的工厂门卫则告诉《IT时报》记者，没有见过共青路480号,附近的市民也表示不清楚这个地址。

跟进该单的圆通工作人员至今未联系刘先生，对于快递到底从何寄来？有没有其它联系方式？怎样进行退款？跟进该单的工作人员何时给出处理？圆通客服却一问三不知，仅告知记者需要等待跟进的工作人员进行回复，会尽快给出处理结果。

一位圆通网点负责人告诉记者，圆通速递在承接第三方商家的“代收货款”业务时，会要求商家提供其营业执照以及法人身份证等信息，并与圆通总部签署相关合作协议，并为其开设对接账户。由于在签订合同时第三方公司已提供了相关信息，因此在寄件过程中不再需要实名制审核。但如何审核，该负责人并未说明。

“代收货款”业务流程是怎样的？据了解，首先由第三方商家与快递公司签订协议，之后快递公司会开设资金账户与公司进行对接，货款先由快递公司总部代收，随后，在协议约定的时间内将费用打至第三方商家账户。在这个过程中，快递公司也有利润，每一单“代收货款”订单除了收取快递费之外还会额外收取货品价值约1%的手续费。但若是业务过程中涉及用户退款，则比较麻烦。快递公司不负责退款事宜，需要由用户与第三方商家进行协商退款，快递公司依旧会根据协议将款额打至第三方商家账户。

记者观察

谨防“代收货款”快递

“代收货款”的快递在方便部分交易的同时，也使得不良商家借机大肆推销劣质商品。记者发现有不少快递网点均不提供“代收货款”业务，某快递网点负责人表示“代收货款”业务如果商家拒签率达到一定程度时会额外收费，以防不良商品借此机会大肆兜售。

上述刘先生作为公司法人，其公司地址、电话以及姓名都是公开的。第三方公司通过对企业信息的收集再借助快递公司的“代收货款”业务，造成了诸多类似的“强卖事件。”寄到公司的快递，很多都是由前台进行签收，几十元的到付费前台往往也会帮忙先行垫付，这却给了不良商家的可乘之机。只要一旦签收，退款所涉及的程序非常繁琐。因为用户一旦签收快件，款额就直接打到快递公司账户，而快递公司就会将货款打至第三方公司账户。这时候，用户只能联系商家进行退款，但若是遇到寄件人电话打不通、寄件地址不存在的情况，用户要回退款的过程则非常艰难。

快递公司在与第三方公司合作“代收货款”的业务时，应该对公司的产品及资质进行严格的验证，刘先生事件中“寄件地址”不存在的情况实在不该发生，客服人员在处理该事件时更不应该“一问三不知”。