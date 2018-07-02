魔力耳朵金磊:守正重于出奇 将用上亿融资造教育壁垒

新浪科技 周峰

搬家，可能是魔力耳朵A轮融资后要做的第一件大事。创业至今一年半，这家专注于K12一对四小班课的儿童英语教育机构，从来没有离开过三里屯SOHO。但如今，对于迅速扩张的团队来说，1100平米的办公空间已经显得有些捉襟见肘。

今天，魔力耳朵宣布完成由高瓴资本领投的1.2亿元A轮融资，真格教育基金继续跟投。在此之前，同一领域内已经出现了VIPKID等独角兽级别的公司，但魔力耳朵的特殊之处，在于率先跑通并证明了一对四在线小班课的可行性。和市场上主流的一对一教学相比，这一模式在教学质量、学习环境和学习成本上都远远领先竞争对手。

新浪科技曾经拜访过魔力耳朵创始人及CEO金磊。但交流当天，找一个适合聊天的会议室成了最大的难题：办公区旁的会议室全都占得满满当当，运维和销售团队等不及，干脆在工位和楼道间里探讨问题。再往里，诺大的办公区几乎看不到空闲的工位，而金磊就坐在最靠角落的一个小桌子上。

“很快就要搬到三环边上去了，”金磊向新浪科技表示。实际上，为了满足办公需求，魔力耳朵在同一栋楼里还扩租了近一层的空间，但即便如此，200个人的团队放在里面还是有些装不下。

一年前，魔力耳朵完成Pre-A轮融资的时候，团队还只有差不多40个人。团队扩张背后是公司业务的飞速进展。金磊透露，到目前为止，已经有累计近万人次的学生完成了魔力耳朵的各类课程。公司资金状况良好，整体现金流为正向。此外，围绕着核心课程的预习和复习产品也在开发当中。

“我们从去年验证模式到今年验证了产品质量的稳定性，同时也支撑起了规模化的扩张。”金磊表示，这是公司在过去一年中最大的进展，“很多产品规模小的时候验证情况很好，但支撑不了长期的发展。我们实现了一个良好的跨越，学生大量进来后，我们也能按照我们的节奏服务好。”

遵循教育规律 做红海中的蓝海

去年，魔力耳朵刚刚完成4000万Pre-A轮融资的时候，“八姐”在自己的微信公众号“开柒”里给老同学金磊捧场。插科打诨中，八姐似乎点到了金磊的创业初衷：“作为一个父亲，要怎么为他的女儿探索英语教育的方向。”

“自己肯定有这个需求。”金磊承认，不过，创业更多还是在探索互联网改造传统产业的可能性。“衣食住行改造得差不多了，教育是所剩的，还没有被充分改造的行业。”

这背后是中国走向全球化的热潮。在猿辅导之前，金磊在主要面向海外市场的猎豹移动担任副总裁。这段工作经历让他看到了英语交流的重要性。他表示中国过去的英语教育偏应试，但英语的实用性一定会在中国企业全球配置资源的过程中发挥重大作用。

在当时，线上教育经历了2015年的泡沫式发展后，并不被看成是一个充满机遇的行业。《2016中国教育行业蓝皮书》显示，当年中国教育行业的投资金额预计为96.9亿元，比泡沫较大的2015年下降23%。前三季度，种子轮投资的占比从39%降为20%，而A轮从28%升为45%，投资人对早期项目变得谨慎和保守。

不过也有希望，2016年年底，已在美国上市的51Talk披露业绩数据，其中K12领域业务贡献营收占比超过六成；以一对一K12线上英语教学起家的VIPKID也宣布营收规模突破10亿元。

“我看到的是红海中的蓝海。”金磊认为，无论是从教育效果，还是商业价值上看，当时大火的一对一授课模式本身并不完美。

在他看来，英语本身是群体交流的语言，而且也需要交流者有共同语言。“你去看一对一的产品，一个30多岁的外国人，教一个五六岁的小孩，课堂氛围就不一样，从教育模型上看是有缺陷的。”

实际上，在课程原型的设计阶段，金磊也发现小班课对教师的要求更高。最初，团队邀请一对一金牌教师参与课程设计，但第一堂课上下来很崩溃，原本20分钟的课程，40分钟都没有上完。

“学生增加到四个人之后，教学任务里就加入了很多教学场景设计。”他举例比如在角色扮演会话时，这个场景下能否调动学生情绪完成教学，就成了教师必须思考的工作。“班课需要教师的很多职能，一对一是糊弄不过去的。”

更大的问题在于商业模型中的高成本。一对一，意味着机构会将大量资金投入在教师身上，同时没有办法通过统一教材形成可扩张的标准化模式。这样以来，只有金字塔顶尖部分的家长才能承受高昂的学费，企业也缺少利润空间，没有办法提供良好的教育服务。

“家长付出很高的价钱，但是没有享受到很好的教育产品，没啥好的。”金磊表示。

打磨产品更重要 不惧竞争对手烧钱

2017年下半年，同行印证了金磊的判断。小班课教学的优势凸显出来，成了行业内的当红产品。这其中不乏新东方、51Talk这样的上市公司，和VIPKID这种独角兽级别的市场玩家纷纷入场小班课。

进入2018年，资本竞争加速，新东方、好未来在业内分别布下数亿美元级别的投资，融资热在6月21日达到了顶峰：VIPKID宣布完成5亿美元融资，估值突破200亿元人民币。

相比之下，魔力耳朵获得的1.2亿元融资似乎显得微不足道。金磊向新浪科技表示，本轮融资更多会用在教研和产品上。至于有可能到来的营销战，金磊则不是很在意。

实际上，专注于产品的公司被资本涌入后迅速膨胀的市场打乱发展节奏的例子并不鲜见。近期最知名的便是共享单车：起初专注于产品的摩拜单车，在行业成为热点之后，不得不跟随竞争对手的节奏走上快速规模化的路线。

但金磊认为，教育行业绝对不是一个靠补贴抢市场的资金密集型行业。学生对于教育效果本身更看重，而效果恰恰是补贴不出来的。

这一点在课堂规模的决定上就尤为明显。目前，大多数竞争对手都追随魔力耳朵，采取一对四的课堂模式，但这个数字的最初确定，并不是一拍脑袋那么简单。

“有人私下跟我说他们在行业里很多年了，一对四一对六看不出来什么区别，甚至觉得一对六的商业模式会更好，因为成本能摊得更低。”于是，在公司创立之前，团队开始试验，结果发现课堂上多两个人，教学体验就开始打折扣。

“我们认为无论上课平台也好，师资储备也好，都没有达到一个老师能够教授6个人的能力。”金磊介绍说，其实课堂上两个人、三个人的实验也都做过，最后还是坚定地选择了一对四。

“教育不是一个砸钱或者投入特别多的钱就能搞定的事情，关键还要看团队对教育本身的理解。”金磊认为，研发和产品，恰恰是教育行业的壁垒。

这个壁垒也是打破在线教育缺乏差异化的武器。“虽然都说守正出奇，但我觉得对教育而言，守正比出奇更重要。”金磊表示，把学生负责任地教好，取决于产品和服务的结合。

目前，魔力耳朵的教研和研发团队总共占到了团队规模的一半，公司自主开发了线上课程，以及可以让满班率高达90%的排课系统。追究细节，会发现很多都是围绕着最终教学效果展开：课程针对演示、肢体语言等线上教学缺失的体验加强了设计；学生不可选择老师，这提高了整体师资的水平，同时也避免了少量学生占据最优教学资源的不公平；为了提高学生练习机会，常规课程之外还扩展了由中教进行辅助的跟读训练营……

金磊自称是公司里最闲的人，最多的工作是看用户的反馈。但魔力耳朵的团队成员向新浪科技表示，他关注的反馈最终都会推动产品的改进。未来公司还会针对预习和复习环节推出产品。“几个创始人的孩子都是公司产品的用户”，谈及如何保证产品质量时他表示，“这样产品哪个地方有问题，我们很快就能发现。”

这是不是最适合女儿学习英语的方式？金磊给新浪科技看孩子在家说英语的视频：“她是脱口而出的，英语已经成了她思考的一部分。”语言里满是欣慰。