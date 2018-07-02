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人人网核心资产剥离 昔日社交巨头成空壳？

人人网核心资产剥离 昔日社交巨头成空壳？
2018年07月02日 02:35 投资者报
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　　人人网核心资产剥离 昔日社交巨头成空壳？

　　《投资者报》记者李璟 高方方

　　曾经风靡一时，被称为国内版facebook的人人网，自2011年5月4日在美国纽约交易所成功上市以来，市值曾超70亿美元，仅次于腾讯百度。但上市7年至今，市值严重缩水已超90%，6月22日晚间，人人网股票大涨155.83%，当天也是除权日，公司发布的一系列交易计划让中小股东不安，其私募配售的门槛将中小股东排除在外，而公司的优质资源在私募配售中被剥离，仅剩下社交网络业务、二手车和SaaS业务等一般业务。对此，记者联系人人网咨询详情，人人网回函称目前不方便接受采访。

　　私有化质疑

　　6月22日晚间，人人网股票大涨155.83%，报价2.36美元，值得注意的是，当天也是人人公司的派息日，每股美国存托股（ADS）派息9.1875美元，同时，公告显示整个交易包括私募配售和派发现金股息等，人人公司将Oak Pacific Investment中的股份完全卖给了私募配售中的买家，并且人人公司进行现金分红，但问题是，中小股东却很难满足它所设定的资格要求，人人公司设定要求股东是符合美国1940年投资公司法的“合格购买者”，其中必须满足的一项即投资人的投资额不低于500万美元，合格投资者可以选择现金分红，或者接受OPI股份的私募配售，其他不符合条件的投资者只能接受现金分红。有投资者质疑，这是人人公司在实现资产低价私有化。

　　人人网在时代更替中不断进行着自我转型，在社交软件日益丰富、竞争强烈的现在，将自己的社交功能逐渐边缘化，转而将重心移到互联网金融和直播上。互联网金融方面，人人网建立了互金平台“人人理财”，二手车售卖平台“开心汽车”，直播平台则是人人直播和我秀，据悉，开心汽车已经成为了人人网当下的主要盈利来源。

　　根据人人网2月19日公布的2018年第一季度未经审计财务报告显示，第一季度的净营业收入为1.405亿美元，较2017年同期增长570%，主要是由于2017年第二季度推出的二手车销售业务。互联网增值业务和其他业务净营业收入为1470万美元，较2017年同期增长26.5%。增长的原因主要由于人人直播的收入增长。二手车销售收入为1.236亿美元，是通过人人公司旗下从事汽车交易的子公司的二手车销售业务所得，该业务是2017年第二季度开始的业务。

　　互金边缘化

　　人人网在时代更替中不断进行着自我转型，在社交软件日益丰富、竞争强烈的现在，将自己的社交功能逐渐边缘化，转而将重心移到互联网金融和直播上。互联网金融方面，人人网建立了互金平台“人人理财”，二手车售卖平台“开心汽车”，直播平台则是人人直播和我秀，据悉，开心汽车已经成为了人人网当下的主要盈利来源。

　　根据人人网2月19日公布的2018年第一季度未经审计财务报告显示，第一季度的净营业收入为1.405亿美元，较2017年同期增长570%，主要是由于2017年第二季度推出的二手车销售业务。互联网增值业务和其他业务净营业收入为1470万美元，较2017年同期增长26.5%。增长的原因主要由于人人直播的收入增长。二手车销售收入为1.236亿美元，是通过人人公司旗下从事汽车交易的子公司的二手车销售业务所得，该业务是2017年第二季度开始的业务。

　　人人理财是北京经纬智慧信息科技有限公司旗下平台，该公司为人人网控股，注册于2014年，却于2017年8月发布通知宣布平台因为要配合《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等相关政策进行整顿改造停发新标，至今未重新开放新标。

　　平台运营三年的时间内曾多次被曝重复回款，资金安全受到质疑，有投资者说，自己在人人理财投资的钱，到期回款的时候重复回了两次，和客服主动沟通却只得到了“赶紧还钱”的回应，不再有其他的解释说明，该投资者表示，人人理财只有易宝支付通道，没有支付托管或者银行存管。人人理财在其资金安全一栏中显示，“平台的资产筛选遵循小额分散的原则，严选优质小额投资项目，充分分散风险，借款人群行业分散、地域分散，风险备用金保障范围内逾期赔付，第三方担保，保障投资人资金安全。”但是却没有公布相关存管机构，记者致电人人理财客服咨询，客服仅表示停发新标对于过往项目不会有影响，也就不会涉及到存管相关的问题，截至出稿日期，记者暂未得到对存管机构说明的准确回复。

　　人人分期同样作为人人网旗下的互金平台，主营业务为商品分期购买服务，对准年轻人消费群体，减轻一次性付款压力。然而记者发现，人人分期的商品定价和分期服务费却其实不菲，商品定价方面，人人分期的定价比其它商品在线购买平台贵了不少，一部普通的IPhone 6 s在天猫旗舰店上的价格为4548，而在人人分期上显示为6388，同时，如果你选择零首付，分期24个月，将要负担352.41的月供，也就是说，你分期购买这个手机，实际将缴费8457.84，利息高达32%。

　　二手车业务成主力？

　　令人惊讶的是，人人网旗下的二手车业务平台名称和人人网看起来关系并不大，记者通过网页搜索“人人网二手车”却搜出了一堆的“人人车”，然而“人人车”和人人网二手车却是毫无关系，“人人车”是北京人人车网络技术有限公司旗下平台，于2014年上线，最近的一次刚获得高盛集团的战略融资。

　　人人网旗下二手车销售平台名为开心汽车，根据人人网2月19日公布的2018年第一季度未经审计财务报告显示，二手车销售收入为1.236亿美元，作为人人网的主要盈利来源，人人网2017年营业收入为2.021亿美元，其中互联网增值及其他业务营收为5170万美元，二手车业务收入达到1.21亿美元，占总营收比重为59.9%。截至2018年3月底，人人二手车销售收入为1.236亿美元，占比已从59.9%增加至86.12%。

　　那么二手车售卖平台的目前行情及未来发展前景到底如何呢？苏宁金融研究院汽车金融首席研究员赵一洋认为，中国的二手车售卖平台主要模式分两种，C2C和B2C，C2C即直接为个人间提供电子商务活动，这种模式的平台代表有瓜子二手车和人人车，它们主要是为买卖双方提供信息交流渠道，以收取服务费为盈利模式；而B2C则是平台自身作为交易的一方，收集二手车车源，卖给有需求的消费者，即将上市的优信二手车就是这个模式。

　　就二手车的风险和市场环境而言，赵一洋表示，撮合模式C2C风险较小，但B2C却涉及到平台自身现金流，由于平台要提前购买车辆并进行估值，也许会伴随资金提前错配的问题。当下的二手车市场环境被大量的平台广告填满，平台为了获取客源花费大笔广告费，“然而广告的引流效果在业界来看可能是存疑的，很多平台高度依赖线下sp获客，渠道费用同样居高不下。总体来说，二手车线上平台的获客成本较高，限制了这种商业模式的盈利能力。”，赵一洋如是说。

　　人人网的社交功能被边缘化之后，除了二手车售卖业务，同时顺应时代开始进军直播行业，现在点进人人网主页，人人直播已经成为了流量之首，根据人人网披露的2018第一季度企业业绩，互联网增值业务和其他业务净营业收入为1470万美元，较2017年同期增长26.5%。增长的原因主要由于人人直播的收入增长，2018年3月人人网月独立登陆用户为3100万。

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