Facebook承认2015年后给予61家公司用户数据访问权限

新浪科技讯 北京时间7月2日早间消息，Facebook承认，该公司给予数十家公司访问用户数据的权限。Facebook此前表示，从2015年开始就已限制对此类数据的访问。

《华尔街日报》首先报道称，Facebook向美国国会提交了一份长达747页的文件。在这些信息中，Facebook表示，授予AOL、耐克、UPS和交友应用Hige等61家公司“一次性”的6个月延期，让这些公司可以适应其用户数据政策的调整。此外该公司还表示，作为一项试验的一部分，至少还有5家公司可能拥有有限的数据访问权限。

2015年，Facebook表示，已切断开发者访问用户及其好友数据的通道。

这份文件是针对美国国会议员今年4月向Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）提出的数百个问题做出的回应。

Facebook在文件中表示：“我们与多家公司合作，为各类设备、操作系统和其他产品开发集成式服务，我们和我们的伙伴希望向用户提供一种获得Facebook或Facebook体验的方式。这样的整合服务是由我们合作伙伴开发的，面向我们的用户，并获得了Facebook的批准。”

Facebook还表示，已经终止了38项合作，并计划在7月底之前终止另外7个项目。

通过披露这些信息，Facebook希望能解答众议院能源和商业委员会今年4月向扎克伯格提出的问题。今年6月，Facebook已对该委员会的一些问题做出了书面回应。在参加听证会时，扎克伯格曾表示，他的团队随后将回答议员们的许多问题。

美国国会议员尤其关心，Facebook给予华为用户数据权限一事。今年6月，《纽约时报》报道称，Facebook达成协议，向至少60家设备厂商，包括苹果、微软、三星和黑莓提供大量用户数据。

在测试中，《纽约时报》记者使用2013年的一款黑莓设备登录Facebook帐号，这个帐号有大约550个好友。记者监控了请求和接收到的数据。通过名为The Hub的黑莓应用，设备可以获得多达29.5万名Facebook用户的“识别信息”。

几个月前，政治分析公司剑桥分析在未经用户明确同意的情况，收集了8700万Facebook的个人信息。这引起了立法机构对Facebook数据管理行为的强烈不满，也导致Facebook股价今年3月下跌了近20%。不过，该公司股价随后有所反弹。

Facebook没有对此消息做出回应，但此前表示，正在采取措施，确保类似剑桥分析的事件不再发生。扎克伯格表示，Facebook将调查所有能访问大量数据的应用，并进一步限制开发者对数据的访问。(张帆)