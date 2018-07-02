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网约车遭遇成长的烦恼 国资入局能否拧紧安全阀？

网约车遭遇成长的烦恼 国资入局能否拧紧安全阀？
2018年07月02日 08:04 工人日报
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　　作者：康劲

　　随着网约车频频遭遇乘车安全、合规合法等“成长烦恼”，各地纷纷加大了网约车监管力度。截至5月底，兰州市已对9293辆“网约车”进行了清理。兰州市城市运输管理处有关负责人表示，被清理车辆的背后普遍存在“平台安全管理松散”“人车不符”“平台向不合规车辆派单”等突出问题。

　　近日，兰州市交通委、兰州市城市运输管理处约谈了首汽约车、曹操专车、神州专车等6家已取得兰州市网约车经营许可的平台公司，还约谈了正在申办许可的两家公司。

　　《工人日报》记者注意到，在多家网约车平台出现违规、车辆遭清理的形势下，一家地方国资背景的网约车平台却因零投诉、零清理的记录而受到业界关注。

　　网约车安全底线面临考验

　　在此轮清理中，至今未取得兰州市经营许可的“滴滴出行”遭遇了“大清洗”，被清理的不符合准入条件的车辆多达8500多辆。此外，307辆“神州专车”、480辆“首汽约车”也因不符合准入条件遭清理。

　　据介绍，截至目前，共有首汽约车、曹操专车、益民出行、斑马快跑、犇犇约车、神州专车等6家网约车平台公司取得了兰州市《网络预约出租汽车经营许可证》，另有滴滴出行和尚车出行两家公司正在申请许可。

　　然而数据显示，“滴滴出行”是目前兰州最大的网约车平台，在兰州注册激活车辆一度达到4.6万辆，目前日均在线运营车辆3600辆。

　　与车辆“无证上路”情况相比，驾驶员的背景筛查结果同样不容乐观。兰州市公安局交通治安分局近期对2834名“网约车”驾驶员进行的背景筛查结果显示，有129人存在吸毒、酒驾、暴力犯罪等问题。

　　兰州市交通委表示，确保安全是当前监管的首要责任。目前，已依据相关条件要求，对网约车司机是否存在交通肇事犯罪、饮酒后驾驶记录、吸毒记录、暴力犯罪记录等情况，与交通治安管理部门建立了协查机制。根据协查，运政部门在资格审查中已对39名“问题”驾驶员予以劝退。

　　“从现在开始凡未取得《网约车驾驶员证》的，一律查扣车辆，依法处理。7月起，各平台车辆必须做到平台许可证和车证、人证三证齐全。”兰州市城市运输管理处处长张建彪表示，将坚决杜绝不合规车辆、人员的接入，守住安全底线，从源头上保证乘客安全。

　　“国资约车”受到市民欢迎

　　在兰州市的网约车清理中，一家地方国资背景的网约车平台受到业界注意。这家名为益民约车的平台运营两年来，保持了零投诉、零清理的记录，其“国有”背景引人注目。

　　两年前，经兰州市国资委批准，益民约车由兰州国资利民资产管理有限公司、兰州交通发展建设有限责任公司、兰州三维大数据标准化研究院有限公司共同发起成立。

　　据悉，益民约车运营初衷，是为了保障公务出行，采用“公务专车、统一新能源车辆、专业司机”的运营模式，实现“互联网+网约车+公务车出行”的结合，以期通过社会化运营模式探索公务车改革后的“新路”。同时，在保障公务出行服务的前提下，它也面向社会提供便民服务。

　　在中标兰州市机关事务管理局公务用车服务商后，益民约车很快受到甘肃省两会、兰洽会等官方青睐，成为地方高端会务用车的首选，还连续3年成为兰州国际马拉松的服务用车。

　　“虽然说是公务首选，但现在更多的是市民用车。”据了解，兰州市目前每万人出租车拥有量为15辆，低于中等城市每万人出租车拥有量21辆的标准，市民打车难问题突出。网约车兴起之初，“黑出租车”横行霸市的情况得到一定程度的缓解。但随着网约车运营及安全问题频发、监管收紧，打车难现象有所抬头。而国资背景网约车平台的出现填补了市场的空白，受到市民欢迎。

　　有关人士分析说，出租车运力不足备受市民诟病，网约车虽是朝阳行业，但是粗放式发展与盲目扩张引发了种种安全隐患与信任危机。在这种情况下，拥有国资背景的网约车平台为行业提供了新的可能，有助于网约车的持续健康发展。

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