设置投资门槛 网贷平台世界杯营销活动套路多

本报讯 （记者杨召奎）世界杯赛事精彩纷呈，各大P2P网贷平台的世界杯营销活动亦是花样百出，非常“精彩”。但《工人日报》记者日前采访发现，一些网贷平台的活动规则看似简单，但“套路满满”，投资者需擦亮眼睛，仔细阅读平台的活动规则。

盈灿咨询对截至5月底贷款余额大于10亿元的105家P2P网贷平台进行选择分析后发现，截至6月24日，样本平台中有36家开展了世界杯相关的营销活动，占比为34.29%。

据了解，世界杯竞猜是网贷平台一项热门的营销活动，有27家平台开展了此类活动。大部分世界杯竞猜类活动会对投资金额作出要求，投资人在活动期间投资一定金额后，才能获得参与竞猜的资格。

比如，参与万盈金融八强竞猜活动，投资者活动期间每投满2万元才会获得1次竞猜机会。而宝象金融则规定投资人在专属活动标的现金投资额达到1万元后，才会获得1次竞猜机会。也有极少数平台没有设置任何门槛，只需要投资者注册网站即可参与。

另一类热门营销是世界杯期间投资直接加息或者发放现金红包的活动，共计14家平台开展此类活动。而开展加息活动和发放现金红包的平台通常对于投资金额没有要求，也就是所有的投资者均可以无门槛参与营销活动，但如果投资者不进行投资，则无法将加息券和现金红包转化为投资收益。

记者采访发现，现金红包当仁不让成为最受青睐的活动奖品。加息券一直都是P2P网贷平台营销活动的“座上客”，这次世界杯营销活动有10家平台的奖品是加息券。

但盈灿咨询研究员卢芷冉告诉记者，开展营销活动的平台似乎都在对投资者进行返利，但返利力度是完全不一样的，投资者需要仔细阅读平台的活动规则。

记者注意到，绝大部分平台要求的投资金额是活动期间的金额，因此投资者要注意活动的日期。相当一部分平台要求的投资金额是年化投资金额，投资者往往容易忽视或误解相关要求，导致无法满足平台相关要求。

值得一提的是，关于现金红包与加息券的使用，往往会有时间和投资标的上的严格限制。平台发放的大额现金红包可能是由多个小额现金红包和一个大额现金红包组成，大额现金红包往往对投资金额要求很高，而小额红包的使用有效期限往往很短。

为此，卢芷冉提醒投资者擦亮眼睛，仔细阅读平台的活动规则，不要被一些平台的宣传所忽悠。