百度输入法被vivo提示在后台录音 回应：实际未录音

新浪科技讯 7月2日早间消息，针对输入法被vivo NEX监测到“正在录音”一事，百度输入法产品团队做出回应，强调百度输入法不会在未经用户同意的情况下进行录音，也不会用任何手段采集隐私。

百度输入法表示，初步判断造成该现象的原因为，在场景化语音以及语音面板使用场景中，输入法做了语音麦克风预热的优化，目的是为了加快语音启动速度，解决之前用户反馈的语音识别丢字问题。“这个优化策略会在场景化语音条以及语音面板展示的时候起效，这个优化会使vivo系统认为我们已经开始录音，但其实百度输入法并未进行录。”

百度输入法被vivo NEX提示在后台录音

以下为百度输入法回应原文：

关于用百度输入法在浏览器搜索及输入网址时

会调起vivoNEX麦克风的问题的说明

今天下午，百度输入法团队收到部分vivoNEX用户反馈，称在输入界面未进行操作时，会被提示百度输入法正在录音。这一情况引起了输入法团队的高度重视，因为在任何情况下，百度输入法都不会在未经用户同意的情况下，进行录音。百度输入法也不会用任何手段采集隐私。

我们第一时间启动了自查，目前，初步判断造成该现象的原因为，在场景化语音以及语音面板使用场景中，输入法做了语音麦克风预热的优化，目的是为了加快语音启动速度，解决之前用户反馈的语音识别丢字问题。这个优化策略会在场景化语音条以及语音面板展示的时候起效，这个优化会使vivo系统认为我们已经开始录音，但其实百度输入法并未进行录。

同时，由于输入法应用的特殊性，即使输入法面板展示在前台，vivo系统仍然会判定输入法为“后台应用”，造成提示“百度输入法在后台录音”。当用户在浏览器等场景下关闭输入法面板顶部场景化语音条功能后，可以看到红条不会再出现。在其他品牌和型号的手机上没有出现同类提示。后续我们将对场景语音功能的体验进行进一步的优化。在我们解决此问题前，感到不适的用户可手动关闭场景输入功能以消除红条提示。

抱歉给大家带来了困扰，也感谢大家对百度输入法的关注。后续有任何进展，我们将第一时间告知大家。再次感谢大家！

百度输入法产品团队