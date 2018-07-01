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余额宝超1.8万亿 碾压中行个人活期甩招行交行几条街

余额宝超1.8万亿 碾压中行个人活期甩招行交行几条街
2018年07月01日 15:51 中国基金报
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　　今年二季度，全球互联网货币基金第一平台——蚂蚁金服余额宝出现了重大变革，新接入了5只货币基金，这些货币基金规模如何？全部余额宝的总规模如何？这些问题都随着年中规模的披露而揭晓。

　　基金君最新统计显示，余额宝对接的6只货币基金2018年6月底合计规模达到了18602亿元，比2017年年底的天弘余额宝单只货币基金15798亿元，增加了2800多亿元。

　　值得注意的是，余额宝总规模也历史上首次超过了“四大行”的个人活期存款，中国银行2017年年报的个人活期存款余额为17986亿元。

　　从余额宝对应多只货币基金规模明细来看，天弘余额宝的规模有所下降，去年年底为15798亿元，6月底的规模下降到了14540亿元，期间，2018年3月底，天弘余额宝的规模曾增加到1.68万亿元以上。

　　其他新增的5只货币基金中，除了6月下旬才接入的景顺景益货币A之外，其他基金规模均超过600亿元，其中，博时现金收益A规模最大，达到了1468亿元，华安日日鑫A的规模其次，达到了938亿元，国泰利是宝和中欧滚钱宝A的规模则在700亿左右。

　　即使扣除这5只货币基金今年3月底合计的100亿规模，余额宝给这些货币基金带来的增量在4000亿元左右。

　　对比其他银行的个人活期存款，招商银行交通银行的个人活期存款较多，分别由9700多亿元和6500多亿元。

　　也就是说，余额宝的总规模已经招行个人活期存款的接近2倍，和交行个人活期存款的接近3倍，更别提民生、兴业、浦发、中信等银行了。

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