新浪科技> 互联网 > 正文

ofo回应异常扣费问题：存在比例不超2% 正测新流程

ofo回应异常扣费问题：存在比例不超2% 正测新流程
2018年07月01日 18:58 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 7月1日下午消息，ofo今日在微博发布声明，就近日ofo小黄车“为开锁扣费”、“报修先扣费”等异常扣费问题作出回应。声明称经自查发现，ofo在48小时（系统研判时间）内的“报修后错误扣费返还率”超过90%，但在剩余近10%的“未返还”案例中，除去虚假报修案例外，确有“正常报修扣费未获返还”的个别情况存在，比例不超过2%。

　　ofo声明表示，同时也在进行新流程的灰度测试，近日上线的ofo骑行信用分在未来将更好地保障用户权益。

　　以下为ofo公告原文：

　　今日，央视新闻频道《每周质量报告》关注了共享单车行业的“异常扣费”情况，其中涉及ofo小黄车“未开锁扣费”、“报修先扣费”等问题。

　　对此，我们首先向遭遇过此类问题的ofo用户真诚道歉，向关注行业问题的央视新闻频笪表示感谢。作为一个“用户至上”的创新型科技企业，即使只发生一例有损用户权益的事件，也值得我们高度警醒。

　　经自查发现，ofo在48小时（系统研判时间）内的“报修后错误扣费返还率”超过90%，但在剩余近10%的“未返还”案例中，除去虚假报修案例外，确有“正常报修扣费未获返还”的个别情况存在，比例不超过2%。

　　我们第一时间组织了产品、技术、客服场等相关团队，紧急商讨更合理的产品流程逻辑。事实上，我们也正在进行新流程的灰度测试。近日上线的ofo骑行信用分在未来将更好地保障用户权益。

　　再次感谢媒体及社会各界对ofo小黄车的监督和指导。ofo一直以来都在努力通过提升服务质量、增强机器学习、改善产品流程进而确保能够提供更好的用户体验。我们将继续保持“用户至上”的核心价值观，全心全意为用户服务，继续为解决城市交通拥堵、空气污染等问题贡献最大的力量。

ofo流程返还率
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有