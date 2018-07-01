ofo回应异常扣费问题：存在比例不超2% 正测新流程

新浪科技讯 7月1日下午消息，ofo今日在微博发布声明，就近日ofo小黄车“为开锁扣费”、“报修先扣费”等异常扣费问题作出回应。声明称经自查发现，ofo在48小时（系统研判时间）内的“报修后错误扣费返还率”超过90%，但在剩余近10%的“未返还”案例中，除去虚假报修案例外，确有“正常报修扣费未获返还”的个别情况存在，比例不超过2%。

ofo声明表示，同时也在进行新流程的灰度测试，近日上线的ofo骑行信用分在未来将更好地保障用户权益。

以下为ofo公告原文：

今日，央视新闻频道《每周质量报告》关注了共享单车行业的“异常扣费”情况，其中涉及ofo小黄车“未开锁扣费”、“报修先扣费”等问题。

对此，我们首先向遭遇过此类问题的ofo用户真诚道歉，向关注行业问题的央视新闻频笪表示感谢。作为一个“用户至上”的创新型科技企业，即使只发生一例有损用户权益的事件，也值得我们高度警醒。

经自查发现，ofo在48小时（系统研判时间）内的“报修后错误扣费返还率”超过90%，但在剩余近10%的“未返还”案例中，除去虚假报修案例外，确有“正常报修扣费未获返还”的个别情况存在，比例不超过2%。

我们第一时间组织了产品、技术、客服场等相关团队，紧急商讨更合理的产品流程逻辑。事实上，我们也正在进行新流程的灰度测试。近日上线的ofo骑行信用分在未来将更好地保障用户权益。

再次感谢媒体及社会各界对ofo小黄车的监督和指导。ofo一直以来都在努力通过提升服务质量、增强机器学习、改善产品流程进而确保能够提供更好的用户体验。我们将继续保持“用户至上”的核心价值观，全心全意为用户服务，继续为解决城市交通拥堵、空气污染等问题贡献最大的力量。