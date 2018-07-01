查处非法客运新规实施首日 查扣各类“黑车”54辆

新京报快讯 （记者裴剑飞）从（7月1日）今日起，《北京市查处非法客运若干规定》正式施行。市交通执法总队组织11个执法大队，300余名执法人员，会同公安、交管等部门，在机场、火车站等45个重点地区，对各类“黑车”扰序、非法运营行为开展打击。截止到12时，检查车辆1800余辆，查扣各类“黑车”54辆。

非京籍司机租车开“开滴滴”被查

今天早上8点半，在北京站西落客区内，一辆黑色小客车引起了执法队员的注意，“抵达目的地后，车辆的驾驶员和乘客没有任何交流，不像是送熟人进站，我们怀疑其涉嫌非法营运。”随即执法队员上前对其进行检查，面对执法队员的询问，司机始终坚称自己是送朋友来火车站的，却说不出朋友的姓名。反倒是乘客向执法队员坦言，自己乘坐的就是辆“黑车”，从顺义到北京站，车费是150元，至此，司机终于承认了其非法营运的事实。执法队员告诉记者，按照新规要求他们将对车辆进行扣押，并对司机除以1到1.5万元的罚款。

9点40分，执法队员在对一辆灰色小客车进行检查时发现，驾驶员身旁的手机屏幕上，正处于“滴滴车主”的界面，经过询问，司机承认是在北京南站通过滴滴平台接的单。这名四川司机表示，自己没有网络预约出租车驾驶员证，车也是花1000元从朋友手里租的。市交通执法总队第一大队二中队中队长黄圣国表示，“通过近期的检查，确实发现了一些没有网络预约出租车驾驶员证的司机在租车跑‘网约车’，有的车还是租赁公司的，涉及到滴滴、易到等多家平台。”

记者了解到，今天上午执法队员还查扣了一辆符合“京人京车”要求的违规“网约车”。“驾驶员是北京人，车辆也是北京牌照，但他并没有考取网络预约出租车驾驶员证，同时，车辆也不是经登记的网络预约出租车，因此也属于非法营运。” 执法队员表示，依据相关规定，将对车辆进行30天至60天的扣押，同时对驾驶员处以1到3万元的罚款。

遏制“黑车”乱象 今日起将连查半年

市交通执法总队副总队长郭振跃表示，从7月1日起，市交通执法总队将组织开展为期半年的打击非法客运专项行动，通过持续的专项整治和联合执法行动，严厉打击各类非法运营行为，遏制“黑车”乱象，维护运营秩序。

据介绍，市交通执法总队将在交通枢纽、轨道车站、旅游景区、进出京主要道路沿线，重点部署力量。对于机场、火车站将采取人防、技防结合的方式，持续保持对重点点位的高压态势；其他地区将根据客流车流情况，延长勤务时间，加密巡查频率；对群众反映集中的热点地区将挂账督办，安排人员固定值守，分区、划片、包点，逐个落实执法监管责任；对各类非法客运车辆将坚决依法予以扣押，并严厉处罚，对克隆出租车一律予以没收，对两次及以上从事非法运营的驾驶员坚决移送公安交管部门予以吊扣驾驶证。

编辑：郭超 艾峥