“比特币之父”中本聪可能正在写书

新浪科技讯 北京时间7月1日下午消息，“比特币之父”中本聪是否在写一本关于这种加密货币的书？

这是从一家可能与中本聪有关的网站本周五发布的一条加密信息得出的结论。这位“比特币之父”曾在2008年撰写了最早的比特币白皮书。

该网站详细阐述了“一部由两部分组成的作品的首份摘要”，并出承诺这本书内容不长，但包含一些人们最关心的问题和答案。希望借此披露一些人和事情。

这本书还包含一个暗号，意在披露与署名相关的名字。暗号的答案似乎是“honne and tatamae” 或“tatemae”。根据维基百科的解释，这是一种日语表达方式，指的是“一个人的真实感受与愿望之间的对比”以及“某人公开展示的行为和观点”。

很多记者都试图揭示中本聪的真实身份，但都以失败告终，这在加密货币世界也仍然是个谜。在网站上披露的摘要中，作者列出了早期数字资产研究领域的几位先锋人物，包括亚当·拜克（Adam Back）、戴伟（Wei Dai）、大卫·乔姆（David Chaum）和哈尔·菲尼（Hal Finney）。，

这段文字中还包括一些怪异的内容，包括提到了比特币的创世区块。这是中本聪2009年初发布的比特币的区块链的第一个区块，但新的摘要内容似乎暗示创世区块不止一个。

作者似乎暗示中本聪曾经在14岁的时候参与过密码朋克运动，该运动最终催生了比特币。

“我要花一些时间解释一些东西。我知道，你们中的一些人可能是第一次看到或听到它，也可能并不知道，所以我要公开阐述。尽管这目前为止都只是假设，从来没有公开声明过，所以我要正式声明。”作者写道，“中本聪不是真名。严格来说，不是一个依法登记的姓名。这主要是一套思维和逻辑的精髓。”

无论如何，真正的中本聪出版的书肯定会被世界各地的比特币爱好者认真拜读。（书聿）