央行下“死命令”：支付宝微信被收编 少赚100多亿

中国基金报 泰勒

昨晚，央行出了一个大消息，支付宝、微信这样的支付巨头好日子正在被终结！

支付机构备付金交存大限划定

6月29日晚上，央行发布特急通知，宣布将支付机构客户备付金集中交存比例逐步提高至100%。

据悉，这是国务院互联网金融风险专项整治工作部署之一，也是央行第一次对支付机构100%集中交存备付金提出明确的时间表。

公告内容主要有：

1、2018 年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存。

2、交存时间为每月第二个星期一（遇节假日顺延） ，交存基数为上一个月客户备付金日均余额。 跨境人民币备付金账户、 基金销售结算专用账户、 外汇备付金账户余额暂不计入交存基数。

3、支付机构应根据与中国银联股份有限公司或网联清算有限公司的业务对接情况，于2019年1月14日前在法人所在地人民银行分支机构开立 “ 备付金集中存管账户”，并于开户之日起2个工作日内将原委托备付金存管银行开立的 “ 备付金交存专户”销户 。

4、支付机构 “ 备付金集中存管账户” 的资金划转应当通过中国银联股份有限公司或网联清算有限公司办理。

时间表安排如下：

支付宝、财付通（微信支付）

躺着赚钱的日子被终结

来科普一下什么是支付机构客户备付金。

这个本质上是客户充值后未进行交易的资金，也就是沉淀在支付机构账户内的资金。

客户在使用第三方支付平台消费转账过程中，由于存在结算周期的时间差，会在备付金账户内沉淀出一定规模的资金。这部分资金的利息收入归第三方支付机构所有，但只能进行银行存款、基金购买，不能进行放贷等投资。

根据人民银行的要求，支付机构把客户备付金存管在商业银行的专户内。但因为客户备付金是以支付机构的名义存放在银行的，对银行来说是一笔非常可观的存款。为了争取备付金的存放，银行向支付机构支付利息。

而第三方支付备付金的利息收益是支付机构舍不得放弃的蛋糕。

这笔收入有多少？

支付机构客户备付金和银行结算的利息收益是按照日均资金沉淀量，按照协议存款的方式计算的。协议存款的价格区间基本是在年化3%左右，高的可以达到4%以上。

比如有些小的支付机构备付金的日均沉淀量就可以达到30亿到50亿，那么一年在银行获得的利息就能有一个亿以上。而大型支付机构利息收入可以达到百亿元。

通过客户备付金赚利息，对支付机构来说，相当于无风险套利，只要吸纳客户备付金，就可以躺着赚利差，这个利差空间甚至比许多银行产品的利差空间还高。

那么支付宝、财付通这样的行业巨头呢？

从2017年6月开始，央行开始在“货币当局资产负债表”中更新“非金融机构存款”这一数据，业内人士指出，这一栏目体现的主要为第三方支付机构交存到央行的备付金存款。截至5月末，货币当局资产负债表中的非金融机构存款为5009.23 亿元。

按照目前执行的备付金上缴50%比例测算，支付机构客户备付金总规模在5月末突破了1万亿元大关。

而据媒体报道，目前目前支付宝和财付通两家支付巨头沉淀的客户备付金规模合计约万亿元左右，占全部支付机构备付金总量的90%以上。

简单测算下来，支付宝财付通两家一年的利息收入保守也有100亿以上！

在中国所有的第三方支付公司中排名第七、占2.0%的市场份额的汇付天下在今年3月赴港上市时披露的招股书称，其利息收入在2015年、2016年和2017年分别为2610万元、3830万元和6160万元。

对许多支付机构来说，备付金利息收入相当于当年税后净利润，一旦备付金利息没了，公司盈亏很有可能发生逆转。”

央行为什么这么做？

之所以要进行备付金集中存管，是因为此前各家支付机构将客户备付金以自身名义在多家银行开立账户存放，客户备付金的规模巨大、存放分散，存在一系列风险隐患。央行方面曾指出，客户备付金分散存放主要有四方面风险：

一是客户备付金存在被支付机构挪用的风险。例如，2014年12月，上海畅购企业服务有限公司发生挪用客户备付金事件，造成资金风险敞口达7.8亿元，涉及持卡人5.14万人。

二是一些支付机构违规占用客户备付金用于购买理财产品或其他高风险投资。

三是支付机构通过在各商业银行开立的备付金账户办理跨行资金清算，超范围经营，变相行使央行或清算组织的跨行清算职能。甚至有支付机构借此便利为洗钱等犯罪活动提供通道，也增加了金融风险跨系统传导的隐患。

四是客户备付金的分散存放，不利于支付机构统筹资金管理，存在流动性风险。

以后用支付宝微信还好使吗？

给大家一个肯定的答案，依旧好使，而且让你的钱更加安全了。

值得注意的是，今天6月30日起，包括微信、支付宝在内，所有网络支付都实行“断直连”（切断直连银行），必须统统经过网联！

2017年8月，央行支付结算司印发《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》。通知表示，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。

现在，付款流程发生了巨变，支付宝上用银行卡付款消费后，交易类型变成了：网联协议支付。

从今往后，你在淘宝上买一双300元的鞋，通过支付宝，用绑定的招行卡付款。流程变成了这样：

1、支付宝收到你付款请求，自动向网联发起协议支付；

2、网联将交易信息保存数据库，再将请求转发给招行；

3、招行在你的账户扣掉300元，告诉网联已扣款成功；

4、网联再告诉支付宝并传输，支付已成功，交易完成。

“断直连”后，对第三方支付行业有何影响

从某种程度上讲，网联可以减少银行与众多第三方支付机构直连的繁琐过程，特别是一些中小型银行。网联可以让参与支付的各方，权责逐渐变得更加明确、清晰和独立。

1、对大型第三方支付机构的影响

2、洗钱不好洗了

第三方支付机构的每笔转账交易，都将被央行看清楚。而在此之前，由于交易是“直连模式”，央行看不到第三方支付的“完整的资金转移链条”，不利于监控洗钱、行贿、偷漏税等行为。

3、央行通过网联，获得了更多的金融大数据

央行设立了一个“网联”，等于在支付宝和用户间放了一个数据引流器，所有的支付清算数据，最终都通过网联汇总到央行这来了。

4、网联上线将对消费者带来一定利好

专家表示，线上清算费率或仍有下降空间，线上线下费率可能趋于统一。随之也将传导给消费者，降低使用成本，同时中小机构也能够有更多针对C端的创新，提供更优质便捷的服务。