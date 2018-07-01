拼多多将赴美IPO “社交电商第一股”怎么讲故事？

简介：43亿订单支撑1400亿GMV ，三年累计含期权支出亏损13.12亿元，拼多多为何急于上市？

原标题：成立三年的拼多多将赴美IPO，“社交电商第一股”怎么讲故事？

作者：邱智丽

继小米、美团、优信之后，号称3亿人都在拼的“拼多多”也准备上市了。

美国东部时间6月29日（北京时间6月30日），拼多多正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书。此次IPO由瑞银、高盛和中金联合承销，尚未最终确定挂牌交易所。

“虽然拼多多是一个三岁的小孩，身上有很多显而易见的问题，也面临许多危险和挑战。但拼多多的业务有很强的社会性，所以它终将走向公众，所有的成长也应该为公众所分享。往后看3年、5年还是更长时间上市，其实没有本质区别。而在公众的监督下，我们可以成长得更好更强。”对于为何提前上市，拼多多董事长兼CEO黄峥在致信股东中说道。

43亿订单支撑1400亿GMV

在电商界拼多多被视为新物种，这个创立仅有三年的公司，已经成为一个GMV过千亿， 仅次于阿里和京东的中国第三大电商平台，达到这一成绩京东用了10年时间，唯品会用了8年，淘宝用了5年，而拼多多只用了两年零三个月。

据美国SEC网站披露的招股书，拼多多截至2018年3月31日的12个月中的年活跃用户达到2.95亿，而截至2017年12月31日的12个月，年活跃用户为2.45亿，这意味着拼多多单季用户增长5000万。

从GMV及总订单量来看，拼多多单季成交金额662亿人民币（106亿美元），2017年全年成交金额为1412亿元人民币（226亿美元）。2017年全年和2018年Q1，拼多多总订单量分别为43亿单和17亿单。

高速成长的背后，拼多多也一直面临着假货、质量差、售后服务拖延、物流缓慢等争议，近日的商家维权风波更是让拼多多置于舆论的漩涡。

在平台治理方面，拼多多表示采取了与比传统电商更严格的政策，如假一赔十，按批次赔付等。

招股书显示，依据平台与商户间协议，当商户出现出售假货和延迟发货或者虚假发货等行为时，商户被扣除的消费者赔付金均将被以全平台可用的代金券形式全额发放给该批次消费者，平台自身收入与不良商家扣除的消费者赔付金无任何关联。

三年累计含期权支出亏损13.12亿元

尽管获得资本的多轮加持，但因为流量成本、产业链优化以及冠名广告费用等开支，拼多多依旧处于亏损状态。

据美国SEC网站披露的招股书，2016年拼多多收入为5.05亿元人民币，2017年全年收入为17.44亿元人民币，2016年和2017年分别发生2.92亿元人民币和5.25亿元人民币净亏损。

拼多多2018年Q1收入为13.85亿元人民币，同比增长37倍。受大幅扩张市场需要，拼多多在2018年Q1的销售与市场支出达到12.17亿元，平台单季发生2.01亿元人民币净亏损。亦即拼多多创业三年多，截至2018年Q1累计亏损（含期权支出）仅为13.12亿元人民币。截至2018年一季末，拼多多持有的现金及现金等价物约为86.34亿元人民币（13.77亿美金）。

从收入构成来看，拼多多平台收入主要来自在线广告和交易佣金。

根据招股书显示，自2017年4月份上线广告系统之后，拼多多平台收入实现呈几何数增长，截至2017年3月31日的3个月内，拼多多实现营收3700万人民币，2018年同期则增至13.85亿元人民币，增长37倍。

黄铮占比50.7%拥有绝对控制权

成立三年来，拼多多共获得四轮融资，投资方包括腾讯、红杉中国、IDG和高榕资本等机构。在今年4月最新一轮融资中，拼多多被认为拿到30亿美元融资金额和150亿美元估值，腾讯领投，红杉跟投。

多轮融资之后创始团队的股权是否会被稀释？

招股书显示，黄峥在拼多多所占股比为50.7%，对公司拥有绝对控制权。腾讯所占股比为18.5%，高榕资本所占股比为10.1%，红杉资本所占股比为7.4%。

拼多多由80后杭州人黄峥及其团队于2015年创立，黄峥2002年本科毕业于浙江大学竺可桢学院，2004年获得美国威斯康辛大学计算机硕士学位后加入谷歌工作，2007年从谷歌离职开始连续创业。

在致股东信中，黄铮将拼多多定位为“Costco+Disney”的结合体，并坦言拼多多可能不会带来近期的收益，公司数据也可能看起来波动。同时，展望未来十年，公司的服务水平或许还处在最粗糙的阶段。“我们可能不被理解，但我们总是出于善意，不作恶。”黄峥说。

为何急于上市？

成立仅仅三年，拼多多的上市显得有些“突然”。

高速成长的背后，用户增长空间和留存问题或许是拼多多的顾虑之一。

在流量红利逐渐耗尽的后电商时代，拼多多用户主要瞄准三四线城市及以下人群，因为抓住了微信社交流量红利，拼多多开发了大量三四线、五线城市以下的用户资源和增量市场空间。从招股书来看，拼多多的活跃用户数已经达2.95亿。

而根据QuestMobile的数据报告计算，微信和手机淘宝的月活差额约在4.5亿，这部分人群主要集中于三四线、五线城市人群，在未来三到五年拼多多的增长空间有限。

从市场大环境而言，伴随今年资产管理新规的出台，银行配资收紧，一级市场的募资遇到困难，创业者的融资环境也变得更加严峻，尤其是估值较高的中晚期项目将面临估值调整，这也成为独角兽扎堆IPO的重要原因。

不可忽略的是，拼多多的快速扩张，已经引起了淘宝和京东的不安。前者上线了“淘宝特价版” 应用程序，主打小件低价商品。京东也在3月16日上线了“京东拼购节”，主打爆款低价小件商品。

电商平台对于三四线以下城市人群以及中老年人群的争夺战已经打响，竞争也会越发激烈，拼多多需要足够的资金来应对接下来的战争。对于拼多多而言。“社交电商第一股”的概念也将对投资人更具吸引力。

黄铮致股东信全文

致股东:

拼多多不是一个传统的公司。它在大家都觉得电商的格局已定，历史书已经写完的时候诞生。用短短三年的时间汇聚了三亿多用户，过百万卖家，共同建立了一种新的购物模式。虽然它的飞速增长表明它有着巨大的潜能和无限的未来的可能性。但它毕竟只是一个三岁的小孩，身上还有着很多显而易见的问题和许多危险和挑战，那为什么我们还要让拼多多这么早进入不可控的资本市场呢？我想有以下几个原因：

1. 我们认为拼多多的业务类型本来就有很强的社会性，所以它终将走向公众，所有的成长也应该为公众所分享。

2. 我们相信拼多多有巨大的潜力，往后看3年、5年还是更长的时间上市其实没实质区别。相反，在公众的监督下，我们可以成长得更好更强。

3. 我们希望拼多多是一个公众的机构。它为最广大的用户创造价值而存活。它不应该是彰显个人能力的工具， 也不应该有过多的个人色彩。与此同时，它应该作为一个独立的公众机构，展示它作为一个机构独特的社会价值、组织结构和文化，并且因循者它自身独特的命运生生不息，不断演化。

作为创始人，我来讲一讲我观察到的及想象中的拼多多应该是什么样子， 这样你也大致更具象地理解你将要投资的是怎么样的公司。

拼多多是一家做什么的公司

拼多多致力于打造一个网络虚拟空间和现实世界相融合的新 “空间”，在这里用户可以用最划算的价钱买到想要的东西，同时也会在里面收获很多快乐。

拼多多是一个平台，也是一个由众多用户、商家、平台管理人员/运营人员、平台基础设施和服务提供商一起组成的一个互相依存的社区。在里面有各个参与者随着其他各方的变化而变化，成长而成长。价值的天平也随着各方的变化在成本效用、效率、情感和精神的获得感之间移动。

拼多多生存的基础是为用户创造价值。我希望我们的团队若在不安中醒来，永远不会是因为股价的波动，而只会是因为对消费者真实需求变化的不了解，以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。

拼多多将是个勇于投资未来，立足长远的公司。它有时可能看起来激进，有时显得过于保守，但它其实都是因循一个简单的一贯逻辑，那就是专注于这个机构的内在价值 。

拼多多的价值观

拼多多价值观核心是“本分”。本分这个词英文比较难翻译，大致意思是说“坚守自己的本职”，在我们这里有几层意思。

1. 要诚信，并成为值得信任的人

2. 要尽自己的本职，无论别人在做什么

3. 隔绝外力，回归初心，专注于做好自己应当做的

4. 不赚人便宜，即便我们能够

5. 出现问题，首先求责于己

对于拼多多管理层来说，本分意味着专注于为消费者创造价值。 我们可能不被理解，但我们总是出于善意，不作恶。

展望未来

在过去的三年里拼多多建立并推广了一个全新的购物理念和体验——“拼”。我们可以合理地期待， “拼”会演变出各种版本 。我们也期待在未来开创出完全不一样的用户场景和今天开创了“拼”一样。

如果我们闭上眼睛畅想一下下一阶段的拼多多。你可以想象它是一个将网络虚拟空间和现实世界紧密融合在一起的多维空间。它将是一个由分布式智能代理网络（而非时下流行的集中式超级大脑型AI系统）驱动的“Costco”和“迪士尼”（即集高性价比产品和娱乐为一体）的结合体。它不光高效地做信息的匹配，还不停地模拟着整个空间里人群的群体情绪，并试图对整个空间做调整，让群体的体验更加开心。

在不断满足用户需求的过程中，拼多多致力于提升供应链的效率和质量。 比如农产品就是一个很好的例子。受限于人口数量和土地条件，中国人均耕地面积相对较少，不像美国到处都是规模巨大的农场，农业产品的生产运输流通都被高度工业化。我们发现“拼”能快速聚集消费者需求，实现大规模地多对多匹配，再利用中国成本低廉的物流网络，减少层层中间环节，将这些农产品直接从农庄送到消费者手中。这一方式在提升消费者体验之外，更加实现了不同品质、种类和数量的小规模农业产物的半定制批量处理。它降低了农产品消费的不必要成本，也使小规模定制服务成为可能。这种模式的社会影响力以及社会价值远高于我们业务本身所取得的成就以及外界对公司的估值。我们欣喜于今天已经取得的小小影响，同时也认为农产品只是这个趋势的开端。

感谢相信我们的投资人

感谢那些看完了上面乌托邦式的描述，还依然有兴趣投资拼多多的人 。要相信这样一家融合物质消费和精神消费，不断试图创造自身独特社会价值的非传统公司，并不是一件很容易的事情。因为这种对长期愿景和内在价值的追求和专注，可能不会总带来近期的收益 。我们的数据可能看起来波动或者粗糙，但我们期望将一个真实的拼多多展现给广大投资者。我们邀请您一起携手前行，这将会是异常美妙的旅程。

那么，有什么是您作为投资人可以期待的呢？

首先，您有理由相信我们还有极大的上升空间。实际上，向未来展望十年，或许我们现在提供的服务水平仍处在最粗糙的阶段。在这样粗糙的不完美的情况下已经有很多用户选择相信了我们，我们有理由相信，随着我们夜以继日的努力，服务品质的提升会有更多的用户相信我们，选择我们。

其次你应该可以期待一个充满激情的团队。他们值得信赖，并且一直专注于服务用户和实现公司的内在价值。

拼多多作为一个成长中的机构，将永不放弃做正确的事，永不放弃为最广大人民群众创造价值，推动更快乐生活的孜孜追求。

编辑：宁佳彦