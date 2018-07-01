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短视频疯狂撒钱：补贴诱惑下争夺达人、内容和流量

短视频疯狂撒钱：补贴诱惑下争夺达人、内容和流量
2018年07月01日 11:12 界面
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　　原标题：短视频疯狂撒钱：补贴诱惑下的达人、内容与流量争夺赛

　　来源：界面新闻

　　作者 | 周伊雪 郑洁瑶

　　编辑 | 宋佳楠

　　“你们这些有创作能力的人赶紧兼顾下百度Nani吧，能赚一波是一波。”在一个因微视讨薪事件组建的达人群中，一位负责达人招募的公会负责人，正极力拉拢那些曾经的微视达人入驻Nani。

　　进入2018年，有所沉寂的短视频行业因为巨头争相入局热度重燃。腾讯、百度、爱奇艺甚至阿里都相继推出短视频产品，并对外发布了各自的短视频战略。

　　而处于先头部队的抖音仍在大肆攻城略地。根据6月12日抖音首次公布的用户数据，其国内日活超1.5亿，月活数超3亿。仅月活方面，抖音的表现已经接近元老级社交产品QQ的一半，也让短视频成为继文字、图片后，又一个全民意义上的内容消费新形式。

　　“短视频重新火起来了。”贝壳视频CEO刘飞说，从上半年开始，公司市场部就不断收到一些短视频平台发来的战略合作邀约。

　　一位在抖音上有70w粉丝的达人则告诉界面新闻记者，她在一个月内收到四五家短视频平台的挖角信息，“这是之前从未有过的。”

　　对任何互联网产品而言，冷启动的关键因素在于迅速获取一批活跃用户。也因此，抖音上线时便从艺术院校和其他平台频繁挖达人，其他新涌现的短视频平台也相继进入一场达人争夺战中。腾讯微视、百度Nani均高调发布达人招募计划，为吸引达人开出优厚补贴。

　　但内容行业永远无法速成。

　　补贴吸引到大批闻风而动的淘金者，其中包括数量繁多的公会、层层转包的代理商和表演经验几乎为零的达人。他们无法为平台提供优质内容，但却制造了虚假繁荣的泡沫。

　　而真正具备优质内容制作能力的短视频达人与机构，目前的补贴力度不足以打动他们。平台流量分发、产品及运营创新能力才是他们考量的重要标准。

　　一场短视频平台的“军备”竞赛已经开始，但补贴绝不是那个最重要的变量。

　　走，去短视频淘金

　　短视频追跑者微视与百度Nani，希望用诱人的补贴来吸引短视频内容制作者。

　　“S级3000元一条，1000观看1000赞；A级1000元一条，1000观看500赞；B级300元一条，1000观看50赞。”今年4月，微视与招募机构的补贴规则已经发布，便引发众多媒体和短视频达人关注。

　　没过多久，Nani也以高补贴、高流量为旗号，推出了自己的短视频达人招募计划。该计划称百度将招募5000头部短视频达人，月薪10000元起，并且不限量招募潜力短视频作者，月薪3000元起。除基本底薪外，还会按照每月精选的条数发放补贴。

　　最先“嗅”到赚钱机会的，是那些手中握有大量达人渠道及资源的MCN机构。他们以高额补贴四处诱惑招揽达人，想要在平台给与的补贴中分一杯羹。

　　MCN（Multi-Channel Network）机构是平台的短视频内容提供商，负责招募与培训达人。在直播时代，它们被称之为“公会”。通常，一个公会签约达人的数量从几十人到上千人不等。

　　短视频平台发展初期，公会的长触角延伸至各个社交平台，成为其招揽达人最重要的方式和渠道，也是争夺达人的急先锋。

　　首先被“盯”上的是在抖音上已经具备粉丝基础的达人。

　　一位抖音百万级粉丝达人告诉界面新闻记者，最初天汇星娱在抖音寻找百万粉丝达人，开出的条件是，只要到微视平台，一条视频补贴3000元，并且不对视频质量及播放数据做任何考核。

　　天汇星娱是一家大型公会，以孵化直播网红起家，旗下签约达人有3500人。在多个场合中，天汇星娱以微视官方合作伙伴的身份出现。据界面新闻记者了解，天汇星娱招揽的一批短视频达人均签有独家协议，其制作的短视频只能在微视平台播放。

　　更多大大小小的公会则通过一切公开渠道招募达人，微博、贴吧、直播群甚至微商群，都成为发布招募信息的场所。在这里，只要口头约定，就算加入公会组织，成为浩浩荡荡的短视频淘金者中的一员。

　　为了尽快招募到大量达人，公会往往会层层转包，部分甚至到三级、四级代理。而每次代理都会从补贴中扣掉一部分作为招募费用。

　　刘峰是一家公会的负责人，靠这样的方法，他的微信群拉到了400多个达人，“新出的平台随便发一个作品都能拿到上百元，无异于当年共享单车、外卖平台抢夺市场。这种补贴是前所未有的，是内容达人的红利期。”他告诉界面新闻记者，“随便发8个自己的小视频可拿到1000元，即使是库存也可以，这钱来得太容易！”

　　主业做微商的王小辰便被拉入微视达人群，对方告诉她，只要通过审核拍视频就有工资拿。在这之前，她在抖音、快手、花椒等平台都开通了账号并拍摄了短视频，不过始终没什么存在感。听闻微视拍视频有补贴，她立即把自己在抖音平台的视频删掉，重新上传到微视。

　　同王小辰一样被拉进来的，还有诸多在校大学生、年轻的工薪族。“以前一个月赚几千，现在拍一条视频就有可能抵原来一个月的收入。”王小辰告诉界面新闻记者，“有些小达人刚走上工作岗位没多久，觉得拍短视频赚钱多，干脆辞职天天拍视频。”

　　到底谁被薅羊毛？

　　但很快，被补贴吸引到微视、Nani的人群发现，这里并不是淘金的乐土。

　　6月初，微视爆发了一场规模不小的达人讨薪事件。那些通过公会前往微视拍摄短视频的达人们发现，平台并未如期兑现补贴，或者补贴数额大幅缩水，拿到手的甚至不及预期的十分之一。

　　斜阳在抖音平台拥有70w粉丝。今年愚人节那天，她在抖音上收到一条私信，发信者自称是天汇星娱的运营人员，正为微视招募达人，盛情邀请她去微视平台拍摄短视频。

　　斜阳没考虑多久就答应了。天汇星娱是腾讯早期也是最重要的合作公会机构之一，品牌效应令她觉得有保证。更重要的原因在于，天汇星娱给出的优厚补贴——在微视平台发布视频，达到S级（发布后120小时内3500赞），补贴3500元/条，远远高于市场平均水平。

　　整个四月份，斜阳在微视平台上共发布36条短视频，其中10个上了微视热门（点赞量超过3500）。按照微视的官方标准，她应拿到3万元至4万元补贴，但最终仅仅拿到了3000多元的保底补贴，即按照100元/条的标准结算。

　　斜阳所在的天汇星娱公会，欠薪波及到数百人。

　　面对承诺与现实之间的巨大落差，微视方面回应称，“按照后台真实数据给公会及达人发放补贴。“言下之意是，前台数据水分较多，有刷量嫌疑。微视还表示，将严厉打击“做数据”的情况。

　　斜阳从微视方面获得的数据显示，她的短视频如果未被推荐上热门，后台播放量仅几百左右，而从前端页面看，这些视频的播放量都在数千次。

　　从最初热情高涨到申诉无效后心灰意冷，斜阳觉得自己受到了欺骗。她认为，在整个过程中微视及公会都没有任何损失，而她拿到的补贴却与付出的时间和精力完全不对等。

　　与斜阳的遭遇类似，雨轩在5月份“被入驻”百度Nani，按照Nani官方宣传口径，入驻达人最低补贴3000元，而她5月份共拍摄14条短视频，最终只收到1200元补贴。

　　雨轩告诉界面新闻记者，她是被微视群中一位达人拉到Nani群的，而在Nani达人招达人的情况普遍存在。由于代理公司层层转包，她甚至不知道自己所在公会的名字是什么。至于补贴缩水，到底是被公会克扣还是不合Nani标准，也无从得知。

　　不过，还有一些聪明人在短视频的淘金路上赚到了钱，生动诠释了“淘金的不如卖淘金工具的”。

　　实际上，为各大短视频平台刷量刷评论已经成为一条隐秘的生财之道。各大平台以播放量为指标发放补贴更令刷量需求在4月份后陡然增多。

　　在某C2C电商平台，搜索微视达人认证，便有一批商家提供刷量服务。在这里，播放量和赞、评论都被明码标价。

　　一位做刷量生意的人士向界面新闻记者展示了报价单。有效播放量1000，售价20元；有效播放量10000，160元，有效赞100，45元，有效评论50条，30元；活粉100个，50元。这个价格比市场均价要高，主要是因为其采用人工刷量方式，能够避免被后台识别。

　　为了证实可信度，这位人士还视频展示了其库房中用于刷量的“两万台”手机，这些手机以几十台为一组，摆满了一间厂房，场面蔚为壮观。

　　“现在每月可以接到两三个公会的大单，外加一两百散客订单，仅做微视月收入可达到两万，这还不算抖音与快手等平台的订单。”该人士告诉界面新闻记者。

　　赚补贴是刷量的动力之一，但更重要的原因在于，在短视频平台的推荐机制中，播放数较高的视频更容易被分配流量，可以以假量带真量的形式涨粉。不过实际上到底能够涨粉多少，仍是个玄学问题。

　　一位在抖音上有百万粉丝的PGC内容创作者调侃说，抖音火了之后，最赚钱的应该不是某个UP主，而是那些没有做过抖音还四处售卖抖音课程和培训的人。

　　平台与MCN各怀心事

　　螳螂捕蝉，黄雀在后。即使是看似同盟者的MCN与平台也有利益纷争。

　　平台依靠公会招募达人，但在时机成熟后，平台更希望将优质达人掌握在自己手中，无论是抖音还是微视。

　　据全天候科技报道，抖音在MCN与平台达人签约上设置诸多限制。最初限制MCN签约1000名粉丝以上的达人，其后由于平台迅速发展，改为限制MCN签约5000名粉丝以上的达人。“没有明令禁止，但混过抖音圈子的人都知道，平台很介意（MCN签走平台的达人）。”

　　抖音还曾尝试与平台达人签独家协议，自己做MCN。

　　斜阳告诉界面新闻记者，抖音签约达人的标准是50w粉丝每月补贴4000元，100w粉丝每月补贴5000元，是否签约看达人意愿。

　　斜阳认为，百万粉丝达人靠接淘宝广告就有数万收入，这个补贴标准对她没有吸引力。即便抖音目前在短视频领域如日中天，她也不愿与单个平台绑定，更希望自己掌握主动权，“如果抖音红利期衰败太快，那就需要赶紧换平台。”

　　但据《财经》报道，抖音在4月份已经停止对达人签独家协议。因为这项业务对抖音来讲投入产出比并不高。但目前抖音正准备接入与MCN的独家合作。

　　在理想状况下，平台与MCN机构在行业中有各自明确的定位和角色。平台负责内容分发和提供流量，MCN机构为平台提供优质内容，双方以各自优势推动平台生态繁荣。但现实的状况是，面对优质达人与好内容难寻的焦虑，平台不同程度地扮演起MCN的角色。

　　天汇星娱是微视的独家公会，为微视输送了大量中腰部达人。但微视官方与天汇星娱之间关系微妙。

　　一位微视达人告诉界面新闻记者，对于表现突出的短视频达人，平台会绕过公会，直接与达人签独家协议。在她看来，这种行为属于不讲诚信，“现在跳过公会，以后是不是接广告也会垄断，不让我们赚钱？”

　　“公会对平台的这种行为其实没有反抗能力。”一位被挖角的公会负责人说，大部分情况下，平台有更高信任感，达人更愿意与平台签约。类似于天汇星娱这样依附于平台的公会，本质上仅充当平台与达人的中介角色，并不提供其他任何价值，达人在拥有话语权与渠道资源后，往往会选择与之解约。

　　高补贴后遗症

　　但仅靠补贴，不一定能在短视频之战中拔得头筹。

　　平台依赖达人创造内容，吸引用户。通过补贴，新出现的短视频平台能在短期内迅速起量。但单靠补贴无法吸引到到头部内容创作者，后者更在意平台流量及产品创新度。这可能导致的结果是，平台充斥着大量低质内容，最终无法吸引用户留存。

　　对于微视及Nani短视频，头部内容创作者还处于观望状态，补贴难以打动他们。

　　前述抖音百万级粉丝达人告诉界面新闻记者，4月份她曾接连收到微视、Nani和土豆短视频的邀请，但在考虑之后并未选择转移到这些平台，而是继续留在抖音。原因很简单，她认为这些产品用户数少，与抖音同质化严重。

　　“抖音粉丝虽多，但变现也有难度，其他平台前景更不明朗。用户习惯了抖音，为什么要做出改变呢？除非他喜欢的人与其他平台签了独家协议，但一个达人没有多少死忠粉，转化率跟变现率一样低。”她说道。

　　另一位抖音百万粉丝的PGC内容创业者也表示，“其他平台说白了就是用钱（打动达人），但对我们这种自给自足的团队来说，更看重平台的流量。”

　　贝壳视频创始人刘飞告诉界面新闻记者，其最为关注的是平台的流量及用户数。“我肯定不会关注补贴，真正看中的是平台能否给达人带来用户和曝光。如果前期为补贴去入驻平台，让我们付出精力和内容，这对我们来讲是不对等的。”

　　贝壳视频为一家专注短视频IP孵化与品牌升级的MCN机构，注重打造精品IP和内容，旗下签约达人近40位，全网订阅粉丝近亿。

　　贝壳视频选择的策略是入驻微视，但并未与微视签约独家。刘飞更希望贝壳视频的短视频内容能够在全网分发和曝光。

　　部分优质达人及具有精品内容制作能力的头部MCN，和刘飞有着同样的想法。他们不愿依赖单一渠道，而是倾向于和各短视频平台保持战略合作，但不签独家。

　　不过，更普遍的合作模式会像天汇星娱那样，以规模化签约达人为特点，依附于某个短视频平台，成为独家的达人提供商。

　　而短视频平台也在想尽各种办法留住达人。

　　6月份，腾讯扩大了短视频的分发范围，实现微视与QQ浏览器、天天快报、腾讯新闻、腾讯视频、QQ看点、QQ空间等平台的打通。一位微视人士告诉界面新闻记者，“这相当于百亿流量级别的提升。”

　　为了在更高层面获得资源支持，据《财经》报道，腾讯副总裁、QQ负责人殷宇成为微视联合负责人，与掌管QQ空间的梁柱一起带队微视。腾讯希望QQ的资源和积累能够辅助微视的成长。

　　目前在QQ上，微视拥有两个入口。除了下拉消息栏可以看到微视精选视频，在动态栏中小视频位列第二个入口，仅次于QQ游戏，权重高于QQ看点、京东购物、企鹅电竞等。

　　但对于QQ的流量能在多大程度上扶持微视，不少达人及MCN机构心存疑虑。

　　一家MCN机构CEO认为，即使打通QQ也只是辅助性质，不可能所有短视频都被导流，除了头部内容。QQ的短视频入口主要呈现微视精选视频也印证了他的这一判断。

　　令他疑虑的另一方面原因在于，大公司各个部门之间的资源调度难度。

　　“对方的决心、执行还有落地，其实交流的时候都能感受到。腾讯以前有些产品也会举全网之力，但后来发展一般。前车之鉴，打通各个部门还是有难度。”他说道。

　　显然，无可比拟的资金和流量并不能成为围剿抖音的“万金油”，即使是腾讯、百度这样的互联网巨头。在短视频行业，他们不得不面对的尴尬境地是，补贴难以吸引优质内容，流量能否转化为用户量还有待观察。

　　对微视等短视频平台而言，当下更值得思考的问题在于，如何把产品和运营玩出新花样。毕竟在外界看来，微视、Nani对抖音的模仿痕迹太重，仍然缺乏自身独特的内容调性和产品调性。

　　但在大公司，创新从来不是一件容易的事情。

　　（应受访者要求，斜阳、雨轩为化名。）

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