“侮辱英烈”事件处罚结果落定 抖音广告业务遭暂停

来源：界面新闻

作者：周伊雪

昨日晚，有市场传言称，因抖音之前广告投放中出现“对英烈不敬内容”，网信办开始暂停抖音广告业务，何时重新上线未知。

界面新闻记者从多家和抖音有广告业务合作的MCN机构处证实了这一信息。“现在广告是不让投了，什么时候恢复也不知道。”一位MCN机构人士说。

6月6日，有网友称今日头条旗下抖音平台在搜索引擎广告投放中出现侮辱英烈邱少云的内容。随后今日头条发布致歉声明，表示未认真审核第三方提供的关键词包，发生严重疏漏，推广团队总经理和项目负责人已作停职处理。

当日下午，北京市网信办、市工商局针对抖音在搜狗搜索引擎投放广告中出现侮辱英烈内容的问题，联合约谈查处抖音、搜狗。随后，市网信办、市工商局启动行政执法程序，对抖音及搜狗的违法违规行为进行立案查处。

此次暂停抖音广告业务应该是上述“侮辱英烈”事件的处罚结果。

头条方面表示，将认真落实监管部门的处罚决定，严格按照相关要求进行整改，并与同行一起，积极落实主体责任，学习宣传贯彻英烈保护法。

根据抖音方面公布的最新数据，抖音在国内日活用户数已经超过1.5亿，月活超过3亿。从月活数据看，已经接近元老级社交产品QQ的一半。

据《财经》援引知情人士消息称，抖音目前已实现日入千万级（在直播功能下线的情况下）。目前广告收入是抖音主要收入来源，其中效果广告占到90%以上。2018年头条希望实现近400亿元收入，抖音可能需要承担四分之一。

此次暂停广告业务对抖音及头条来讲，短期内影响可能是巨大的。