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上届世界杯 非法赌球网站从中国大陆抽走资金1万亿

上届世界杯 非法赌球网站从中国大陆抽走资金1万亿
2018年07月01日 10:57 澎湃新闻
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　　原标题：赌球揭秘：巴西世界杯非法赌球网站从我国大陆抽走资金1万亿

　　球真的是一种不受网站操作控制的赌博吗？

　　事实上，一旦在网站上充钱

　　这笔钱其实已经脱离了自己的控制

　　成为他人的囊中之物

　　外围赌球的行为已触犯了国家法律条例！

　　3分钟揭秘

　　赌球那些事~

　　▼

　　每届世界杯总掀起网络赌博的热潮

　　第一计

　　三十六计，走为上计！

　　当你点开页面看到

　　然而，当我们点进去会发现，这些网站要求用户立即注册充值，充值后页面就会出现各种比赛目录每个比赛下方都标有玩法、勾选和下注等信息。

　　除了押注比赛进球时间、输赢外，还提供押注比赛红黄牌、进球个数等各种细分的赌盘。

　　但不管最终比赛输赢，用户都无法提现。

　　用户跟网站客服联系，对方以其操作不当为由提出需要继续充值解锁才能提现。

　　如果上当再次充值，客服又找借口 ：“对不起先生，我们发现你的账号数据异常，现在调查呢，等5天后你再提款” 。

　　等被发现无法提现后，对方就玩失联了！

　　第二计

　　掐指一算，预言未来！

　　有的网络赌球网站还会专门提供“预测”服务，谎称自己网站有预言帝。在网站里大胆的标出自己可正确的预测比分，甚至有的网站打出中间率为100%的旗帜。当引起赌客好奇心，联系网站的客服或私信足彩老师，他们就会告知赌客，要是想得到专家预测号码先交纳会费。

　　由于钱不多，一些赌客会尝试缴纳。然后，各种套路就来了：

　　赌客

　　老师，为什么你预测的不准？

　　足彩老师

　　那是你购买的服务等级不够。

　　为什么还不中.......

　　接下来高级会员费、专家预测费扑面而来,还有保密费、绝密费也在等着。赌客一旦拿着这些随意编造的资料去买足彩或者赌球，都是只输不赢。

　　如今，赌场从传统模式搬到一触即得的网页，借助网络的便捷与隐蔽性，逐渐发展网赌代理产业链，线上赌博搭建起一个庞大而紧凑的黑色产业。

　　01租海外服务器搭建赌博网站

　　国内赌博网站为逃避监管，往往租借海外服务器做博彩网站。租借成本较低，而且可以在网上找代理帮忙完成。

　　02类传销“拉人”模式

　　网上博彩网站以返水或抽成利诱，广招代理“拉人”，从而建立起类传销的金字塔模式。“模式与传销一样。”而且代理也分级别，一般分为总代理、普通代理、会员。 

　　03黑掉网站挂博彩广告

　　博彩网站平台为尽快多地“拉人”，推广无所不用其极。常见模式有挂网站广告和群发邀赌短信，包括近年来出现的赌球app和竞猜小程序。

　　04伪基站群发短信邀赌

　　利用网上泛滥的短信服务业务和伪基站技术，以群发短信方式推广博彩网站，在其短信字眼中，往往含赌博网站链接，有的甚至是病毒和木马的下载链接。

　　05网站开设者敛财后走人

　　网赌产业链中，核心的角色分为网站开设人，网赌代理和参赌者。网站开设者的建站目的往往只为圈钱，各种作假手段具有极高的欺骗性。敛财后大多会卷款走人。

　　综合：深圳网警 腾讯110

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