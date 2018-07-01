拼多多上市:跟腾讯签五年战略协议 活跃用户数追京东

原标题：3岁拼多多急上市：跟腾讯签五年战略协议，活跃用户数追京东

澎湃新闻记者 杨鑫倢

拼多多2018年第一季度，年活跃用户增长5000万，月活跃用户增长3800万。 截屏图

创立仅三年，总部位于上海的社交电商平台拼多多，就启动了IPO（首次公开募股），这有望打破公司从成立到上市的最快纪录。

美国东部时间6月29日盘后，拼多多母公司Walnut Street Group Holding Limited向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书。招股书显示，拼多多计划通过IPO交易筹资最多10亿美元，此次IPO由瑞银、高盛和中金联合承销，将在纳斯达克或纽交所上市。

争议缠身的拼多多为何着急上市？拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥在当日写给股东的一封信中强调，虽然拼多多只是一个三岁的小孩，身上有很多显而易见的问题，也面临许多危险和挑战，往后看3年、5年还是更长时间上市，其实没有本质区别。

黄峥称，拼多多的业务类型本来就有很强的社会性，所以它终将走向公众，所有的成长也应该为公众所分享，而不应该是彰显个人能力的工具。

互联网分析师罗超认为，在资本市场未来充满不确定性的情况下，大量新经济公司正在向美股或港股发起冲刺，以求赶上（可能是）末班车，融到钱再说，就连一直在等待上市时机的超级独角兽小米和美团都动起来了，拼多多当前上市时机也还不错。

黄峥还表示，大家都觉得电商的格局已定，但拼多多的飞速增长表明它有着巨大的潜能。

爆发式增长

截至2018年3月31日的12个月内，拼多多年活跃用户数达到2.95亿，月活跃用户数达到1.03亿。2018年第一季度，年活跃用户增长5000万，月活跃用户增长3800万。

相比之下，京东和阿里最新披露的年度活跃用户（或消费者）分别为2.925亿（截至2017年12月31日）和5.52亿（截至2018年3月31日）。而拼多多仅有移动端，京东和阿里则还有来自PC端流量。

与淘宝、天猫、京东、唯品会等电商所不同的是，拼多多首创“拼单”“社交+电商”模式，这也是为什么在流量获取越来越难的当下，拼多多依然可以以低成本方式快速获取用户。

买家可直接访问拼多多移动平台，也可通过微信和QQ等社交网络进行“拼单”。一般一件产品会列出两种价格，一个用于个人单独购买，另一个则是更优惠的拼单价格。买家通过在社交网络上分享商品信息，或邀请亲朋好友和其它社交网络好友“拼单”，来获取折扣。

那么“拼单”的质量怎么样呢？

据美国SEC网站披露的招股书，拼多多单季成交金额662亿元人民币（106亿美元），2017年全年成交金额（GMV）为1412亿元人民币（226亿美元）。2017年全年和2018年第一季度，拼多多总订单量分别为43亿单和17亿单。

由此计算，拼多多2017年的客单价为32.84元人民币。

拼多多的GMV相比阿里和京东显然还不在一个量级。2017年，阿里GMV为48200亿元，京东GMV为13000亿元。

拼多多的GMV相比阿里和京东还是略微逊色。

截至2018年3月31日止的12个月内，拼多多平台活跃商户数量超过100万家，为客户提供全品类商品。

当然，拼多多面临的市场压力也不小。今年，阿里和京东也推出了拼单模式的电商服务，在传统电商巨头的夹击下，拼多多需要寻求足够多的资金“打持久战”。

那么拼多多的弹药如何呢？

第一季度收入同比劲增37倍

在收入方面，拼多多2016年收入达到5.05亿元人民币，2017年为17.44亿元人民币。2018年第一季度，拼多多单季度收入为13.85亿元人民币，同比增长37倍。

这是由于2015年至2016年，拼多多曾经运营自营业务，是该公司主要营收来源。2017年第一季度，公司转型为平台型电商，自营业务不再产生营业收入，而是被平台而取代。2017年4月，拼多多上线广告系统，推动收入几何数增长。目前，平台收入构成与其他电商平台一样，主要来自在线广告和交易佣金。

但收入高速增长的同时，拼多多也录得大幅亏损。2016年和2017年分别净亏损2.92亿元和5.25亿元人民币。2018年第一季度单季度亏损更是达到2.01亿元人民币。

拼多多解释，受大幅扩张市场需要，公司在2018年第一季度的销售与市场支出达到12.17亿元，三年亏损13.12亿元（包括期权支出）。

截至2018年一季末，拼多多持有的现金及现金等价物约为86.34亿元人民币，单季度增55.76亿元人民币。

拼多多在风险提示中写道，因为扩大业务运营的需要，需要增加销售及市场推广开支，预计未来公司运营成本和支出仍然将增加。

腾讯和陆奇的身影

自2017年2月以来，腾讯一直是拼多多的主要股东。招股书显示，目前腾讯所占股比为18.5%，腾讯公司投资并购部门总经理林海峰担任拼多多董事。

此外，招股书显示，2018年2月，拼多多与其主要股东腾讯达成长达五年的战略合作框架协议，双方在支付解决方案、云服务和用户互动等多个领域合作，同时探索并寻求潜在合作的机会。

不过，公司在风险提醒中预警，如果与腾讯的合作受限，拼多多可能面临不利影响。

澎湃新闻还注意到，百度董事局副主席陆奇将在拼多多上市后担任独立董事和薪酬委员会主席。

5月18日，百度宣布陆奇由于个人和家庭原因，无法继续全职在北京工作，7月起不再担任百度集团总裁兼COO职务，但仍将继续担任集团公司副董事长。6月14日，爱奇艺宣布陆奇已辞去爱奇艺董事会和薪酬委员会所任之职。

据招股书，拼多多公司创始人、董事长兼首席执行官黄峥在拼多多所占股比为50.7%，对公司拥有绝对控制权。除了腾讯之外，其他主要股东还有：高榕资本，所占股比为10.1%；红杉资本，所占股比为7.4%。红杉资本全球执行合伙人沈南鹏是拼多多的独立董事。

风险提示

美国市场对假货十分敏感，早前阿里巴巴因为上了恶名市场黑名单，与美国贸易代表办公室就有过几次过招。

拼多多在招股书的风险提示中也提到，公司可能遭受假冒、未经授权的、非法或侵权产品出售的不利影响。虽然已经采取了严格的措施来防止这些潜在的负债，包括主动验证产品真实性和授权、冻结违反政策的商户的保证金，但这些措施可能并不总是及时有效。例如，在2018年1月，我们被政府相关部门约谈，要求加强监管对出版物分销商的监管，并有效应对侵犯版权的索赔。

今年6月，全国“扫黄打非”办公室对拼多多进行调查发现：平台上存在涉黄、涉暴力且涉违法的商品。

黄峥在股东信特别介绍了公司价值观，他说，拼多多的价值观核心是“本分”，其中一层意思就是要诚信，并成为值得信任的人。

招股书还介绍了平台治理的政策，如假一赔十，按批次赔付等，称这比其他平台更为严格。

如，商户在经过公司的注册程序并被允许在平台上放置任何商品或者进行任何宣传之前，必须存入一定金额的保证金来保证其遵守公司平台的政策和规则。在产品信息发布在平台上之前，公司利用基于人工智能的筛选系统识别潜在问题并提交可疑商品以供进一步审核。

依据平台与商户间协议，当商户出现出售假货和延迟发货或者虚假发货等行为时，商户被扣除的消费者赔付金均将被以全平台可用的代金券形式全额发放给该批次消费者，平台自身收入与不良商家扣除的消费者赔付金无任何关联。

拼多多由80后杭州人黄峥及其团队于2015年创立，黄峥2002年本科毕业于浙江大学竺可桢学院，2004年获得美国威斯康辛大学计算机硕士学位后加入谷歌工作，2007年从谷歌离职开始连续创业。

据招股书，黄峥计划在本次发行后，拿出其拥有的2.3％公司股份成立私人慈善基金。公司将建立由高级管理人员及拼多多合伙人制度选拔出来的员工组成管理委员会，负责监督资金用途，并管理其日常运行。此外，黄峥还计划另外建立一个私人慈善基金来支持科学和医学等前沿技术的研究。