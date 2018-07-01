拼多多公布招股书：三年亏损13亿 收入靠广告和佣金

6月30日消息：社交电商拼多多提交给美国证券交易委员会（SEC）的招股书，今日凌晨正式对外公布。

拼多多拟通过首次公开募股募集最多10亿美元资金。由瑞银、高盛和中金联合承销此次IPO，而发行价、发行量预计挂牌交易所都暂未确定。

募集到的资金将被用于：1，扩大业务运营；2，研发；3，用于一般企业用途和营运资本，包括潜在的战略投资和收购。

众多对于这家独角兽公司最受关注的数据和经营情况得以披露，钛媒体详细拆解招股书，提炼了几大重要信息如下：

如何向海外投资者定位？

定位为一家高速增长的“新电商”平台。众所周知，拼多多的快速增长受益于中国社交网络的红利，同时，“拼单”模式也是由拼多多首创。

招股书中进一步解释其平台定位是为买家提供“物美价廉的商品和充满乐趣的互动式购物体验”。

在定位中，这家公司并未提及此前三年被业内定义的“社交电商”概念。那么，美股投资者会否为具备中国特色的拼单、社交团购等概念买单，还未可知。

成立三年多，累计亏损（含期权支出）13.12亿元人民币

招股书显示，截止到2018年第一季度，拼多多商品交易总额达到1987亿元，拥有2.95亿活跃买家，以及100万活跃商家，这一数字已经超过了唯品会，成为仅次于淘宝和京东的第三名。

其中，拼多多2017年交易总额为人民币1412亿元，移动平台上的订单总数达到43亿份，活跃买家数量为到2.45亿人，这意味着拼多多单季用户增长5000万。

他们认为拼多多的核心技术和创新，目前的营收主要来自在线市场服务。2017年营收达到人民币17.441亿元（约合2.78亿美元），相比2016年的5.05亿元，同比增长245%；2018年第一季度的营收为人民币13.486亿元（约合2.207亿美元），相比2017年第一季度的3700万元营收增长了约37倍。

在亏损方面，2016年拼多多净亏损为人民币2.92亿元，在2017年亏损为人民币5.251亿元（约合8370万美元）。受大幅扩张市场需要，拼多多在2018年Q1的销售与市场支出达到12.17亿元，平台单季发生2.01亿元人民币净亏损。

也就是说拼多多创业三年多，截至2018年Q1累计亏损（含期权支出）为13.12亿元人民币。

截至2018年一季末，拼多多持有的现金及现金等价物约为86.34亿元人民币（13.77亿美金），单季度劲增55.76亿元人民币。

收入来源：在线广告和交易佣金

自2017年4月份上线广告系统之后，新的营收模式带来了滚雪球效应，推动拼多多平台收入实现呈几何数增长。截至2017年3月31日的3个月内，拼多多实现营收3700万人民币，2018年同期则增至13.85亿元人民币，增长37倍。

平台收入主要来自在线广告和交易佣金，与目前其他电商平台在商业模式上具有一致性。

在平台治理方面，拼多多则采取了与比传统电商更严格的政策，如假一赔十，按批次赔付等。

招股书显示，依据平台与商户间协议，当商户出现出售假货和延迟发货或者虚假发货等行为时，商户被扣除的消费者赔付金均将被以全平台可用的代金券形式全额发放给该批次消费者，平台自身收入与不良商家扣除的消费者赔付金无任何关联。

黄峥持股超五成，腾讯占18.5%

拼多多招股说明书显示，在首次公开募股之前，公司董事长兼首席执行官黄峥持有的普通股，占总股本的50.7%。而拼多多董事和高管合计持有的普通股，占总股本的55.5%。

根据招股书显示，拼多多董事长兼CEO黄峥计划在本次发行后，拿出其拥有的2.3%公司股份成立私人慈善基金。此外，他还计划另外建立一个私人慈善基金来支持科学和医学等前沿技术的研究。

在拼多多的主要股东当中，与黄峥相关的实体持有公司持有股份，占总股本的50.7%；与腾讯相关的实体持有股份，占总股本的18.5%；高榕资本持有公司持有股份，占总股本的10.1%；红杉资本持有股份，占总股本的7.4%。

成立三年内，拼多多共获得四轮融资，分别包括：

2016年3月，由IDG资本、光速中国投资的未透露金额的A轮融资；

2016年7月，由高榕资本、新天域资本、腾讯产业共赢基金、凯辉基金投资的1.1亿美元的B轮融资；

2016年9月，与拼好货的未透露金额的战略合并融资；

2018年4月，由腾讯产业共赢基金、红杉资本中国投资的约30亿美元C轮融资。

最近一次融资完成后，拼多多估值近150亿美元。

拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥在致股东信中，再次解释了什么是“新的购物模式”：

拼多多未来会是网络虚拟空间和现实世界相融合的新 “空间”，是一个由分布式智能代理网络（而非时下流行的集中式超级大脑型AI系统）驱动的“Costco”和“迪士尼”（即集高性价比产品和娱乐为一体）的结合体。

“拼多多作为一个成长中的机构，将永不放弃做正确的事，永不放弃为最广大人民群众创造价值。”黄峥在致股东信中说。

此外，拼多多表示，在公众的监督下“可以成长得更好更强。”

以下为股东信全文：

致股东：

拼多多不是一个传统的公司。它在大家都觉得电商的格局已定，历史书已经写完的时候诞生。用短短三年的时间汇聚了三亿多用户，过百万卖家，共同建立了一种新的购物模式。虽然它的飞速增长表明它有着巨大的潜能和无限的未来的可能性。

但它毕竟只是一个三岁的小孩，身上还有着很多显而易见的问题和许多危险和挑战，那为什么我们还要让拼多多这么早进入不可控的资本市场呢？我想有以下几个原因：

我们认为拼多多的业务类型本来就有很强的社会性，所以它终将走向公众，所有的成长也应该为公众所分享。

我们相信拼多多有巨大的潜力，往后看3年、5年还是更长的时间上市其实没实质区别。相反，在公众的监督下，我们可以成长得更好更强。

我们希望拼多多是一个公众的机构。它为最广大的用户创造价值而存活。它不应该是彰显个人能力的工具， 也不应该有过多的个人色彩。

与此同时，它应该作为一个独立的公众机构，展示它作为一个机构独特的社会价值、组织结构和文化，并且因循者它自身独特的命运生生不息，不断演化。

作为创始人，我来讲一讲我观察到的及想象中的拼多多应该是什么样子， 这样你也大致更具象地理解你将要投资的是怎么样的公司。

拼多多是一家做什么的公司

拼多多致力于打造一个网络虚拟空间和现实世界相融合的新 “空间”，在这里用户可以用最划算的价钱买到想要的东西，同时也会在里面收获很多快乐。

拼多多是一个平台，也是一个由众多用户、商家、平台管理人员/运营人员、平台基础设施和服务提供商一起组成的一个互相依存的社区。

在里面有各个参与者随着其他各方的变化而变化，成长而成长。价值的天平也随着各方的变化在成本效用、效率、情感和精神的获得感之间移动。

拼多多生存的基础是为用户创造价值。我希望我们的团队若在不安中醒来，永远不会是因为股价的波动，而只会是因为对消费者真实需求变化的不了解，以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。

拼多多将是个勇于投资未来，立足长远的公司。它有时可能看起来激进，有时显得过于保守，但它其实都是因循一个简单的一贯逻辑，那就是专注于这个机构的内在价值 。

拼多多的价值观

拼多多价值观核心是“本分”。本分这个词英文比较难翻译，大致意思是说“坚守自己的本职”，在我们这里有几层意思。

要诚信，并成为值得信任的人

要尽自己的本职，无论别人在做什么

隔绝外力，回归初心，专注于做好自己应当做的

不赚人便宜，即便我们能够

出现问题，首先求责于己

对于拼多多管理层来说，本分意味着专注于为消费者创造价值。 我们可能不被理解，但我们总是出于善意，不作恶。

展望未来

在过去的三年里拼多多建立并推广了一个全新的购物理念和体验——“拼”。我们可以合理地期待， “拼”会演变出各种版本 。我们也期待在未来开创出完全不一样的用户场景和今天开创了“拼”一样。

如果我们闭上眼睛畅想一下下一阶段的拼多多。你可以想象它是一个将网络虚拟空间和现实世界紧密融合在一起的多维空间。它将是一个由分布式智能代理网络（而非时下流行的集中式超级大脑型AI系统）驱动的“Costco”和“迪士尼”（即集高性价比产品和娱乐为一体）的结合体。

它不光高效地做信息的匹配，还不停地模拟着整个空间里人群的群体情绪，并试图对整个空间做调整，让群体的体验更加开心。

在不断满足用户需求的过程中，拼多多致力于提升供应链的效率和质量。 比如农产品就是一个很好的例子。受限于人口数量和土地条件，中国人均耕地面积相对较少，不像美国到处都是规模巨大的农场，农业产品的生产运输流通都被高度工业化。

我们发现“拼”能快速聚集消费者需求，实现大规模地多对多匹配，再利用中国成本低廉的物流网络，减少层层中间环节，将这些农产品直接从农庄送到消费者手中。这一方式在提升消费者体验之外，更加实现了不同品质、种类和数量的小规模农业产物的半定制批量处理。

它降低了农产品消费的不必要成本，也使小规模定制服务成为可能。这种模式的社会影响力以及社会价值远高于我们业务本身所取得的成就以及外界对公司的估值。我们欣喜于今天已经取得的小小影响，同时也认为农产品只是这个趋势的开端。

感谢相信我们的投资人

感谢那些看完了上面乌托邦式的描述，还依然有兴趣投资拼多多的人 。要相信这样一家融合物质消费和精神消费，不断试图创造自身独特社会价值的非传统公司，并不是一件很容易的事情。因为这种对长期愿景和内在价值的追求和专注，可能不会总带来近期的收益。

我们的数据可能看起来波动或者粗糙，但我们期望将一个真实的拼多多展现给广大投资者。我们邀请您一起携手前行，这将会是异常美妙的旅程。

那么，有什么是您作为投资人可以期待的呢？

首先，您有理由相信我们还有极大的上升空间。实际上，向未来展望十年，或许我们现在提供的服务水平仍处在最粗糙的阶段。在这样粗糙的不完美的情况下已经有很多用户选择相信了我们，我们有理由相信，随着我们夜以继日的努力，服务品质的提升会有更多的用户相信我们，选择我们。

其次你应该可以期待一个充满激情的团队。他们值得信赖，并且一直专注于服务用户和实现公司的内在价值。

拼多多作为一个成长中的机构，将永不放弃做正确的事，永不放弃为最广大人民群众创造价值，推动更快乐生活的孜孜追求。