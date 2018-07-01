因遭歧视 乙肝携带者给美团、滴滴总部“送外卖”

亿友公益志愿者将外卖送达滴滴公司总部。访者供图

原标题：乙肝携带者给美团、滴滴总部“送外卖” 呼吁修改涉歧视条款

澎湃新闻记者 刘楚 实习生 赵思维

乙肝携带者给美团、滴滴总部“送外卖”，呼吁修改涉歧视条款 外卖平台招聘拒录“病毒性肝炎”骑手，被质疑歧视乙肝携带者。

近日，公益人士质疑外卖平台关于骑手注册资格条款中有涉嫌歧视乙肝病毒携带者一事，经媒体报道后引起了广泛关注。

6月27日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，乙肝公益组织“亿友公益”工作人员、乙肝携带者李机超专门前往位于北京的美团外卖和滴滴外卖公司总部，以给滴滴CEO程维和美团CEO王兴送外卖的形式，呼吁平台尽快将条款中“病毒型肝炎”这一笼统表述修改成“甲型、戊型病毒性肝炎”。

亿友公益志愿者将外卖送达美团公司总部。受访者供图

对此，澎湃新闻（www.thepaper.cn）也联系了美团和滴滴工作人员，其中滴滴方面仅回应“我们会认真研究”；美团方面则于6月29日回复称：“我们要求骑手需具备健康证，在服务公司招募骑手时，要求严格遵守国家食品安全法及相关法律法规的要求。”

但对于是否会修改与国家最新法规不一致的条款问题，美团和滴滴方面始终未正面回应。

值得注意的是，李机超此行之前，还专门在广州办理了食品从业人员健康证明（即健康证），“办理健康证过程很顺利，仅需要查肝功能（谷丙转氨酶），而无需筛查‘乙肝五项’。”志愿者告诉澎湃新闻。

亿友公益志愿者出发前在广州成功办理了健康证。受访者供图

公益组织质疑美团等平台涉嫌歧视

澎湃新闻此前报道，今年5月，江西的一名工地工人黄溪（化名）有意利用空闲时间兼职送外卖，便下载了美团众包客户端尝试注册，但他注意到“美团众包平台服务协议”中明确规定：“病毒性肝炎”患者骑手用户不具备美团众包正式注册的资格。看了该协议条款，黄溪认为美团众包拒录乙肝携带者当骑手，于是便放弃了注册。

黄溪的遭遇被“亿友公益”志愿者获悉，该组织认为，美团众包平台服务协议中“病毒性肝炎”的表述，不仅涉嫌乙肝歧视，还可能会引发一连串的恶劣影响。

志愿者向媒体反映，相比《有碍食品安全的疾病目录》中单列的病毒性甲肝和戊肝，“美团众包”服务协议中以“病毒性肝炎”代替，而实际上病毒性乙肝并不在有碍食品安全的疾病之列。

澎湃新闻梳理发现，外卖平台的表述实际上是2015年已废止的旧《食品安全法》中的表述，而2015年开始实施的新《食品安全法》中，已经替换为“患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员”，在随后有关部门发布的《有碍食品安全的疾病目录》中，也明确为“病毒性肝炎（甲型和戊型）”。

亿友公益志愿者在街头进行宣传。受访者供图

肝病专家：乙肝病毒不会通过消化道感染

志愿者、乙肝病毒携带者李机超告诉澎湃新闻，在前往北京美团、滴滴公司总部“送外卖”之前，他特意在广州体检、办理了“食品从业人员健康证明”（即健康证），以打消滴滴和美团公司工作人员的顾虑。

而事实上，澎湃新闻体验注册发现，尽管美团、滴滴、饿了么等平台在条款中并未将“乙肝”排除在不能注册的疾病范围外，但在实际上注册过程中只要申请人提供有效的“健康证”，则不影响后续接单等实际操作流程。

四川大学华西医院感染性疾病中心副主任白浪表示，乙肝病毒的传染途径主要是血液、母婴和性接触，可以明确的是，乙肝病毒不会通过消化道感染。

白浪表示，公众对于乙肝知识了解得不充实导致对“乙肝”误解很深，很多携带者从出生那一刻起就被歧视困扰，到了就业、工作的阶段，很多高学历的乙肝病毒携带者，也因此无法找到理想的工作。

实际上，即使是在食品行业，也早在2009年《中华人民共和国食品安全法实施条例》出炉时便给予乙肝病毒携带者“解禁”，其中明确规定了，“甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，食品生产经营者应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。”

在白浪看来，相关法规中将病毒性感染细分区分，以及“健康证”体检项目的调整，都是进步的体现，但与此同时，社会人群仍存在不少根深蒂固的歧视观念，“科普工作任重道远”。

白浪还表示，由于中国人“无公筷”的饮食习惯，对于担忧情绪浓重的人群，他建议没有接种过乙肝疫苗的成人均主动接种，“有了抗体之后，就完全不用担心被传染”。