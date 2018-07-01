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港股迎来资本盛宴：错过阿里巴巴，不能再错过独角兽

港股迎来资本盛宴：错过阿里巴巴，不能再错过独角兽
2018年07月01日 08:28 每日经济新闻
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　　原标题：卖钢材的、搞招聘的、做母婴的……一大波“独角兽”上市融资来了！

　　每经记者 王星平    每经编辑 魏文艺 王嘉琦    

　　错过阿里巴巴，但不能再错过“独角兽”。

　　今年4月，港交所出台了上市新规——4月30日，未有收入或盈利的生物科技公司、同股不同权的创新产业公司，以及已在海外上市的创新产业企业可申请上市。

▲图片来源：港交所官网▲图片来源：港交所官网

　　随后，小米、美团点评、斗鱼、腾讯音乐、映客、猎聘、创梦天地、同程艺龙、找钢网等一批明星公司申请IPO，港股市场似乎迎来了一场资本盛宴。

　　6月28日晚间，母婴社区平台宝宝树向港交所递交了招股说明书。距离宣布获得阿里巴巴投资还不到一个月，宝宝树就将上市提上了日程。它到底在急什么？

　　连续两年超9亿元亏损

　　6月28日晚间，宝宝树向港交所递交招股说明书。据招股书显示：

　　宝宝树第一大股东为创始人王怀南家族，持股26.09%；

　　第二大股东为复星，持股24.84%；

　　第三大股东为好未来教育集团，持股10.18%；

　　而不久前与宝宝树达成战略合作的阿里巴巴占股9.9%。

　　从成立至今11年的时间，宝宝树已经成长为母婴零售领域的头部玩家。从母婴社区、互联网工具演化至电商平台，再到目前中国最大的母婴类社区平台，这11年来，宝宝树的定位一直都在转变。今年6月，宝宝树接连宣布与阿里巴巴、在线少儿英语教育品牌VIPKID达成战略合作，估值约140亿元。

　　尽管定位一直在变，但营收来源变化不大。招股书显示，宝宝树在过去三年主要的变现手段分为两部分：

　　其一是数据驱动的广告模式。2015至2017年间，宝宝树的广告收入分别为1.673亿元、2.679亿元、3.724亿元，复合年增长率为49.2%；

　　其二是电商业务。2015至2017年间，宝宝树的电商收入分别为3270万元、2.402亿元、3.326亿元，复合年增长率218.9%。

　　此外，宝宝树表示，自2016年起，平台提供由签约专家编写的健康话题优质内容，两年间分别获得了170万元、2470万元的内容收入，知识付费也将成为集团未来的收入来源。

　　然而，宝宝树连续两年超9亿元的亏损引人注目。

　　招股书显示，宝宝树2015年至2017年营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元；三年的毛利率分别为54.6%、53.1%、63.2%；2015年至2017年度分别亏损2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元。2015年经调整年内亏损1.72亿元，2016年盈利0.44亿元，2017年盈利1.38亿元。

▲图片来源：视觉中国▲图片来源：视觉中国

　　对此，有分析人士认为，这主要与宝宝树上市前发行了可转换可赎回优先股有关。在香港上市的IFRS准则下，可转换可赎回优先股的公允价值被视为公司的“金融负债”。

　　在会计计量上，国际财务报告准则要求，将普通股价值与转换价之间的差额计为亏损，这也是很多公司账面出现由可转换优先股造成巨额亏损的原因。小米、美团点评也有类似问题。

　　中环资产董事总经理杨延德在接受每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者采访时表示，“其实有些企业的部分亏损是会计方面的损失，所以看企业最重要的还是需要看营运数据，例如收入增减、用户增长数、用户活跃度等等。”

　　“独角兽”们在焦虑什么？

　　早在去年，就有外媒报道称，宝宝树在复星集团的支持下，计划于2018年上半年IPO，筹资规模将达3亿美元。而当时王怀南对此消息的回应是宝宝树“继续努力，都是小事”。

　　如今，传言成真，宝宝树已经选择站在上市的跑道上。有业内人士认为，此时上市是宝宝树寻求业务变现的一种稳定方式。

　　今年4月30日起，港交所的上市新规允许“同股不同权”的公司在港申请上市。对于很多企业来说，此时上市可谓享有天时地利。随后，“独角兽”们纷纷出动。6月初小米打完前阵后，美团点评、宝宝树等企业相继在港递交招股书。

　　6月21日，同程艺龙赴港递交招股书，正式启动IPO计划。

　　6月25日，美团点评向港交所递交IPO申请。

　　6月25日，手机直播平台映客通过上市聆听，6月27日正式在港开启路演，预计7月中旬在香港主板上市。

　　6月26日晚，港交所披露了知名钢铁电商“找钢网”提交的招股书。

▲图片来源：摄图网▲图片来源：摄图网

　　据《证券时报》6月28日报道称，德勤近日发布的数据显示，2018年上半年，香港IPO数量达到全球首位，预计有101只新股，合计募资金额达503亿港元。

　　《人民日报》（海外版）则分析称，这一切，皆源自港交所25年来最大变革。

　　主观上说，港交所不同于国内其他两大证券交易所：上交所和深交所，后两者更侧重于服务国企融资和保护中小投资者，而港交所自身也是上市公司，有盈利需求，运作更为市场化。因此，它能够根据市场需求大刀阔斧改革，保持自身活力。

　　客观上说，目前互联网经济浪潮已经席卷全球，中国的经济结构也正在发生重大改变，以移动互联网、新能源汽车、生物医药为代表的新兴经济开始崛起。这些公司有强烈的融资需求，但他们的股本、盈利、股权等条件在A股无法达到IPO要求，去美国上市又有法律、沟通、盈利等诸多难题。融资难，是他们的无奈呼声。

　　而港交所看到了其中商机。在给内地企业带来利好的同时，港交所也给自己引来了活水。

　　但是，港交所一夜之间变得如此“拥挤”，也反映出互联网“独角兽”们普遍的“焦虑”。

▲图片来源：视觉中国▲图片来源：视觉中国

　　中环资产董事总经理杨延德认为，大家都希望能在利好政策启动初期就能完成上市，以免之后发生意外情况。

　　基岩资本副总裁杜坤此前在接受媒体采访时表示，

　　2017年，港股交易额只有美股全年交易额的十六分之一，只有A股的六分之一。港股的资金量相对小，就好比水池的空间容纳有限，上市“独角兽”越来越多的话，越到后面融到的资金就越有限。所以，赶在窗口期第一批上市的公司估值也会比后面好。

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