亏损减半 美团点评靠组合拳冲刺IPO

衣茉

传言许久，如今“靴子”终于落地了。

6月25日早上，美团点评（下称“美团”）正式向港交所递交IPO申请和招股书，高盛、摩根斯坦利等担任保荐人，华兴担任财务顾问。美团年内上市一事，将要成型。

有市场分析预测，美团的目标估值为600亿美元(约4680亿港元)，预计集资60亿美元(468亿港元)，最快10月挂牌。根据招股书，美团是国内领先的生活服务电子商务平台，三大主要业务板块为“餐饮外卖”“到店、酒店及旅游”以及“新业务”，过去3年收入增长超过7倍，从2015年的40亿元增至2017年的339亿元。

据招股书显示，2017年，美团收入339亿元，2015~2017年调整后净亏损为59亿元、54亿元、29亿元，亏损减半。

通过招股书的各项数据笔者发现，美团正在通过“引擎”餐饮横向引流、纵向为用户提供高度相关性的生活服务项目提高毛利率，渐渐形成了自己独特的生态。

值得注意的是，在招股书中，提及美团利用大数据和AI技术，在高峰期的每小时可执行约29亿次的路径规划算法，并披露目前正在研发无人驾驶配送车。有业内人士认为，美团或希望通过大数据、AI、无人驾驶等新概念，来提升自身竞争力，并对资本产生吸引力。

多元扩张亏损减半

随着餐饮外卖、到店餐饮、酒旅等业务的发展，通过佣金、在线营销服务以及其他服务和销售收入，美团取得了令人瞩目的增长，营业收入2015~2017年分别实现40亿元、130亿元、339亿元，同比分别增长223.2%、161.2%，三年收入增长超过七倍。

和此前港股上市的小米、美图等公司一样，美团也存在由于过往融资发给股东的“可转换可赎回优先股”公允价值增加而带来的“非经营性亏损”。

因此在排除以上相关的特殊会计处理后，“经调整亏损净额”更具有价值。据招股书显示，美团经调整亏损净额持续收窄，从2015年的-59亿元收窄至2016年的-54亿元，2017年进一步收窄至-28.5亿元，三年内亏损减半。电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾指出，从美团的发展轨迹来看，不难看出其亏损主要因为它多线作战并在各个业务线均有强有力的对手。

与此同时，美团一直拥有稳健的现金储备。招股书显示，截至2017年12月31日，美团现金及现金等价物及短期投资共计452亿元，为美团各项业务及新业务的发展奠定了坚实的基础。

今年年初，美团正式切入布局以烧钱见长的出行领域。3月美团打车强势登陆上海，凭借对乘客以及司机端的大额优惠补贴，与滴滴展开一场“打车大战”。另外，还重金收购了单车行业巨头“摩拜”。

对此，陈礼腾认为，美团点评短期内实现盈利较为困难，是因为扩张速度较快。由于多业务的并行，其需要承受很大的压力，对于团队的协同以及资金的运作需要较高的水平。美团作为有个性的服务平台，在风险中毅然前行。现在，美团所要做的，是把故事讲好，让市场知道，虽然我们现在不赚钱，但未来值得想象。

流量引擎外卖

美团是个将“民以食为天”这一定律发挥得较好的企业，而这是其商业模式得以实现的一个关键环节。在用户习惯于去点评上预订餐厅，点评服务，到美团外卖上去订外卖之后，生活的便利性有所提高，用户生活效率和餐饮行业运营效率得到了提升。更进一步，美团就要深度切入餐厅的实际运营过程中去了，以实现帮助用户“吃得更好”这一目标。

来看美团招股书各个业务线的情况。2015 ~ 2017 年，美团外卖营收分别是 17.5 亿元、53.0 亿元、210.3 亿元，到店、酒店及旅游业务营收分别是 37.7 亿元、70.2 亿元、108.5 亿元。

根据艾瑞报告，按交易笔数计，美团为全球领先的餐饮外卖服务提供商。2017年，美团餐饮外卖服务的年度交易金额为人民币1,710亿元。2018年，单日外卖交易笔数超过2,100万笔。自2015~2016年，美团日均餐饮外卖交易笔数从1.7笔提升至4.3笔，在2017年进一步提升至11.2笔。

2017年，美团点评约89%的餐饮外卖交易通过移动应用美团、美团外卖及大众点评获得，而其余交易则主要通过腾讯的微信及QQ入口获得。

根据艾瑞报告，按2017年交易笔数计算，美团点评已建成并运营着全球范围内规模领先的实时配送网络。2017年4季度，日均活跃配送骑手数量约53.1万人。2017年，美团点评通过自有配送网络完成了约29亿单配送。

美团点评持续降低单均配送成本，提升配送效率。2017年，平均每单配送时间约为30分钟。美团点评通过先进的大数据和人工智能（AI）技术助力服务行业，以数据驱动的个性化推荐有效提高了消费者及商家的效率。在AI技术的支持下，美团点评的智能调度系统根据骑手的实时位置进行订单的最优匹配，高峰期每小时执行约29亿次的路径规划算法。美团点评还使用基于AI的自动驾驶技术开发无人驾驶配送车。

“高频引流低频获利” 模式或成“护城河”

在消费过程中，美团希望形成的“组合拳”，一部分是高频业务，如外卖、到店等，是用户和流量的增长引擎；一部分是低频业务，将流量和用户转化、变现。美团生活服务的天然优势在于，各业务条块之间相关度较高，联动性较强，吃饭、看电影、娱乐、休闲、酒店、旅游，这一切都是转换自如，一气呵成的。

而上述的商业模式也使得美团讲的从来不是一个高毛利、印钞机式的资本故事，这和其所处行业属性有关，也和他们的长期战略判断有关。

从行业属性上，美团极度重运营、拥有一大堆不性感的业务，每个业务利润率也不高。这让它不同于大多数互联网公司——他们往往都是在一个有稳定现金流的主营业务之上再扩展其他业务，但美团同时多支点、多业务扩张，讲了一个“组合拳”的故事。

美团已经形成了这样的雏形——以频率高低形成流量的过滤器——第一层外卖、到店餐饮（团购）是高频入口；第二层酒店旅行消化部分流量；第三层到店综合长尾需求进一步将流量变现。

招股书显示， 2015 ~2017 年，美团外卖毛利率分别是-123.7%、-7.7% 和 8.1%；到店、酒店和旅游毛利率分别是 80.4%、80.4%、88.3%。这意味着，到店、酒店和旅游已经成为美团变现的主要驱动力。而作为流量入口的外卖业务，最近一次披露单量为 2000 万单/天。

受制于行业本身，美团走了一条特殊的发展轨迹，这也影响了他们的战略选择。美团方面认为，长期维持低毛利本身就能构成其护城河。他们想模仿亚马逊，在高效率、大规模的基础上保持低毛利，让竞争对手失去进入该赛道的欲望和生存空间。

陈礼腾认为，业务的广泛性是美团点评高估值基础，美团点评作为一家综合性生活服务电商平台，其业务涵盖了人们吃喝玩乐行等生活的方方面面。以此前阿里巴巴收购饿了么的金额来看，美团餐饮外卖的估值相比于饿了么只高不低，再加上美团到店、酒旅、新业务的成长性等，其数百亿美元总估值足以支撑。

此外，陈礼腾进而认为，模式的特殊性使得美团点评高估值成为可能。美团点评作为一家生活服务电商公司，其模式在中国乃至世界范围内都是罕见的，所以特殊的模式使得美团点评高估值成为可能。

另外，不同于阿里巴巴、京东这样的实物商品销售，美团是一家技术服务提供商，做的是服务类行业。为更多的消费者提供更多的服务，为更多的商家提供更多的解决方案，持续进行技术创新及有选择地进行战略合作、投资和收购；关注大众、刚需、高频服务种类，并扩张至其他服务种类。服务的多样性及技术赋能程度对于平台的高价值有很大的作用。

美团通过聚焦大众、刚需、高频的生活服务品类，创建了真正覆盖全国的“线上+线下”业务模式，服务对象由需求端扩展至供应端，提升了整体服务行业的互联网渗透率。未来，美团若能对于各个业务之间进行更加紧密的联系，实现多元化业务下的服务一体化，这将成为美团获得高估值的又一筹码。GG