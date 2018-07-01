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揭秘映客上市背后的资本“野心”

揭秘映客上市背后的资本“野心”
2018年07月01日 08:35 中国经营报
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　　李甜、李静

　　陪伴3年的映客要上市了，投资机构紫辉创投创始合伙人郑刚很激动。他向《中国经营报》记者表示，他跟映客团队商量，是否在6月27日，自己亲自到香港的路演现场做翻译，后因需在美国洛杉矶跟新能源造车团队沟通，未能赶赴，不过郑刚发出了一条朋友圈，大意是：老奉（奉佑生）怎么越长越年轻，今天状态这么好，有钱真的还是好事。

　　继陌陌之后，映客是郑刚做早期投资以来，投后上市的第二家公司，2015年11月时，紫辉创投旗下紫辉聚鑫进入映客A++轮，目前持有映客6.38%的股份，他称今年为“丰收”之年。

　　根据映客最新披露的招股书显示，映客股份代码为3700，在全球将发行3.0234亿股，计划香港本地发售10%，国际配售90%，每股招股价为3.85港元~5港元，每手1000股。

　　复盘映客发展之路，主要经历过2017年借壳宣亚国际谋求A股上市未果、数据下滑，风口逝去等质疑。《中国经营报》记者长期关注映客发现，面对种种质疑，这家企业的创始团队与背后的资本机构表现得却较为团结。映客上市在即，本报记者与映客的资本方进行了独家对话，讲述映客上市背后，资本的进击逻辑。

　　股权变现之机

　　以鲍勃·迪伦的歌词“此刻的失败者，终将胜利”形容映客的资本方比较贴切。

　　“国内上不了，就看其他路径。其实倒不用投资人与公司之间有什么特殊的约定，因为是一定要上市的。”郑刚表示，映客在港上市是水到渠成的事情。

　　复盘映客的资本之路，猎鹰创投董事总经理李圆峰认为，这体现出映客走资本化路线的意愿非常强烈，A股是映客团队最喜欢的，因未能成功而退而求其次，选择赴港上市。不过，A股耽误了一年时间，亦有可惜之处。

　　不过，映客在筹备由宣亚国际收购的过程中亦有收获，如保证合法合规、视频牌照齐全、具备互联网运营资质等条件，虽然重组最后终止，但映客已经具备了诸多港股上市的要求。

　　在资本人士看来，香港市场的成熟度介于A股和美股之间，既有利润意识，也看企业的成长性。据本报记者了解，在2017年11月份，映客开始搭建VIE结构，今年3月26日，映客在港提交招股书后，进行了上市聆讯、询价等过程。从A股转到港股花了半年多时间。

　　记者梳理映客的早期投资机构发现，其中不乏紫辉聚鑫、昆仑万维、金沙江创投等知名创投机构，这些行业“大牛”既懂资本市场也懂互联网，在映客的上市途中，他们经常通过微信群给出很细节的建议。比如，上市过程中，可能会面临哪些法律风险、业务风险，竞争对手会怎样发展，甚至在拜访投资机构过程中，使用怎样的沟通方式较为有效等等。

　　在资本化的态度上，映客团队与早期投资机构保持着一致的态度。在宣亚国际对映客的收购草案中，投资机构当时是将股权转让给嘉会投资，随着收购的失效，他们的股权又回到了基金池中。

　　对于映客即将在港股上市，郑刚表示并不过分关心股价涨跌情况，“因为上市之初股价即使冲破天，跟我们也没有关系，我们的股票都是受限的，不能够一上市就卖出。”不过他提到，一旦映客上市，就意味着紫辉聚鑫将获得成功退出的渠道，这已经令他满意了。

　　并且郑刚认为，映客的低发行价是锚定投资方赚钱的机会。

　　从港股目前的市场环境来看，小米上市可能会吸走大量资金。据本报记者此前了解到的情况，映客选择以低价发行，市盈率（PE）较可能在10倍左右。

　　而在郑刚的算法里，映客的实际PE更低。“除去账面现金、上市募资、2018年的利润，映客的实际PE仅为6倍。”低价发行，他认为这是给二级市场的让利，也不是什么坏处，上市后股价有上涨性，也让二级市场投资者一起理解价值，并获得股票收益，在他的逻辑里，相信这种有利润和成长性的公司，会得到二级市场的尊重。“如果我是一个聪明的二级市场投资人，我可能会花一些钱买那些‘巨无霸’、但是不挣钱的公司，同时我也会分一些钱来买这些已经赚了钱、并且有非常好的成长性和稳定性的公司。”

　　虽然，短期的涨跌情况与郑刚关系不大，但他仍需要长期关注映客，并促进其增长，以让之后己方退出时，有好的收益。

　　郑刚表示，可能会选择半年或一年之后卖出，在这段时间会尽量给管理团队介绍各种有助于其成长的战略性机会，比如并购机会、进入新行业的机会、行业与二级市场变化的信息，并且会帮助映客团队筛选这些信息，然后让创始人和公司的董事会和股东大会做选择。

　　本报记者向映客官方了解，官方人士回复称：“机构投资者的反应很好，但目前不便透露相关情况。”

　　当然，也有资本准备很快下车。本报记者从一家映客锚定投资机构负责人处了解到，这家机构同样确信映客在股价上的增长，但是准备短期持有，“映客这一轮上市是一个捡钱的机会。”他说。

　　“如果作为中长线的投资人，将来我还是很看好它的。（不过）映客的话做短线的投资收益已经OK了，持有时间最多也就到Q2财报发布之后，那时是一个交易点。”该人士谈及投资计划时表示。

　　基于映客“6·18”期间的礼物打折活动，该人士认为映客Q2财报的营收数据会表现不错，这对于那时的市场来说，是个利好消息。

　　“大势已去”？

　　“这些数据我们也关心，但是我们跟媒体相比很重要的一个不同是，我们理解这个商业的发展规律。”郑刚向记者提到一条产业发展曲线：最初企业往上升，升到高峰后很快掉落到谷底，谷底的高度甚至不及刚开始上坡的位置，但之后是继续上升到更高峰，产业就是在这样的循环下，实现不断的发展。

　　据最新招股书数据显示，映客的月活、付费用户量、充值金额在2016年第三季度和第四季度达到高位，之后的一年是下降期，至2017年第三季度、第四季度有所回升。

　　映客当前阶段的数据情况是：月活、充值金额总体稳定，主播人数总体下降，付费人数总体下降。映客新增“平均每月活跃主播数量”这一指标，主播在2016年第四季度达到645.6万人，到2018年第一季度降为92.5万人，并且这一季度的活跃用户数量为2525.4万人，而月均付费用户为72.9万人。

　　而据第三方平台艾媒咨询数据显示，2018年3月，中国主要娱乐内容类直播APP活跃用户量方面，花椒第一，为2476.4万人；映客第二，为1359.3万人。另据易观4月9日发布的《2017年第四季度中国移动直播市场季度盘点分析》显示，在2017年Q4，一直播以46.70%的全网渗透率排在第一，YY、花椒排在第二、第三，映客以25.11%的渗透率排在第四。

　　几乎受访的资本人士均向本报记者表达出，表面上看映客是大势已去，实质上不必过度关注离开的用户。他认为，直播行业，已经经历了行业洗牌期，目前市场已经被头部几家公司占据。在这个时间点，一些用户会自然离开，企业需要做的是服务好剩下的、最重要的用户。

　　郑刚认为，映客CEO奉佑生虽然不善社交，但是他懂用人，并且能够深度理解用户的需求；他对资本市场并不擅长，但创始人不一定需要去考虑“资本市场要什么、投资人要什么、股价如何才能涨”，创始人需要把产品做好，这才是公司持续发展和股价上涨的保障。而映客所需要的资本市场高手，可以通过招募好的管理团队来实现，而上市之后，股票也可用来吸引人才，这是上市的主要目的之一。

　　映客此时的发展境况相较于高峰时期有所下降，但在资本眼里，上市就像场柔术表演。上述未具名资本人士举出了陌陌的例子，陌陌做陌生人社交3年后，方才找到直播的商业模式，并实现盈利，他认为不排除映客在将来找到新的盈利点的可能。映客上市之后，步子可以迈得更大，在产品的创新和营销以及并购上，未来有更多的可能性。据了解，陌陌在市值60亿美元时，以现金方式收购了探探，不到半年时间，市值涨到了100亿美元，并以该市值在近日宣布发行6.5亿美元可转换高级债券。

　　而据6月27日映客路演现场信息，未来映客将聚焦于3个方向：广告业务拓展、娱乐产业链化和多元化行业渗透。并且在当日公开基石投资者是B站和分众传媒。

　　一名接近映客的人士对本报记者表示，选择基石投资者时看重双方合作时的协同性：分众传媒在全国有几十万块屏幕，有客户资源和广告业务经验，映客直播间也是展示位，两者之间有类似之处，并且映客需要去拓展广告业务；映客和B站所覆盖的人群特质有相似之处，B站计划后续开展直播业务，映客则期望学习B站的社区运营能力。

　　记者注意到，不同映客的早期投资人提到，在5G时代直播速度会更快，带宽所能提供的表现内容更多。

　　郑刚是“价值投资”理念的拥趸，他曾因基金需要用钱而在陌陌上市前退出了，他表示这次持有映客的时间将会根据映客将来的成长情况而定。

　　据另一接近映客的人士表示，接下来映客还会在新加坡进行路演。

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