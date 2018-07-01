俞胜法：蚂蚁金服在区块链领域有“三做”“三不做”

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来源：界面新闻 苗艺伟

6月30日，在“2018中国金融科技发展论坛”上，蚂蚁金服副总裁俞胜法在主题演讲中分享了蚂蚁金服如何运用大数据在支付领域保证账户安全、如何把人工智能应用于财富管理和信贷决策，以及在区块链领域探索的新方向。

“我认为技术和金融完全是融合的，相辅相成。技术的进步改变了金融的逻辑，可以为金融服务降低成本，提高效率，但最终都需要有一定场景的应用。在支付、风控、信贷决策、财富管理等方面，技术发挥了很大的作用。”俞胜法表示。

“比如在风控方面，我们不仅仅用了大数据风控，还有很多技术手段，核心都是靠技术，也有占公司将近十分之一的人，在管理账户风险。在信贷决策方面，无论从准入、授信、反欺诈、贷后监控、催收、客服等，完全是智能化的。财富管理也是如此，原来信任基础靠机构的刚性兑付和对客户经理的信赖程度，今天我们完全可以用技术赋能专业，利用我们对于用户的了解，对于产品的洞悉，建立跟客户之间的信任关系。”

俞胜法提到，做信息技术的人员和做业务的人员，有一些理念上的碰撞，但有这些还不够，最终的目标是以用户为中心。“事实上，我们很多时候都不是以用户为中心。现在银行产品的开发就是非常典型的例子，现有产品的开发，银行依据是什么？有产品委员会。产品委员会研究三个事情。第一，这个产品有没有市场，这个产品推出去以后，有没有用户和市场？第二，这个产品能不能赚钱？第三，盈利能力怎么样？但从这个角度来讲，整个产品的决策过程都不是以用户为中心，而是以我为中心。所以我们一定要打破原有的固定模式。”

此外，在区块链领域，俞胜法则认为区块链的发展方向是公有链，公有链很重要，特别是对C端的应用场景，并断言“以后肯定会有一个爆发”。

他表示，现在区块链有了C端应用，比如说网易的招财猫；还有游戏领域，很多游戏公司也用了区块链。“蚂蚁金服自己也会做一些IP的管理，比如说我们对于版权，音乐版权，影视版权，这是以后很大的发展方向。我们前段时间利用区块链，在香港发布了区块链技术的跨国对话网络。我们认为跨境的支付网络还是要提高用户的体验，让用户把跨境的业务当做本地化，能够很好地在不同的币种之间相互转换，提升体验。”

俞胜法还表示，蚂蚁金服在区块链领域有“三做”、“三不做”的军规，指明了区块链领域的创新方向。

他表示，要做的包括 ：第一，是对社会有价值的事情；第二，专注于区块链的技术特别是在应用当中的技术障碍需要消除；第三，建立区块链生态，希望和生态伙伴一起做区块链。 不做的包括：第一，不做空气币；第二，不做违法技术应用；第三，不做对于用户隐私和数据安全方面的行为。