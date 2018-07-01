数据价值爆发 金融科技加速小微金融模式迭代

李晖

“小微活、就业旺、经济兴”。作为经济发展的主力军，小微企业如何获得更加便捷、低成本的金融服务一直是普惠金融战略中的重要一环。

近期，人民银行、银保监会、证监会、发展改革委、财政部联合印发《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》，进一步就如何全局性、系统性地解决小微企业金融服务不平衡、不充分等问题向银行业提出多项要求。

值得注意的是，在银行业金融机构积极“领任务”之外，小微金融走向“深水区”的过程中，具有鲜明科技特色的新金融市场参与者正在成为一股重要的补充力量。特别是在数据爆发与技术迭代的“大势”之下，利用创新模式服务小微金融的可能性正在被迅速放大。

隐藏的数据能量亟须发掘

官方数据显示，当前小微企业占我国市场主体总数的90%以上，贡献了全国80%的就业、70%左右的专利发明权、60%以上的GDP和50%以上的税收，在稳定增长、繁荣市场、促进创新、改善民生等方面发挥着重要作用。

从服务群体的绝对数量和信贷余额来讲，新金融机构的覆盖率与银行并无可比性，但如果从技术创新和模式突破角度看，其在小微金融领域的探索极具前瞻性和可推广价值。

2015年，广东陶瓷商人吴家荣（化名）的全部家当就是即将配送的一大车陶瓷配件，如果按照传统金融机构的评估方式，他的融资需求一定会被拒绝。这也成为无数小微企业融资难题的缩影。

北京大学国家发展研究院副院长、数字金融研究中心主任黄益平曾在公开场合表示，小微企业难获得贷款的核心原因不外乎风控难。“大多数小微企业经营历史比较短，数据比较缺乏，没有抵押的资产，这与传统金融机构的风控要求是不匹配的。”

而新金融机构遵循的则是另外一套逻辑。

传统金融机构评估小微企业经营状况，主要看工商执照、流水，以及包括车、房在内的财力证明，但在宜信普惠商通贷总经理孙萌看来：上述评估逻辑是“切片式”和“单一性”的，加之没有考虑进市场波动和政策影响，因此无法准确反映企业经营状况。

从客群画像看，商通贷服务的是月平均销售额在几十万到一百万元出头的小微企业，正是国民经济发展中的“毛细血管”。孙萌告诉记者，这类企业的特点就是缺乏信用资质，缺乏抵押物，业务特点多样，在银行传统的风控标准下无法取得相应服务，但其实他们拥有丰富的数据资产。

孙萌和团队在研究小微企业各种维度数据后发现，销售额和经营时间并不是风险判断最有效的指标，一个小微企业主的经营能力往往体现在其服务精细化程度上——退货率高不高，客户评价如何，客单价有哪些变化，这些要素反而可能比销售额对评估影响更重要：比如在电商领域，有些销售额可能是短期刷的，有一些销售额受季节影响太大，这些都需要在更长的企业周期和行业周期中去观察评测，尽可能扩大数据量和数据维度。

在商通贷业务中，上述价值要素的数据维度有上万个，在数据真实和结构化的前提下，这些多维度数据可以为小微企业风控提供重大价值——企业通过所在电商或者软件管理平台发起借款申请，通常1~2小时内就可以拿到件均十余万元的借款评估金融，审批率约有50%~60%。据《中国经营报》记者了解，在2015年这一业务上线之初，孙萌团队首先选择和数据结构化程度高的eBay平台合作。“当时外贸平台在整个数据验真、反刷单、反欺诈，伪劣商品的处理方面已经有一整套完善的体系，我们先从外贸切入把业务模式跑通后逐渐扩展到内贸电商。”

在孙萌看来，数据化借款服务的核心就是能够挖掘“隐藏”在企业经营基本面中的价值信息，围绕更多元、多维的数据来建构风控系统。

而一旦企业在平台上成功申请过一次借款，那么就可以逐渐形成信用累积实现融资的良性循环。从2015年至今，吴家荣在没有任何抵押担保的情况下，已经在商通贷平台上借款十余次，授信金额也从2万元提升至13.4万元。通过不断融资发展，他目前成为某品牌广东最大的配件供应商，从最初月销量2万元的营业额做到了三个店月营业额超20万元。

跨平台“连接”价值有待探索

创新的价值一方面体现在技术的先进性，另一方面则体现在模式复制和行业推广上的普适性。

在服务电商领域小微企业的模式成熟后，商通贷从2016年开始探索将这一模式从线上扩展到线下，覆盖更多领域小微企业。在寻找服务对象的过程中，其思路在于通过小微企业软件服务商去快速、批量触达企业——在与Amazon、eBay、Wish等全球跨境电商平台合作基础上，进一步拓展了用友畅捷通、管家婆、金蝶、二维火等ERP和SaaS服务商软件平台，这也让其在数据维度上由网店销售数据扩充到更丰富的经营管理数据。

在孙萌看来，做出这一探索的前提仍旧是大势所趋——传统服务小微的软件公司迫切到了转型阶段，SaaS服务商大规模兴起以及B2B行业不断成熟。 “海量数据不再只是在单一店铺的PC机里去存储，而是走向云端存储。这就为获取电商平台之外的结构化数据获取提供了便利。”

以与管家婆的合作为例，商通贷会根据管家婆本身服务不同规模小微企业的ERP软件生成特殊的经营判断模型，同时结合企业的具体行业，利用脱敏数据做初步筛选和建模。这些数据与宜信生态内历史积累数据共同构成了商通贷整体评价体系的基础，大大提高了检视企业经营状况的效率。

上述模式创新价值也得到了行业观察方的注意。近期，商通贷成为《亚洲银行家》交易类奖项获得者中唯一的非银行业机构。在孙萌看来，行业对这一模式的认可反映了金融服务的新趋势——一方面来自对金融科技公司在金融服务体系中的作用认可，另一方面来自对跨平台、跨行业系统的价值肯定。“评审方看重的是我们利用了很多支持小微数据的平台上面积累下来的数据，用多方对接和连接的形式实现线上的数据打通和数据处理。”

这也正是数据流通和数据共享带来的价值所在。近年来，在互联网企业“生态化”发展的背景下，各家流量巨头坐拥海量数据资本的同时，也在进一步加重“数据孤岛”的程度——数据在各自体系内流通，画地为牢，并不能进行跨生态的价值实现。而“跨平台”模式则在打破信息孤岛的同时促进了数据的广泛流通、交叉验证。在孙萌看来，出于强化平台黏性，规范服务和提供增值服务意义上看，企业软件平台乐于与宜信这类机构合作。

值得注意的是，这种跨行业的授信能力对风控提出了更多挑战——意味着模型迭代的速度将会加快。

大数据分析的价值在于通过技术将弱数据整合分析以达到接近强数据判断能力，但这种数据价值并非一劳永逸。孙萌告诉记者，很多经营性的数据在大数据范畴里面是信贷价值偏弱的数据，其价值会随着外部的环境变化出现衰竭，所以需要不停地去调整和更新。“我们大概每过几个月就会做一版新的模型跟老模型并行，随着老模型的衰减，会在某一个时间点把新模型替换上去，数据源在不断获取、指标在不停更新，模型也需要不断迭代。”

事实上，发展小微金融的一个重要指标除了数字化技术的运用程度，更要实现可持续的商业模式。据孙萌透露，商通贷的整体业务在去年二季度已经实现盈利。得益于技术驱动和大数据风控，在去年降杠杆引发的企业融资成本升高背景下，商通贷仍然保持了运营成本的进一步降低，因此可以将企业借款利率维持在14%到18%左右。

“作为技术驱动型的企业，运营成本和业务发展肯定不是线性关系，技术投入的边际成本将会越来越低，这也保证了业务盈利模式的成立。”孙萌表示。

小微金融迎来黄金发展期

政策催化

监管部门对银行小微业务进行考核，提出明确的增速要求；要求大中型银行设立普惠金融部，完善基础设施；对小微信贷免收增值税和印花税，提升业务收益；增加资金来源，降低资金成本。

技术驱动

降本增效，风控提升，大数据应用日益成熟，风控模型不断优化，流程线上化。

市场焕发真正活力

小微企业信贷需求缺口大；传统金融机构在传统的基建信贷、地产信贷受限后，会被迫转型，推动小微金融加速发展。