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微众银行凶猛：60%存款源于同业 净息差高同行数倍

微众银行凶猛：60%存款源于同业 净息差高同行数倍
2018年07月01日 08:01 中国经营报
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　　原标题：微众银行“凶猛”：六成存款源于同业 净息差高过同行数倍

　　作者：张漫游

　　从2015年的巨亏5.8亿元，到2016年的转亏为盈，获得4亿元利润，微众银行仅用了一年时间。截至2017年，微众银行的净利润已达14.48亿元。

　　且《中国经营报》记者整理发现，在目前A股和H股上市的41家银行中，微众银行的净利润规模已经超过其中5家上市银行，而41家上市银行的总资产规模均比微众银行大。

　　微众银行之所以能实现利润的迅速增长，业内人士认为，与该行的“零售”属性有很大关系。且微众银行的净息差高达7.02%。

　　净利润已超越部分上市银行

　　6月22日，微众银行发布年报。数据显示，2017年，微众银行资产总计817亿元，比2016年年末增长57%；贷款余额477亿元，比2016年年末增长55%；其负债中存款规模较小，仅为53.36亿元，占总负债的7.27%；同业及其他金融机构存放款项452.13亿元，占总负债的61.62%；在资产质量方面，贷款不良率0.64%，同比增加0.32个百分点。贷款拨备率5.84%，拨备覆盖率超900%，流动性比例117.55%。

　　2017年，微众银行营收达到67.48亿元，而2016年该行营收只有24.49亿元，营收同比增幅达到175.54%；该行利息收入为65.39亿元，利息净收入达43.96亿元，手续费及佣金净收入为22.74亿元；在净利润方面，微众银行2017年净利润为14.48亿元，较2016年的4.01亿元飙涨261.1%。在已经公布的2017年业绩报的4家首批民营银行中，仅微众银行净利润规模过10亿元。

　　记者注意到，微众银行的净利润规模比A股和H股41家上市银行中的常熟银行、无锡银行、江阴银行、张家港行和吴江银行的都要高。截至2017年底，上述5家银行净利润分别为13.22亿元、9.93亿元、7.58亿元、7.54亿元和7.39亿元。而41家上市银行的总资产均高于微众银行。

　　业内人士将微众银行盈利的快速增长归因于该行“个存个贷”的定位。

　　微众银行相关负责人告诉记者，该行成立3年，积累了较多客户和口碑，各项业务进入良性发展阶段，是微众银行净利润增长的主要原因。微众银行注册用户超6000万人，比2016年年末增长2.14倍，覆盖567个城市，授信客户超过3400万人，比2016年年末增长1.20倍。累计向1200万人在线发放贷款8700万元，分别比2016年增长1.70倍和3.27倍。目前，微众银行主要贷款客户中，78%为大专及以下学历，76%为非白领从业人员，92%的贷款余额低于5万元，其中有相当部分从未在任何金融机构获得过融资；在市场利率显著上行的情况下，微众银行积极优化定价，贷款平均利率下降45个基点，仅74%的贷款所支付的总成本少于100元。

　　安永在分析报告中指出，随着居民财富增长、消费升级、消费观念转变，客户对于金融服务和产品的需求越来越多元化和个人化，银行不断思考如何整合庞大的客户资源、数据资源、渠道资源和技术资源，建设以客户为中心的金融生态圈，实现消费金融业务的生活化和场景化。

　　安永分析报告显示，“大零售”战略推动了零售业务的迅速发展，上市银行零售业务贡献度有所上升。2017年度零售业务税前利润占银行整体税前利润中的比重为39.02%，较2016年33.42%增长了5.60个百分点。零售业务营业收入占银行整体营业收入的比重为37.56%，较2016年的35.80%增长了1.76个百分点，收入结构持续优化。就单家银行而言，2017年中国建设银行、中国农业银行、招商银行、平安银行、九台农商行和邮储银行零售业务在税前利润的占比都超过 45%；就零售业务在营业收入中占比而言，招商、平安、广州农商行和邮储的零售业务在营业收入中的占比均超过40%。

　　净息差达7.02%

　　记者注意到，微众银行净息差水平较高。截至2017年底，该行净息差达到7.02%，该数据比上市银行的净息差高出1~4倍。

　　净息差是商业银行生息资产收益能力和风险定价能力关键指标，不过，近年来银行业息差普遍收窄，银行依靠利息净收入获取利润越来越难。在A股和H股41家上市银行中，净息差最高为2.91%，最低为1.25%，城商行及农商行中，锦州、哈尔滨、郑州、天津、中原和青岛降幅等于或超过50个基点。安永在其分析报告中指出，中小银行净息差降低较多，是由于中小银行在吸储能力、议价能力与大行存在差异，其资产收益和负债成本受同业规模、市场流动性等影响相对较大。

　　微众银行相关负责人告诉记者，该行坚持轻资本、轻资产的业务发展模式，资本充足率较高，杠杆较低，支持生息资产的资金来源中，股东投入等无息自有资金占比高，使相应的净息差呈现较高水平。

　　某股份制银行管理层告诉记者，净息差与负债的结构及稳定性有很大关联，体现了各家银行在客户结构、业务模式、风险偏好等方面的综合能力。

　　微众银行董事长顾敏曾在2016年年报中表示，当前微众银行负债结构仍然单一，存款和理财业务、小微企业金融服务等方面仍处于摸索阶段。

　　在谈及于利率市场化背景下，微众银行是否能保持住净息差水平时，微众银行相关负责人表示，在“科技普惠连接”的战略下，信贷产品以小额、分散、随借随还为特征，单笔收入极小，其中占总贷款近75%的“微粒贷”，利率定价策略需要审慎考虑风险覆盖、运营成本和渠道成本。微众银行致力于以科技优势为用户提供极佳体验、快速降低单账户运营成本、不断完善风控模型，实现业务和收入快速增长，资产质量保持优良，成本收入比逐步接近传统银行。同时，微众银行相关负责人称，随着客户和业务数据的不断积累，风险管理体系日趋成熟，收入覆盖成本的能力不断提升，该行已初步具备精细化分层定价能力，逐步降低优质客户贷款成本，2017年度“微粒贷”贷款平均利率已较2016年度下降45BP。

　　“截至目前，互联网型民营银行发展进程要更快。”某民营银行管理层告诉记者，民营银行可持续发展的必然选择，是要追求客户下沉，聚焦中小企业和个人客户，创新发展模式，走“互联网+交易银行”路径，通过互联网手段和思维，为客户提供高效便捷的金融服务，搭建线下线上融合的准互联网型平台。

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