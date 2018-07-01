成立三年赴美上市，黄峥给拼多多立下“不作恶”flag

原标题：成立三年赴美上市，黄峥给拼多多立下“不作恶”的flag

[猎云网 上海]6月30日报道 （文/周佳丽）

6月30日凌晨消息，第三方移动电商平台拼多多周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请书。文件显示，拼多多计划通过IPO交易筹资最多10亿美元，承销商为瑞银、高盛及中金公司，尚未最终确定挂牌交易所。

拼多多隶属于上海寻梦信息技术有限公司，是一家商家入驻模式的第三方移动电商平台，通过将社交分享的“拼团”模式融入到电商运营中，用户能以更低的价格买到优质商品。

成立于2015年9月，在迅速成长为独角兽后，拼多多将敲开IPO大门。CEO黄峥在当日写给股东的一封信中强调，虽然拼多多只是一个三岁的小孩，身上有很多显而易见的问题，也面临许多危险和挑战。往后看3年、5年还是更长时间上市，其实没有本质区别。而在公众的监督下，拼多多可以成长得更好更强。

运营数据

拼多多平台收入主要来自在线广告和交易佣金，自成立以来，收入持续高速增长，但亏损也一直保持增长。据美国SEC网站披露的招股书显示，拼多多2017年和2018年第一季度GMV（商品总额）分别为1412亿元人民币和662亿元人民币。2017年全年和2018年第一季度，拼多多总订单量分别为43亿单和17亿单。

营收方面，2016年拼多多营收为5.049亿元人民币，2017年增长至17.441亿元人民币，2018年第一季度实现营收13.85亿元人民币，增长37倍。

细分来看，截至2018年第一季度，拼多多在线营销服务营收增长至11.081亿元人民币，2016年同期并无此项收入；代理费的营收从上年同期的3360万元人民币增长至2.765亿元人民币；商品销售业务的营收为零，相比之下上年同期为340万元人民币，2017年第一季度过后无此项业务收入。

亏损数据显示，截止2018年3月31日，拼多多累计亏损（含期权支出）13.12亿元人民币。2016年和2017年分别净亏损2.92亿元人民币和5.25亿元人民币；2018年第一季度，净亏损2.01亿元人民币。

以下为拼多多2016年至2018年第一季度财务数据：

用户数据方面，截至2017年12月31日和2018年3月31日的12个月内，拼多多平台上的活跃买家人数分别达到了2.45亿人和2.95亿人，月度平均用户人数分别为6500万人和1.03亿人。与此同时，截至2018年3月31日止的12个月内，平台活跃商户数量超过100万家。

公司规模方面，截至2017年12月31日，公司共有1159名员工，平均年龄26岁。而2015及2016年同期员工数分别为455人和531人。

股权方面，拼多多公司创始人、董事长兼首席执行官黄峥在拼多多所占股比为50.7%，对公司拥有绝对控制权。腾讯所占股比为18.5%，高榕资本所占股比为10.1%，红杉资本所占股比为7.4%。此外，黄峥计划在本次发行后，拿出其拥有的2.3%公司股份成立私人慈善基金，推动企业社会责任建设。

关于上市

在飞速发展的3年内，拼多多已完成4轮大额融资。其中2018年4月，拼多多获得由腾讯领投、红杉资本跟投约30亿美元的C轮融资，估值一度达到150亿美元。

黄峥在公开信中提到了让拼多多这么早进入资本市场的三个原因，

1。拼多多的业务类型本来就有很强的社会性，所以它终将走向公众，所有的成长也应该为公众所分享。

2。相信拼多多有巨大的潜力，往后看3年、5年还是更长的时间上市其实没实质区别。相反，在公众的监督下，我们可以成长得更好更强。

3。希望拼多多是一个公众的机构。它为最广大的用户创造价值而存活。它不应该是彰显个人能力的工具， 也不应该有过多的个人色彩。

同时，他表示，“希望我们的团队若在不安中醒来，永远不会是因为股价的波动，而只会是因为对消费者真实需求变化的不了解，以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”

对于拼多多的未来，黄峥表示，可以合理地期待， “拼”会演变出各种版本 。也期待在未来开创出完全不一样的用户场景和今天开创了“拼”一样。

“如果我们闭上眼睛畅想一下下一阶段的拼多多。你可以想象它是一个将网络虚拟空间和现实世界紧密融合在一起的多维空间。它将是一个由分布式智能代理网络（而非时下流行的集中式超级大脑型AI系统）驱动的“Costco”和“迪士尼”（即集高性价比产品和娱乐为一体）的结合体。”

业内人士认为，拼多多需要资金来进一步追击阿里和京东前进的脚步，而被中国电商企业培育过的美股市场，是他们最好的选择。

黄峥致股东信全文

致股东：

拼多多不是一个传统的公司。它在大家都觉得电商的格局已定，历史书已经写完的时候诞生。用短短三年的时间汇聚了三亿多用户，过百万卖家，共同建立了一种新的购物模式。虽然它的飞速增长表明它有着巨大的潜能和无限的未来的可能性。

但它毕竟只是一个三岁的小孩，身上还有着很多显而易见的问题和许多危险和挑战，那为什么我们还要让拼多多这么早进入不可控的资本市场呢？我想有以下几个原因：

1。我们认为拼多多的业务类型本来就有很强的社会性，所以它终将走向公众，所有的成长也应该为公众所分享。

2。我们相信拼多多有巨大的潜力，往后看3年、5年还是更长的时间上市其实没实质区别。相反，在公众的监督下，我们可以成长得更好更强。

3。我们希望拼多多是一个公众的机构。它为最广大的用户创造价值而存活。它不应该是彰显个人能力的工具， 也不应该有过多的个人色彩。

与此同时，它应该作为一个独立的公众机构，展示它作为一个机构独特的社会价值、组织结构和文化，并且因循者它自身独特的命运生生不息，不断演化。

作为创始人，我来讲一讲我观察到的及想象中的拼多多应该是什么样子， 这样你也大致更具象地理解你将要投资的是怎么样的公司。

拼多多是一家做什么的公司

拼多多致力于打造一个网络虚拟空间和现实世界相融合的新 “空间”，在这里用户可以用最划算的价钱买到想要的东西，同时也会在里面收获很多快乐。

拼多多是一个平台，也是一个由众多用户、商家、平台管理人员/运营人员、平台基础设施和服务提供商一起组成的一个互相依存的社区。

在里面有各个参与者随着其他各方的变化而变化，成长而成长。价值的天平也随着各方的变化在成本效用、效率、情感和精神的获得感之间移动。

拼多多生存的基础是为用户创造价值。我希望我们的团队若在不安中醒来，永远不会是因为股价的波动，而只会是因为对消费者真实需求变化的不了解，以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。

拼多多将是个勇于投资未来，立足长远的公司。它有时可能看起来激进，有时显得过于保守，但它其实都是因循一个简单的一贯逻辑，那就是专注于这个机构的内在价值 。

拼多多的价值观

拼多多价值观核心是“本分”。本分这个词英文比较难翻译，大致意思是说“坚守自己的本职”，在我们这里有几层意思。

1。要诚信，并成为值得信任的人

2。要尽自己的本职，无论别人在做什么

3。隔绝外力，回归初心，专注于做好自己应当做的

4。不赚人便宜，即便我们能够

5。出现问题，首先求责于己

对于拼多多管理层来说，本分意味着专注于为消费者创造价值。 我们可能不被理解，但我们总是出于善意，不作恶。

展望未来

在过去的三年里拼多多建立并推广了一个全新的购物理念和体验——“拼”。我们可以合理地期待， “拼”会演变出各种版本 。我们也期待在未来开创出完全不一样的用户场景和今天开创了“拼”一样。

如果我们闭上眼睛畅想一下下一阶段的拼多多。你可以想象它是一个将网络虚拟空间和现实世界紧密融合在一起的多维空间。它将是一个由分布式智能代理网络（而非时下流行的集中式超级大脑型AI系统）驱动的“Costco”和“迪士尼”（即集高性价比产品和娱乐为一体）的结合体。

它不光高效地做信息的匹配，还不停地模拟着整个空间里人群的群体情绪，并试图对整个空间做调整，让群体的体验更加开心。

在不断满足用户需求的过程中，拼多多致力于提升供应链的效率和质量。 比如农产品就是一个很好的例子。受限于人口数量和土地条件，中国人均耕地面积相对较少，不像美国到处都是规模巨大的农场，农业产品的生产运输流通都被高度工业化。

我们发现“拼”能快速聚集消费者需求，实现大规模地多对多匹配，再利用中国成本低廉的物流网络，减少层层中间环节，将这些农产品直接从农庄送到消费者手中。这一方式在提升消费者体验之外，更加实现了不同品质、种类和数量的小规模农业产物的半定制批量处理。

它降低了农产品消费的不必要成本，也使小规模定制服务成为可能。这种模式的社会影响力以及社会价值远高于我们业务本身所取得的成就以及外界对公司的估值。我们欣喜于今天已经取得的小小影响，同时也认为农产品只是这个趋势的开端。

感谢相信我们的投资人

感谢那些看完了上面乌托邦式的描述，还依然有兴趣投资拼多多的人 。要相信这样一家融合物质消费和精神消费，不断试图创造自身独特社会价值的非传统公司，并不是一件很容易的事情。因为这种对长期愿景和内在价值的追求和专注，可能不会总带来近期的收益。

我们的数据可能看起来波动或者粗糙，但我们期望将一个真实的拼多多展现给广大投资者。我们邀请您一起携手前行，这将会是异常美妙的旅程。

那么，有什么是您作为投资人可以期待的呢？

首先，您有理由相信我们还有极大的上升空间。实际上，向未来展望十年，或许我们现在提供的服务水平仍处在最粗糙的阶段。在这样粗糙的不完美的情况下已经有很多用户选择相信了我们，我们有理由相信，随着我们夜以继日的努力，服务品质的提升会有更多的用户相信我们，选择我们。

其次你应该可以期待一个充满激情的团队。他们值得信赖，并且一直专注于服务用户和实现公司的内在价值。

拼多多作为一个成长中的机构，将永不放弃做正确的事，永不放弃为最广大人民群众创造价值，推动更快乐生活的孜孜追求。

黄峥

谨代表拼多多