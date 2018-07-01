网贷行业上半年成绩单凸显整治效果 行业怪象得改善

原标题：网贷行业上半年成绩单凸显整治效果 “快、偏、乱”三大行业怪象得到改善

■本报记者 刘琪

随着6月份的结束，网贷行业上半年的整体业绩情况也新鲜出炉。据第一网贷发布的《2018年6月份全国P2P网贷行业快报》显示，截至今年6月底，行业贷款余额1.53万亿元，环比下降0.38%。上半年网贷行业成交额1.35万亿元，环比下降31.58%，同比下降30.26%。平均综合年利率低至9.32%，环比上升0.49个百分点，同比上升1.02个百分点。平均借款期限为9.77个月，环比延长15.62%，同比延长23.05%。

有业内专家对《证券日报》记者指出，今年上半年的网贷行业有几个“第一次”：网贷行业有史以来，第一次出现“双降”（从业机构数量及业务规模双降）。上半年P2P网贷成交额，环比与同比同时大幅度降低，也是第一次出现。“大数据表明，网贷发展多年来呈现出的‘快、偏、乱’野蛮生长三大怪象，经过两年多的整治，在今年上半年已经得到有效改善，整体向好。”

在行业整治以前，网贷行业无论在机构数量还是业务规模均呈现出迅猛增长势头。不过，据第一网贷数据显示，截至今年6月底，业内贷款余额15345.99亿元，环比降低0.38%，这已是从今年3月份第一次出现网贷贷款余额下降后，连续第4个月下降。

在成交额方面，今年6月份，网贷行业成交额1908.07亿元，环比增长0.64%，比去年6月份减少42.7%。分季度来看，第二季度网贷行业成交额5980.56亿元，比一季度降低19.97%，比去年第二季度降低40.61%。按半年度比较，今年上半年网贷行业成交额13453.35亿元，环比下降31.58%，同比下降30.26%。

随着监管的正本清源，网贷行业回归普惠金融的本质。数据显示，借款人借款余额在100万元以上的全国P2P网贷贷款余额占当期总网贷余额之比，从过去80%以上，到今年6月底已下降到23.47%。同时，截至6月底，借款人借款余额在20万元以上的网贷贷款余额6637.53亿元，环比降低20.25%；借款人借款余额在100万元以上的网贷贷款余额3601.78亿元，环比降低22.92%。

在合规方面，截至6月底，全国有1610家P2P网贷机构直接与银行对接进行资金存管，同比增长64.29%。其中银行资金存管已经上线的有1123家，同比增长229.33%。全国801家网贷机构持有ICP经营许可证、或EDI证、或同时持有两证，同比增长29.61%。

实际上，网贷行业中问题机构不断累积，风险事件时有发生。这些问题机构部分受资本实力及自身经营管理能力限制，当借贷大量违约、经营难以为继时，出现“卷款”、“跑路”等情况；部分机构销售不同形式的投资产品，规避相关金融产品的认购门槛及投资者适当性要求，在逃避监管的同时，加剧风险传播；部分机构甚至通过假标的、资金池和高收益等手段，进行自融、庞氏骗局，碰触非法集资底线。但是从今年上半年的情况来看，主动停业平台多于问题平台。说明乱象经过整治在上半年已得到有效遏制。

“大部分网贷机构偏离信息中介定位以及服务小微和依托互联网经营的本质，异化为信用中介，存在自融自保、违规放贷、设立资金池、期限拆分、大量线下营销等行为。今年上半年大部分网贷机构已经逐渐回归信息中介定位、以及服务小微和依托互联网经营的本质”中国P2P网贷指数课题组负责人胡尔义对《证券日报》表示。事实证明，网贷机构只要合规、只要脚踏实地做好风控，专注并整合于综合信息中介服务，就有可能真正长久稳定持续运营，在这个行业拥有一席之地。